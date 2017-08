Mozilla steigt ins Filesharing ein und hat zu diesem Zweck eine Mischung aus WeTransfer und Snapchat entwickelt. Das mag ein wenig kompliziert klingen, herausgekommen ist aber ein erfreulich simpler und nützlicher Service.

Firefox Send heißt er, zu finden unter der Adresse send.firefox.com. Trotz des Namens funktioniert er nicht nur im Firefox-Browser (ab Version 54), sondern auch in Chrome, den Mobilversionen der beiden, dem noch in der Betaphase befindlichen Safari 11.0 von Apple und in Zukunft auch in Microsofts Edge.

Auf der Website befindet sich ein Fenster, in das Nutzer eine lokal auf ihrem Desktop-Computer oder mobilen Gerät gespeicherte Datei ziehen können, um sie mit jemand anderem zu teilen. Bis zu ein Gigabyte kann diese Datei umfassen. Zu wenig, um urheberrechtlich geschützte Spielfilme zu teilen, aber genug für andere, legitime Zwecke.

Beim Hereinziehen wird die Datei noch im Browser verschlüsselt und dann auf einem ebenfalls verschlüsselten Kanal an einen Server von Mozilla gesendet. Gleichzeitig wird ein Link generiert, der den Schlüssel enthält, um die Datei wieder vom Server herunterladen und öffnen zu können. Diesen Link können die Nutzer von Firefox Send mit einer anderen Person teilen, per E-Mail oder Messenger-App zum Beispiel.

Lädt der Empfänger die Datei über den Link herunter, wird sie umgehend vom Server gelöscht. Das ist wie bei WeTransfer. Ansonsten geschieht das nach 24 Stunden automatisch – was an Snapchat erinnert. Es gibt folglich immer nur einen einzigen möglichen Empfänger pro hochgeladener Datei. Mozilla erwägt aber zumindest, in Zukunft auch mehrfache Downloads zu ermöglichen.

Die Verschlüsselung hat zur Folge, dass Mozilla die Datei nicht öffnen kann, weil es den Schlüssel nicht hat. Der eingesetzte Verschlüsselungsalgorithmus ist dem IT-Portal ZDNet zufolge der auch von der NSA empfohlene AES-GCM.



Kostenlos und quelloffen

Simpel: Firefox Send © Screenshot ZEIT ONLINE

Mozilla kann allerdings den Dateinamen und die Dateigröße sehen, diverse Informationen über den Browser und die bisherige Nutzung von Send, außerdem die IP-Adresse des Hochladenden und was Mozilla auf seinen Websites sonst noch so erhebt. Das klingt nach viel, ist aber immer noch weniger als bei WeTransfer, wo Nutzer auch eine E-Mail-Adresse angeben müssen.

Die größten Vorteile gegenüber anderen vergleichbaren Filesharing-Diensten sind, abgesehen von der Dateiverschlüsselung: Firefox Send ist erstens Open-Source-Software und zweitens frei von Werbung. Auch einen kostenpflichtigen Premiumservice gibt es nicht. Das Non-Profit-Unternehmen zahlt für den Betrieb also drauf.

Offiziell gilt Firefox Send als Experiment, weshalb es hin und wieder zu Fehlfunktionen kommt. Im Test ließen sich zum Beispiel PDF-Dateien auf einem Smartphone zwar per Send hoch-, aber nicht herunterladen.

Test Pilot heißt das Programm, in dem Mozilla solche neuen Erweiterungen seines Browsers anbietet und mit Freiwilligen unter realistischen Bedingungen testet. Zeitgleich mit Send hat Mozilla die experimentellen Projekte Voice Fill und Notes veröffentlicht. Voice Fill ist eine Sprache-zu-Text-Eingabe für Suchmaschinen, Notes ein per Add-on im Browser verankerter Notizblock.

Weil Firefox seit Langem Marktanteile verliert, versucht sich Mozilla an solchen neuen Funktionen. Sie sollen aus dem Browser eine Art Benutzeroberfläche für verschiedene Aufgaben machen, nicht nur eine Eingabemaske für Webadressen.