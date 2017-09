ZEIT ONLINE: Bei den Wahlen in den USA und Frankreich wurden massenhaft Social Bots eingesetzt, um Falschmeldungen zu verbreiten. Passiert so was auch bei der Bundestagswahl?

Andree Thieltges: Wir konnten bisher keinen massenhaften Einsatz von Social Bots beobachten. Aber bis zum Wahlsonntag kann noch einiges passieren.

ZEIT ONLINE: Wie könnte die Bundestagswahl denn mithilfe von Social Bots noch beeinflusst werden?

Thieltges: Zum einen können Social Bots in kurzer Zeit viele Tausend Tweets und Postings abgeben. Das ist besonders im Internet ein großer Vorteil, denn hier gucken die Menschen darauf, was ganz viele andere liken, posten und retweeten. Wenn also zum Beispiel eine bestimmte politische Position in den Sozialen Netzen sehr häufig auftaucht, scheint es so, als sei dies die Meinung der Mehrheit. Andererseits helfen Bots bei der Verknüpfung von Seiten. Dadurch werden viel mehr Menschen erreicht und Informationen schnell gestreut. Bots können eine kleine Gruppe so wie eine Bewegung aussehen lassen. Das sind die Einsatzgebiete, die wir beobachtet haben.

Social Bots Was sind Social Bots? Bots sind Programme, die selbständig handeln. Chatbots zum Beispiel kommunizieren innerhalb einer App wie dem Facebook Messenger mit den Nutzern, indem sie deren Fragen und Reaktionen analysieren und mehr oder weniger passende Antworten schreiben. Social Bots hingegen sind innerhalb von sozialen Netzwerken aktiv, vor allem auf Twitter, teilweise aber auch auf Facebook, Google plus oder YouTube sowie in den Leserkommentarbereichen von Onlinemedien. Sie veröffentlichen voreingestellte Botschaften oder formulieren eigenständig neue, antworten auf bestimmte Schlagworte oder retweeten automatisch die Tweets von echten Menschen zu einem bestimmten Thema. Was ist an ihnen problematisch? Oft ist nicht sofort ersichtlich, dass es sich um Computerprogramme handelt. Social Bots sind deshalb theoretisch geeignet, Nutzer zu täuschen. Sie können schneller und ausdauernder als Menschen Diskussionen im Netz kapern und Hashtags mit ihren automatisierten Beiträgen fluten, Falschmeldungen oder extreme Meinungen verbreiten und Links auf mit Malware infizierte Websites verbreiten.

ZEIT ONLINE: Wer setzt solche Bots denn normalerweise ein?



Thieltges: Es ist schwierig, die Urheber hinter einem Bot zu identifizieren, weil die sich natürlich tarnen, als wären sie Menschen. Und wenn man die Tarnung entzaubert hat und weiß, es sind Maschinen, dann ist trotzdem nicht eindeutig festzustellen, wer die Maschine ins Netz gestellt hat. Aber im rechten Spektrum beobachten wir deutlich öfter Aktivitäten, die eher auf den Einsatz von Bots hinweisen.

Andree Thieltges Andree Thieltges, geboren 1977, ist Sozialwissenschaftler. Er war Koordinator des Projekts "Social Media Forensics", einem interdisziplinären Forschungsprojekt, an dem unter anderem die Universität Siegen und die TU München beteiligt waren. Zwei Jahre lang untersuchten die Forscher, wie durch Bots und Trolle in sozialen Netzwerken gezielt Nutzer manipuliert werden. Ab dem 1. November arbeitet er an der TU München am Lehrstuhl Political Data Science.

ZEIT ONLINE: Kann es nicht sein, dass Rechte einfach aktiver im Netz unterwegs sind?



Thieltges: Einerseits ja, AfD-Anhänger sind tatsächlich relativ leicht über die sozialen Netzwerke zu mobilisieren. Wenn man das aber analysiert, merkt man schnell, das es einzelne Nutzer sind, die die Seiten verbinden. Und bei denen muss man sich fragen: Sind das Menschen, die zehn Stunden am Tag nichts anderes machen, oder sind das nicht doch Maschinen, die nach bestimmten Schlagwörtern suchen und diese Seiten miteinander vernetzen?

ZEIT ONLINE: Auf welchen Plattformen werden Bots denn am meisten eingesetzt?



Thieltges: Twitter ist die beliebteste Plattform für den Einsatz von Bots. Bei Facebook ist es deutlich schwieriger in die Struktur einzudringen. Um dort zu überleben, braucht man einen Lebenslauf, Fotos und Freunde. Das ist nicht ganz so leicht zu fälschen.

ZEIT ONLINE: Was können Bots dann überhaupt bewirken? Bei Twitter sind doch eigentlich nur Journalisten, Politiker und ein paar Trolle.

Thieltges: Das stimmt. Aber gefährlich wird es immer dann, wenn eine Nachricht aus dem Netzwerk in dem sie entstanden ist, hinaustritt. Als Beispiel: Wenn Sie es schaffen, mit einer Vielzahl von Bots eine Nachricht bei Twitter trenden zu lassen, dann springen da viele Leute auf. Und dann ist es nur noch eine Frage von Minuten, bis das auch auf Facebook landet und dort diskutiert wird. So kann es schließlich bis zu den etablierten Medien weitergehen.