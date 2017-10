Pawel ist ein überzeugter Bitcoin-Spekulant. "Immer, wenn ich ein bisschen über habe, kaufe ich Bitcoins. Damit habe ich einen hübschen Nebenverdienst", sagt der 29-jährige Moskauer, der seinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit dem Aufbau und der Pflege von Websites bestreitet. Als Kenner sieht er sich nicht, doch bislang laufe das Geschäft ganz gut, sagt er zufrieden.

Die russische Führung hingegen stand dem Aufstieg der Kryptowährungen lange Zeit misstrauisch gegenüber. Die (zumeist nur vermeintliche) Anonymität und Dezentralität des Zahlungsverkehrs waren Moskau stets suspekt. Die Währungen wurden als Finanzierungsquelle für Extremisten und Terroristen kritisiert – teilweise übrigens zu Recht. Zudem ließen sich Kursentwicklungen kaum vorhersagen.



Als vergleichbar mit dem Goldrausch in Kalifornien im 19. Jahrhundert bezeichnete Zentralbankchefin Elvira Nabiullina Anfang September den steilen Kursanstieg von Bitcoin. Sie beunruhige, dass das digitale Geld zunehmend im Zahlungsverkehr eingesetzt werde. "Wir werden die Nutzung der Kryptovaluta als Geldersatz nicht zulassen", kündigte Nabiullina an. Ihr Stellvertreter Sergej Schwezow wollte unlängst sogar noch Internetseiten, über die solche digitalen Währungen gehandelt werden, blockieren lassen.

"Wenn Du einen Unfug nicht verhindern kannst, dann führe ihn an"

Bitcoin Wie kann ich Bitcoin nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens "Wallet", die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoins empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoin verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoin nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoin? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoin gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoin in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoin kann sich schnell ändern. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoin durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoin selbst zu erzeugen, "Mining" genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoin geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoin sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowährung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoin, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogenannten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt.Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

Nun hat die russische Regierung eine 180-Grad-Wende vollzogen: Urheber ist wohl Präsident Wladimir Putin selbst, der sich laut dem russischen Vizepremier Igor Schuwalow schon vor längerem mit dem "Digitalfieber" angesteckt hat. Tatsächlich hatte sich Putin bereits im Juni beim Petersburger Wirtschaftsforum mit dem Erschaffer der global zweitgrößten Kryptowährung Ethereum, Witalik Buterin, getroffen.



Bei einer Regierungssitzung zum Thema in der vergangenen Woche forderte der Kremlchef nun, die Hoheit über Prozess zu gewinnen. "Wir haben folgendes vereinbart: Der Staat übernimmt die Regulierung der Emissionen von Kryptowährungen, ihr Mining und den Umlaufprozess. Der Staat muss das alles unter seine Kontrolle nehmen", erläuterte Finanzminister Anton Siluanow das Konzept.

Dahinter dürften wohl mehrere Überlegungen stecken: Der zunehmenden Popularität von Bitcoin haben bisher weder die in den Medien verbreitete Kritik, noch der rechtlich unsichere Status etwas anhaben können. Mit dem Schwenk hält sich der Kreml an das russische Motto: "Wenn Du einen Unfug nicht verhindern kannst, dann führe ihn an", welches dem bekannten russischen Feldherrn Alexander Suworow zugeschrieben wird. Wenn Russland die digitale Währung nicht selbst schnell einführe, würden es die Partner innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion machen, bestätigte Telekom-Minister Nikolai Nikiforow diesen Gedanken.

Ersatz zum internationalen Bankentransaktionssystem Swift?

Zudem bietet die Anonymität der Kryptowährungen Russland ebenfalls Vorteile, können doch damit gegebenenfalls internationale Sanktionen umgangen werden. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA äußerte bereits den Verdacht, dass Russlands Interesse damit in Zusammenhang stehen könne. Der Generaldirektor des russischen E-Money-Systems, Qiwi Sergej Solonin, sieht im Krypto-Rubel zumindest potenziell die Möglichkeit, einen Ersatz zum internationalen Bankentransaktionssystem Swift zu schaffen. Die Abklemmung Russlands vom Swift-System war als eine Sanktionsmöglichkeit in der Vergangenheit bereits im Gespräch.

Wirklich anonym, wie es die Bitcoin-Alternative Zcash sein kann, wird der Krypto-Rubel dank seiner Konfiguration allerdings nicht sein. Als Verantwortliche für die Einführung wurden neben dem russischen Finanzministerium die Zentralbank und die Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring benannt. Der Krypto-Rubel soll in reale Rubel umtauschbar sein, Kauf und Verkauf werden von der russischen Regierung mit 13 Prozent besteuert. Genaue Berechnungen für die Kosten der Einführung gibt es nicht.

Aus russischen Unternehmerkreisen kommen unterschiedliche Reaktionen: Während einige Finanzexperten dazu raten, mit schon bestehenden auf Blockchain beruhenden Zahlungssystemen zu kooperieren, ihren Umsatz in Russland zu legalisieren und damit ausländische Investoren anzulocken, hat die "Vereinigung für die Entwicklung des Geschäftspatriotismus" (Avanti) in einem Brief an die Duma gefordert, nur den Umlauf des eigenen kontrollierbaren Krypto-Rubels zuzulassen. Anderenfalls würden Schattenwirtschaft, Korruption, Drogenhandel und Terrorismus gefördert, so ihr Argument.