Wer nicht felsenfest vom Erfolg der Kryptowährungen überzeugt ist, dem dürfte angesichts der jüngsten Kursentwicklung schwindelig werden: War der Bitcoin-Kurs Anfang vergangener Woche noch um mehr als ein Viertel auf unter 5.700 Dollar abgesackt, hat er sich bereits wieder gefangen. Mehr noch, am Montag notierte der Bitcoin auf einem neuen Allzeithoch bei rund 8.200 Dollar. Der Kurs hat sich damit seit Jahresbeginn mehr als verachtfacht.



Der – am Dienstag allerdings kurzzeitig unterbrochene – Kurs-Höhenflug lässt sich zunächst mit technischen Gründen erklären. Der Bitcoin leidet unter dem eigenen Erfolg: Zu viele neue Nutzer tummeln sich im Netzwerk, was Überweisungen verlangsamt. Lösen sollte das ein Programmupdate mit dem kryptischen Namen "Segwit2x". Als dieses am Widerstand der Nutzermehrheit scheiterte, brach der Kurs ein. Viele Produzenten schwenkten auf die Konkurrenzwährung Bitcoin Cash um, was dem Bitcoin Rechenleistung entzog. Zwischenzeitlich stauten sich mehr als 170.000 unbestätigte Überweisungen im Netzwerk – eine veritable Krise.

Bitcoin Wie kann ich Bitcoin nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens "Wallet", die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoins empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoin verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoin nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoin? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoin gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoin in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoin kann sich schnell ändern. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoin durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoin selbst zu erzeugen, "Mining" genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoin geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoin sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowährung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoin, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogenannten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt.Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

Diese ist nun überwunden: Der Überweisungsstau ist abgearbeitet, viele Nutzer kehren zum Bitcoin zurück und treiben ihn auf neue Rekordhöhen. "Der Markt ist hochdynamisch, die Liquidität nach wie vor recht niedrig. Daher können kurzfristige Stimmungen den Kurs stark beeinflussen", erklärt Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management die Schwankungen. Das eigentliche Momentum aber sei ungebrochen. "Der Bitcoin kann als Krypto-Basiswährung bezeichnet werden, da Handel in anderen Kryptowährungen gegen den Bitcoin stattfindet. Das ist ein unschlagbarer Vorteil trotz technischer Schwächen. Um ihn herum ist ein kleiner Finanzkosmos entstanden", sagt Sandner.

Noch stärker treibt ein Langfrist-Trend den Kurs. "Immer mehr traditionelle Investoren werden auf das Thema aufmerksam, begreifen den Bitcoin und andere Kryptowährungen als eine neuartige Asset-Klasse", sagt Sandner.



Bitcoin-Future ab dem 10. Dezember

Während Top-Banker wie JP-Morgan-Chef James Dimon Kritik äußern, zeigen sich andere vorsichtig aufgeschlossen. Zu ihnen gehört Lloyd Blankfein: Er möge den Bitcoin zwar nicht, erklärte der Goldman-Sachs-Chef jüngst, aber vielleicht stelle er die nächste Entwicklungsstufe des Geldes dar. Neben Goldman untersucht auch die Großbank Citigroup die Währung.



Schon weiter ist die weltgrößte Terminbörse Chicago Mercantile Exchange (CME). Diese hatte Ende Oktober angekündigt, ein Bitcoin-Future anzubieten, einen Terminkontrakt auf die Kryptowährung. Mit dessen Hilfe könnten sich Anleger gegen Preisschwankungen absichern. Lange war zweifelhaft, ob die Aufsichtsbehörden grünes Licht geben. Am Montag veröffentlichte die CME jedoch ein Startdatum, 10. Dezember.

Beobachter sehen den CME-Plan kritisch, befürchten Schockwellen an den Märkten, sollte die Blase platzen. CME-Chef Terry Duffy widerspricht: "Wenn der Preis steil fällt, dann werden wir den Handel aussetzen." Man werde den Bitcoin zähmen und zu einem regulären Finanzinstrument machen, das nach den üblichen Regeln gehandelt werde, – so seine Vision.