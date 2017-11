Elf Minuten lang war Ruhe. So lange war am 3. November der Twitter-Account von Donald Trump deaktiviert. Elf Minuten lang existierte der US-Präsident somit nicht auf der Plattform, die er sonst nur allzu gerne verwendet, um sich selbst zu loben, Nonsens zu verbreiten oder Diktatoren anderer Länder NIEMALS als "klein und fett" zu bezeichnen.

Zuerst hieß es, der Vorfall sei ein "menschlicher Fehler" einer Person aus der Kundenbetreuung an ihrem letzten Arbeitstag gewesen. Dann gab das Management von Twitter an, es könne sich doch um Absicht gehandelt haben. Das Unternehmen habe eine interne Untersuchung gestartet, um den Verantwortlichen zu finden und eine Wiederholung auszuschließen.

"Es war ein Fehler. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht", sagt der türkischstämmige Deutsche Bahtiyar Duysak jetzt im Gespräch mit dem IT-Portal Techcrunch. Er will Trump die elfminütige Sendepause an seinem letzten Arbeitstag verpasst haben. Dabei habe es sich aber lediglich um eine Verkettung unglücklicher Zufälle gehandelt.

Ein (fast) gewöhnlicher letzter Arbeitstag

Wie die Reporter von Techcrunch schreiben, sind sie Spuren von Twitters Vertragspartnern gefolgt und dabei auf Duysak gestoßen. Nachdem ihn schon Journalisten anderer Medien teils "aggressiv" kontaktiert hätten, habe er sich nun zum Gespräch mit Techcrunch bereit erklärt. Bevor sein Name ohne sein Einverständnis veröffentlicht wird, wolle er die Sache nun ein für alle mal klären. Twitter selbst hat noch nicht bestätigt, dass tatsächlich Duysak hinter der Aktion steckte.

Duysak war nach eigenen Angaben im Rahmen eines Work-and-Study-Visums für das Unternehmen Pro Unlimited als Auftragnehmer in den USA tätig. Nachdem er eine Weile bei YouTube war, wechselte er zu Twitter in den Kundensupport. Genauer gesagt in jene Abteilung, die Accounts prüft, die von anderen Nutzern gemeldet wurden, weil sie angeblich gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen.

An Duysaks letztem Arbeitstag, kurz vor dem Dienstende am 3. November, wurde Donald Trumps Account gemeldet. Damit ein Konto gelöscht wird, muss es einer Prüfung unterzogen werden. Duysak sei müde gewesen und er habe den Fall gemäß des üblichen Ablaufs abgewickelt. So schreibt es Techcrunch, ohne weitere Details zu nennen. Einige Stunden später habe er aus den Nachrichten erfahren, dass Donald Trump elf Minuten lang abgeschaltet war.

"Ich habe niemanden gehackt. Ich habe nichts getan, wozu ich nicht autorisiert gewesen wäre", sagt Duysak. Er hätte nicht geglaubt, dass der Account wirklich deaktiviert werden würde. Dass es trotzdem so weit kam, soll eine "Verkettung von Zufällen" geschuldet gewesen sein.