Alles, was die aktuellen Anhörungen von Facebook, Google und Twitter im US-Kongress so bemerkenswert macht, steckt in diesen zwei Sätzen von Senatorin Dianne Feinstein: "Sie haben diese Plattformen gebaut, jetzt werden sie missbraucht. Und Sie müssen etwas dagegen unternehmen – oder wir werden es tun."

Feinstein und ihre Kongresskollegen wollen herausfinden, welchen Einfluss russische Propaganda-Bemühungen auf die US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr hatten. In erster Linie geht es um politische Werbeanzeigen, die mutmaßlich russische Auftraggeber bei Facebook, Google und Twitter geschaltet haben.

Am Dienstag sollten die Vertreter der drei Unternehmen die Fragen von Mitgliedern des Rechtsausschusses im Senat beantworten, am Mittwoch waren die Geheimdienstausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats an der Reihe, in dem auch Dianne Feinstein sitzt.

Halbsatz für Halbsatz erklärt deren Drohung, warum die Anhörungen in den USA so ein großes Thema sind, angefangen beim Absender. Wie Feinstein sind praktisch alle, die in den Anhörungen mit markigen Sprüchen auf sich aufmerksam gemacht haben, Demokraten. Die standen den US-Techunternehmen bisher eigentlich näher als die Republikaner. Aber nun machen sie den Eindruck, nicht länger Valley-Versteher sein zu wollen, sondern Valley-Vorsteher. Die Anhörungen sind dafür nicht das einzige Beispiel.

"Sie haben diese Plattformen gebaut"

Feinsteins erster Halbsatz klingt wie eine Schuldzuweisung der drei Unternehmen am Wahlergebnis. Gleichzeitig wirkt er wie ein Ablenkungsmanöver.



Die Propaganda-Anzeigen mögen durchaus reale Effekte gehabt haben, auch wenn diese schwer zu belegen sind. Sie haben möglicherweise manche Wähler mobilisiert, andere demobilisiert, oder einfach Chaos gestiftet und dazu beigetragen, dass die US-amerikanische Gesellschaft so gespalten ist.

Doch es gibt viele gewichtige Gründe für den Wahlausgang, die nichts mit Facebook, Google und Twitter zu tun haben, aber von den Anhörungen und der medialen Aufmerksamkeit dafür überschatten werden. Insbesondere den unterlegenen Demokraten mag das ganz recht sein. Es ist einfacher, die Schuld für die Niederlage außerhalb der eigenen Reihen, ja sogar außerhalb des Landes zu suchen, als sich mit den eigenen Fehlern zu beschäftigen.

"Jetzt werden sie missbraucht"

Vermutlich hätte Feinstein den Anwesenden nicht mehr erklären müssen, was mit den Unternehmen geschehen ist, die sie vertreten. Dass sie es trotzdem für nötig hielt, sagt viel über die unterschiedlichen Feindbilder und die sogenannten threat models von Politik und Internetunternehmen aus.

Die Unternehmen halten Hacker für die größte Bedrohung – Menschen, die in ihre Systeme und Produkte eindringen und von innen manipulieren. Darauf haben sie Antworten, vor allem technische. Was ihnen fehlt, ist die düstere Fantasie, wie Nutzer ihre Produkte ganz ohne Hack zweckentfremden könnten, um anderen zu schaden. Wer wie die Valley-Firmen zutiefst davon überzeugt ist, mit seiner Technik die Welt zu verbessern, und nur an das Gute im Menschen denkt, hat ein unvollständiges threat model.

Politiker, vor allem solche, die wie Feinstein seit Jahren im Geheimdienstausschuss sitzen, haben diese Fantasie: "Ich glaube, ihr kapiert es nicht", sagte sie am Mittwoch an Richtung der Unternehmensvertreter. "Wir reden hier über einen verhängnisvollen Wandel. Über den Beginn der Cyber-Kriegsführung. Über eine bedeutende, fremde Macht mit der Raffinesse und Fähigkeit, sich in unseren Präsidentschaftswahlkampf einzumischen und Streit im ganzen Land zu säen." Es war ein unmissverständlicher Aufruf an die Unternehmen, ihr Bedrohungsmodell zu vervollständigen.

"Sie müssen etwas dagegen unternehmen"

Kurz nach der US-Wahl hatte Mark Zuckerberg einen möglichen Einfluss von Falschmeldungen und Propaganda auf Facebook auf das Wahlergebnis noch "eine ziemlich verrückte Idee" genannt. Wenige Tage später schrieb der CEO, Facebook arbeite eigentlich ja schon lange an dem Problem, müsse aber noch besser werden. Erste Zahlen zu manipulativen, mutmaßlich von russischer Seite bezahlten Anzeigen gab sein Unternehmen erst im September bekannt: 3.000 Anzeigen von 470 verschiedenen Konten habe man identifiziert. Etwa 100.000 Dollar hätten die zusammen gekostet. Es sollte wohl nach Kleinkram klingen.