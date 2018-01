Nach der Ankündigung Mark Zuckerbergs, das soziale Netzwerk in diesem Jahr "reparieren zu wollen", folgte Anfang Januar der erste Schritt. Nutzer sollen in ihrem Newsfeed künftig weniger Nachrichten und Beiträge von Dritten, dafür aber mehr Inhalte von Freunden angezeigt bekommen. Die jüngsten Änderungen knüpfen daran an: Local first heißt es nun. Die Nutzer sollen mehr Nachrichten aus ihrem Heimatort und der Nachbarschaft mitbekommen. Zeitgleich veröffentlicht das Unternehmen erstmals seine Datenschutzgrundlagen.

"Lokalnachrichten helfen, die Probleme in unserer Gemeinde zu verstehen", schreibt Zuckerberg in einem Post. Studien würden zeigen, dass das Lesen von Lokalnachrichten direkt mit Bürgerengagement korreliere. Wer einer Lokalzeitung auf Facebook folge oder wenn Freunde lokale Inhalte teilen, dann hätten diese künftig höhere Chancen, im eigenen Newsfeed aufzutauchen. Die Änderung betrifft zunächst nur US-Nutzer, soll im Lauf des Jahres aber auch auf andere Länder ausgedehnt werden.



Wer in Berlin wohnt und Facebook nutzt, darf sich möglicherweise auf mehr Hertha-BSC-Ergebnisse, Lyrik an Schulfassaden und unvollendete Flughäfen freuen. Mehr Blumenkübelcontent ist gefragt. Ob die Nutzer das wirklich lesen möchten, sei dahingestellt. Aber die Änderungen passen in das neue Selbstbild von Facebook: Das soziale Netzwerk möchte wieder zurück zu seinen Anfängen, hin zu kleineren, örtlichen Communitys.

Zurück zum Lokalen, zurück zum Banalen

Statt des großen Weltgeschehens sollen lieber die veränderten Öffnungszeiten des Spätis um die Ecke diskutiert werden. "Als ich im letzten Jahr durch das Land gereist bin, haben Leute mir immer wieder berichtet, wie viel wir gemeinsam haben, wenn wir die spaltenden nationalen Angelegenheiten beiseitelassen", schreibt Zuckerberg. In diesen Worten steckt einmal mehr das Eingeständnis, mit der bisherigen Strategie gescheitert zu sein.

In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen vor allem Medienunternehmen mit neuen Vermarktungsmöglichkeiten geködert und ihnen ein globales Publikum versprochen. Auch wenn Facebook es nicht zugab, entwickelte es sich für viele Nutzer zunehmend zur ersten Nachrichtenquelle. Doch mit dieser Entwicklung kamen die Probleme: Die Algorithmen, die den Newsfeed der Nutzer anhand der eigenen Vorlieben, derer von Freunden, Shares, Likes und Standorten ordnen, gerieten an ihre Grenzen. Die Verbreiter von Fake News nutzten die Reichweite von Facebook für ihre Zwecke aus. Dazu war das soziale Netzwerk etwa in Deutschland politischen Forderungen ausgesetzt, schneller und effektiver auf Hasskommentare einzugehen.

Die Aktivität der Nutzer stagnierte oder sank – kein gutes Zeichen für ein Netzwerk, das per definitionem sozial sein soll. Mit den geplanten Änderungen will Facebook das wieder ändern. Die Verantwortlichen beziehen sich auf Studien, wonach das passive Konsumieren von Inhalten in sozialen Netzwerken viele Menschen deprimiert (Verduyn et al, 2015). Dagegen kann die Kommunikation mit Menschen, die einem etwas bedeuten, die Stimmung heben (Burke & Kraut, 2016). Anders gesagt: Facebook hofft, dass Freunde sich wieder mehr austauschen über Themen, die ihre Alltag selbst betreffen – Sie wissen schon, Hertha, Flughafen, Schule und so. Selbstlos ist die Entscheidung natürlich nicht: Wenn die Nutzer wieder mehr Zeit in der App verbringen, kommt das auch den Werbepartnern und damit Facebook selbst zugute.