Auch wenn Facebook unter Schülerinnen und Schülern schon wieder als out gilt: Die meisten nutzen es weiterhin, genau wie Instagram, Snapchat oder die ein oder andere neuere soziale Plattform. Seit Kinder und Jugendliche Smartphones und Tablets haben, fragen sich Eltern: Wie schädlich ist es, viele Stunden der Freizeit in solchen Netzwerken zu verbringen? Schadet eine exzessive Social-Media-Nutzung am Ende sogar der schulischen Leistung?

Studien dazu gibt es reichlich, doch deren Ergebnisse fallen unterschiedlich aus. Nun hat ein Team der Uni Würzburg 59 Publikationen ausgewertet. Im Gesamtbild ergab sich, dass Schülerinnen und Schüler, die viel im Netz unterwegs sind, nicht unbedingt schlechtere Noten haben. "Horrorszenarien über die mutmaßlich fatalen Auswirkungen von sozialen Netzwerken auf schulische Leistungen sind unbegründet", lautete das Fazit von Studienleiter Markus Appel. Der Kommunikationswissenschaftler veröffentlichte die Ergebnisse der Metaanalyse zusammen mit Caroline Marker und Timo Gnambs im Wissenschaftsmagazin Educational Psychology Review (Appel et al., 2018). Richtig genutzt könnten soziale Netzwerke die Schulnoten sogar leicht verbessern, heißt es in der Studie.

Nur nicht surfen und gleichzeitig Hausaufgaben machen

Der Abgleich zeigte etwas recht Naheliegendes: Nutzen Schülerinnen und Schüler die sozialen Netze für schulbezogene Themen, also etwa dazu, sich über Hausaufgaben auszutauschen, schreiben sie im Mittel sogar leicht bessere Noten. Gleichzeitig Hausaufgaben zu erledigen und dabei andere Dinge auf Facebook, Instagram oder Snapchat zu machen – davon ist nach Ansicht der Forscherinnen und Forscher aber eher abzuraten: Multitasking funktioniere nicht. Diejenigen, die das versuchen, schneiden bei den Schulnoten in Schnitt etwas schlechter ab als der Durchschnitt. Geringfügig schlechtere Noten hatten auch diejenigen, die sehr intensiv soziale Medien nutzten.



Trotz intensiver Handyzeit verbringen Schülerinnen und Schüler offenbar nicht weniger Zeit mit dem Lernen als vor dem Smartphonezeitalter. "Es gibt keinen Beleg für die plausible Annahme, dass Social-Media-Zeit zu Lasten des Lernens geht", sagte Appel. Möglicherweise nutzten die Jugendlichen dafür die Phasen, die die Generation vor ihr vorm Fernseher verbracht habe. Damit hätte die Jugend von heute sogar einen kleinen Vorteil, sagt Appel. "Über den Fernseher konnte man sich nicht über Schulaufgaben austauschen."