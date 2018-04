Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass das Unternehmen Cambridge Analytica die Profile von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet hat, um damit mutmaßlich Wahlen in England und den USA zu beeinflussen. Nun hat eine interne Facebook-Untersuchung ergeben, dass offenbar weitaus mehr Nutzer und Nutzerinnen betroffen waren. Am Mittwochabend schrieb das Unternehmen, es könnten sogar bis zu 87 Millionen Nutzer betroffen gewesen sein, die meisten davon in den USA. Sie sollen bald oberhalb ihres Newsfeeds über den möglichen Missbrauch informiert werden.

"Wir haben erst in den letzten Tagen einen genauen Überblick über die Situation erhalten", sagte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in einem Telefongespräch mit Journalisten am Mittwochabend, an dem auch ZEIT ONLINE teilnahm. Deshalb habe man die ursprünglich in den Medien genannte Zahl nach oben korrigieren müssen. Die 87 Millionen seien nun eine bewusst hoch geschätzte Anzahl an Nutzern, die theoretisch von der ursprünglichen Datenabschöpfung betroffen sein könnten.



"Die wichtigsten beiden Fragen, die sich viele Menschen derzeit fragen, sind ob wir unser System unter Kontrolle haben und ob wir verhindern können, dass es manipuliert wird", sagte Zuckerberg. Die Antwort auf beide Fragen sei prinzipiell ja. Allerdings gestand er auch Fehler ein: "Wir haben nicht genug gegen Missbrauch getan. Das gilt für Fake News ebenso wie für Hatespeech und den Datenmissbrauch von Entwicklern." Außerdem habe er die Gefahr von möglichen Manipulationskampagnen unterschätzt, als er die Vorwürfe ursprünglich "verrückt" nannte.

Der Facebook-Login wird eingeschränkt

Facebook stellte insgesamt neun Veränderungen vor, um künftig die Daten der Nutzer abzusichern. "Wir glauben, dass diese Änderungen die Privatsphäre der Nutzer besser schützen können", sagte der Chief Technology Officer Mike Schroepfer. Die meisten Änderungen betreffen vor allem die Entwickler von Apps, die über eine sogenannte Entwicklerschnittstelle (API) auf Nutzerprofile zugreifen können. Facebook hatte bereits gekündigt, den Zugriff einschränken zu wollen. Künftig sollen Dritte nur noch nach genauer Prüfung durch das Unternehmen auf die Kalender der Nutzer und auf die Inhalte von Gruppen und öffentliche Seiten zugreifen können.

Eine weitere wichtige Änderung betrifft den Facebook Login. Zahlreiche Apps und Websites, darunter etwa der Datingdienst Tinder, erlauben ihren Nutzern, sich über ihr Facebook-Konto anzumelden. Über eine solche App von Dritten wurden ursprünglich auch die Nutzerdaten abgezweigt, die schließlich bei Cambridge Analytica landeten. Künftig will Facebook alle Apps überprüfen, die auf Logindaten, Likes, Fotos, Beiträge und Videos zugreifen wollen. Details zur Ausbildung, dem Arbeitsplatz, Beziehungsstatus, Musikgeschmack sollen prinzipiell nicht mehr mit Dritten geteilt werden.

Das soziale Netzwerk will den Nutzern und Nutzerinnen zudem die Möglichkeit geben, die mit ihrem Profil verknüpften Apps gesammelt löschen zu können. Bislang war das nur einzeln möglich. Alle Nutzer sollten in den Einstellungen überprüfen, welche Dienste verknüpft sind und nicht mehr genutzte Apps entfernen.



Komplett deaktiviert wird die bisherige Funktion, anhand von E-Mail-Adressen und Telefonnummern nach Nutzern zu suchen. Dies sei zwar praktisch gewesen, habe aber auch Datenabfragen im großen Stil ermöglicht, heißt es. "Das hat unsere Untersuchung in den vergangenen Tagen offengelegt", sagte Zuckerberg. Allerdings sei dadurch lediglich das Sammeln von ohnehin öffentliche Profildaten möglich gewesen.



Wer den Messenger nutzt, konnte auf Wunsch seine Anruf- und Nachrichtendaten speichern. So konnte der Dienst Freunde, mit denen man am meisten kommunizierte, stets oben im Adressbuch halten. Nachdem vergangene Woche Berichte aufkamen, dass Facebook diese Informationen offenbar über Jahre hinweg speicherte, habe das Unternehmen die Sache noch einmal untersucht, schreibt Schroepfer. Künftig werden sämtliche Daten nach einem Jahr gelöscht und generell werde nur das für die Option notwendigste gespeichert. Soll heißen: keine Inhalte.



Europäischer Datenschutz für die ganze Welt?

Bereits am Dienstag gab Zuckerberg der Nachrichtenagentur Reuters ein exklusives Interview, in dem er auf die bevorstehenden Änderungen im Zuge der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einging. Facebook arbeite demnach "an einer Fassung des Gesetzes, die weltweit funktioniert" und mit der Teile der DSGVO auch für Facebooks Dienste außerhalb der EU gelten sollen. Welche genau, wollte Zuckerberg aber nicht sagen: "Wir sind noch dabei, die Details festzunageln, aber es sollte von der Richtung her, im Geist, das Ganze sein".

Die Aussagen wurden unterschiedlich interpretiert. Während Medien wie das amerikanische IT-Portal The Verge in den Aussagen einen Hinweis sahen, dass Facebook die strengeren europäischen Datenschutzregeln nicht weltweit anwenden möchte, glauben andere an einen langfristig positiven Effekt: Der EU-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht, der den Entwurf der DSGVO mitgestaltet hatte, twitterte, die ganze Welt mit Ausnahme von Kanada und den USA werde bald von einem besseren Schutz der Privatsphäre profitieren.

Am Mittwoch bestätigte Zuckerberg den Journalisten, man wollte die gleichen Mechanismen prinzipiell überall einführen. Allerdings sei es immer möglich, dass es in einzelnen Ländern Abweichungen gebe.

Zuckerberg will vor den US-Kongress aussagen

In den USA wird Mark Zuckerberg am 11. April im US-Kongress aussagen. Diese Anhörung biete eine wichtige Möglichkeit, Licht in das Dunkel um private Nutzerdaten zu bringen, hieß es am Mittwoch in Washington in einer Mitteilung aus dem Ausschuss für Energie und Handel. Man wolle wissen, wie Facebook mit diesen Daten umgehe, erklärten die Abgeordneten Greg Walden und Frank Pallone.

Eine Einladung für die Anhörung hatte Zuckerberg bereits vergangene Woche angenommen. Zuvor hatte der Firmenchef es abgelehnt, vor dem britischen Parlament zu erscheinen, was britische Politiker als Affront sahen. In Deutschland hatte die neue Justizministerin Katarina Barley (SPD) bereits Vertreter der Plattform gesprochen. Man wolle die Betroffenen des Datenskandals informieren, hieß es. Nach den jüngsten Erkenntnissen könnten es auch in Deutschland möglicherweise mehr Betroffene gegeben haben als ursprünglich angenommen.