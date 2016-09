Apple ist hip, Apple macht Spaß. Das wollten die Verantwortlichen des Unternehmens gleich zu Beginn klarstellen. Und so begann die jüngste Produktvorstellung des Herstellers am Mittwoch in San Francisco mit einem Video von CEO Tim Cook, wie er mit dem Comedian James Corden durch San Francisco fährt und einen Song der Popband One Republic schmettert. Carpool Karaoke heißt das beliebte Format, dessen Rechte sich das Unternehmen kürzlich für den hauseigenen Streamingdienst Apple Music sicherte.

Es war der lockerste Auftakt einer Apple-Veranstaltung seit Langem und ein Zeichen, dass sich das Unternehmen längst nicht mehr nur als Hardware-Hersteller, sondern als Teil der Unterhaltungsindustrie versteht: Musik, Fernsehen, Games – in all diese Bereiche hat Apple in den vergangenen Jahren viel Geld gesteckt. Auch, weil man erkannt hat, dass sich das Wachstum der vergangenen Jahre nicht ewig fortsetzen lässt. In Zeiten, in denen immer weniger iPhones verkauft werden, muss auch Apple sich anpassen, sein Portfolio ausbauen und notfalls eben den Chef schief singen lassen.

Die diesjährige Veranstaltung stand jedenfalls auch aufgrund der jüngsten Quartalszahlen – in denen der Umsatz um 14 Prozent sank – unter genauer Beobachtung. Welche neuen Produkte hat Apple in der Hinterhand? Gibt es Überraschungen oder bestätigen sich am Ende doch die Gerüchte, die bereits seit Wochen im Internet kreisen?



Das iPhone 7 ist wasserabweisend

Was das neue iPhone angeht, lässt sich die letzte Frage mit einem klaren Ja beantworten. Die "Evolution eines bewährten Design" nannte Apples Chefdesigner Jonathan Ive das iPhone 7 im offiziellen Teaser, und auch Vizepräsident Phil Schiller erwähnte mehrmals, dass es sich in erster Linie um ein "verfeinertes Design" handele. Was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass es sich auf den ersten Blick kaum vom Vorgänger, dem iPhone 6S, unterscheidet. Das war zu erwarten. Viele Branchenexperten gehen davon aus, dass die nächste größere Veränderung erst im kommenden Jahr stattfindet. Das ist eine mutige Entscheidung – aber auch eine, für die es gute Gründe gibt.



Das iPhone 7 wird wie der Vorgänger in zwei Größen kommen. Das klassische Modell ist 4,7 Zoll groß, das iPhone 7 Plus 5,5 Zoll. Die Bildschirmauflösungen liegen bei 1.334 mal 750 beziehungsweise 1.920 mal 1.080 Pixeln. Upgrades gibt es beim integrierten Speicher, der nun bei 32 Gigabyte beginnt und bei 256 Gigabyte in der teuersten Variante endet. Beide Modelle laufen mit Apples neuestem A10-Prozessor und sind wasserabweisend. Damit folgt Apple dem längst überfälligen Trend hin zu Smartphones, die notfalls auch einen ungewollten Ausflug in den Pool überleben.



Zwei Kameras im iPhone 7 Plus

Weitere Änderungen finden sich im Detail. Der Homebutton ist kein mechanischer Knopf mehr, sondern eine Sensortaste: Über die sogenannte Taptic Engine kann er aber trotzdem haptisches Feedbeack an die Nutzer vermitteln. Auch wird er wohl Force Touch unterstützen: Wer stärker auf den Homebutton drückt als gewöhnlich, könnte damit spezielle Funktionen in iOS oder einzelnen Apps hervorrufen. Bislang blieb die Technik noch hinter den Erwartungen zurück, doch Apple setzt spätestens mit der anstehenden Veröffentlichung von iOS 10 große Stücke auf sie.

Die Kamera im iPhone 7 nimmt weiterhin Bilder mit zwölf Megapixeln auf, wurde aber angeblich von Grund auf überarbeitet. Sie fokussiert laut Apple nun noch schneller, arbeitet stromsparender und liefert dank einer größeren Blende bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Software soll dank künstlicher Intelligenz Motive automatisch erkennen können.

Käufer des größeren iPhone 7 Plus bekommen eine zusätzliche Neuerung: Statt einer Kameralinse gibt es zwei, sie entsprechen einem Tele- und einem Weitwinkelobjektiv. Das ist nicht unbedingt revolutionär – Smartphones von Huawei und LG verwenden ebenfalls bereits Duallinsen. Die Technik ermöglicht erstens aber, auf Fotos noch stärker zu zoomen als zuvor. Zweitens wird die Schärfentiefe verbessert, was wiederum neue Möglichkeiten schafft: So kann die Kamera nachträglich Motive im Vordergrund erkennen und den Hintergrund unscharf stellen, ein späteres Softwareupdate soll ein Refokussieren sogar noch nach der Aufnahme ermöglichen. Berichten zufolge wird demnächst die Fotoplattform Instagram die Funktionen des iPhone 7 in seinen Apps unterstützen.



Die AirPods sollen klassische Kopfhörer ersetzen. © Beck Diefenbach/Reuters

Hello, AirPods

Erwartungsgemäß besitzt das neue iPhone keinen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für Kopfhörer mehr. An dessen Stelle steckt nun ein zusätzlicher Lautsprecher. Wer Kopfhörer anschließen möchte, muss das entweder über den Lightning-Anschluss tun, der auch gleichzeitig als Stromanschluss dient, oder den mitgelieferten Adapter nutzen. "Warum haben wir den Anschluss abgeschafft?", fragte Apple-Vize Schiller stellvertretend für wohl alle Gäste und antwortete gleich selbst: "Mut". Es sei anachronistisch, weiterhin an einem jahrzehntealten analogen Anschluss festzuhalten, wenn die Zukunft sowohl digital als auch kabelfrei ist.

Das mutmaßlich passende Produkt für diese erdachte Zukunft liefert Apple gleich mit: AirPods heißen die kabellosen Kopfhörer, die Apple künftig für seine Produkte – vom Macbook bis hin zur Apple Watch – etablieren möchte (und die nicht mitgeliefert werden). Infrarotsensoren der AirPods erkennen, wenn der Kopfhörer im Ohr steckt, und Bewegungssensoren nehmen wahr, wenn der Nutzer Siri aktivieren möchte. Die integrierten Mikrofone können auf Sprachbefehle reagieren. Fünf Stunden sollen die Träger mit einer Akkuladung hören können. Das scheint nicht besonders lang für Menschen, die viel unterwegs sind.

Die Entscheidung gegen die Klinkenbuchse ist gewagt. Denn so sehr die Verantwortlichen von Apple auch die Vorzüge der kabellosen Verbindung loben, bleibt bei zahlreichen Kunden eine gewisse Skepsis, nicht zuletzt weil viele ihre jetzigen Kopfhörer nicht abschaffen möchten und Adapter traditionell lästig sind. Schon mit dem Verzicht auf Anschlüsse in jüngeren Macbook-Modellen wurde das Unternehmen kritisiert.