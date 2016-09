Sommer 2015, ein Bus in Berlin. Drei Jungs steigen zu, setzen sich zu mir auf den Vierersitz, zücken ihre Smartphones. Plötzlich Aufregung, sie deuten auf mich: "Alter, was ist das?" Sie meinen mein Handy. "Es ist das beste Smartphone der Welt", sage ich, "ein BlackBerry Q10" Black-was? Sie haben noch nie davon gehört. Einer sagt: "Es hat eine Million Tasten, wie krass ist das denn?!"



Sie lachen mich nicht aus, wie meine Redaktionskollegen, meine Freunde. Sie staunen. Und ich bin ein bisschen stolz.

Es ist bisweilen schön, anders zu sein als alle anderen. Überzeugt zu sein, auf der richtigen Seite zu stehen, während die Welt da draußen einen katastrophalen Irrweg eingeschlagen hat. So ging es mir mit meinem Atari ST, als die ersten PCs auftauchten. Und natürlich ging es mir so mit meinem BlackBerry, als plötzlich das iPhone hip war.



1/15 Seit Mitte der neunziger Jahre stellte Research in Motion (RIM) Pager her. Mit dem BlackBerry 6210, Codename "Quark", präsentierte das Unternehmen im Jahr 2003 sein erstes Gerät, das Telefonie, Web und E-Mail zusammenbrachte. Es war gewissermaßen das Ur-BlackBerry, wie wir es heute kennen. © Mario Anzuoni/Reuters 2/15 Das BlackBerry 7100, Codename "Charme", unterstützte unter anderem die Chatdienste AIM, ICQ und Yahoo. Auch der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder schien begeistert. © Christian Charisius/Reuters 3/15 Ein etwas breiteres Design gehörte zum Markenzeichen der Firma. Hier ein BlackBerry 8700, Codename "Electron", aus dem Jahr 2006. Die besondere Tastatur war jahrelang das Markenzeichen von BlackBerry. © Jens Wolf/dpa 4/15 Im gleichen Jahr brachte das Unternehmen das BlackBerry 8100, Codename "Pearl" heraus. Es war das erste Gerät, das den typischen Trackball einführte. Auch eine 1,3-Megapixel-Kamera hatte es. Hyku/Flickr (CC BY 2.0) 5/15 Nachdem andere Hersteller den Trend zum Klapphandy entdeckten, zog auch BlackBerry mit dem Pearl Flip nach – es blieb bei diesem einen Versuch. Nan Palmero/Flickr (CC BY 2.0) 6/15 2007 kam das BlackBerry 8300, Codename "Curve" auf den Markt – kurz bevor Apple sein iPhone vorstellte und nach Ansicht vieler damit den Niedergang von RIM einläutete. © Adnan Abidi/Reuters 7/15 Kurz nach dem iPhone brachte BlackBerry das 9000, Codename "Bold", heraus. Das Display war dem des iPhones ebenbürtig und das "Bold" sollte das erfolgreichste Modell in der Firmengeschichte werden. Als es erschien, hatte BlackBerry in den USA einen Marktanteil von knapp 50 Prozent. © Mark Blinch/Reuters 8/15 Dass BlackBerry trotzdem auf Apple schielte, zeigte sich Ende 2008 am BlackBerry 9500, Codename "Storm". Die mechanische Tastatur wich einem Touchscreen. Nicht jeder Kunde mochte das. © Lucas Jackson/Reuters 9/15 Das BlackBerry 9800, Codename "Torch", hatte 2010 wieder beides: eine Tastatur, die sich per Slider öffnete sowie einen Touchscreen. Doch das clevere Design half nicht: BlackBerrys Marktanteil war innerhalb von zwei Jahren auf fünf Prozent geschrumpft. © Mark Blinch/Reuters 10/15 Trotzdem gönnte sich das Unternehmen noch Sondereditionen. Zum Beispiel ein "Bold"-Modell im Porsche-Design. © David Manning/Reuters 11/15 2013 versuchte BlackBerry mit dem Z10 einen Neustart. Das Design erinnerte an damals typische Smartphones. Auch das Betriebssystem wurde komplett überarbeitet. Die Reaktionen waren ebenso gespalten wie die Führungsetage des Unternehmens, das sich zuvor von RIM in BlackBerry umbenannte. © Mark Blinch/Reuters 12/15 Eine prominente Unterstützerin hatte das Z10 aber: Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte eine besonders sichere Version. © Fabrizio Bensch/Reuters 13/15 Ein mutiges Comeback versuchte BlackBerry 2014: Das Passport war absurd groß, schwer und kantig. Trotz guter Spezifikationen fand es nicht viele Käufer. © Sajjad Hussain/AFP/Getty Images 14/15 Zurück zu den Wurzeln: Neben dem Passport stellte BlackBerry 2014 auch noch ein "Classic" vor. An die Erfolge anknüpfen konnte es nicht, die Konkurrenz von Apple und Android-Herstellern war längst enteilt. © Brendan McDermid/Reuters 15/15 Das BlackBerry Priv war dann gewissermaßen das Eingeständnis des Scheiterns: Das Unternehmen wechselte vom eigenen Betriebssystem zu Android. Die Hardware war hochwertig, aber der Preis happig. Und die besonderen Sicherheitsfunktionen reichten nicht aus, um es aus der Nische zu schaffen. Wei Wei/Flickr (CC by 2.0)

Was habe ich mich all die Jahre hinweg amüsiert über die vermeintlich große Errungenschaft einer Touchpad-Tastatur. Habe gelacht über die drolligen Schreibversuche der vielen iPhone- und Samsung-Freunde, ihre unsäglichen Tippfehler und Autokorrektur-Fails, während ich meine Mails korrekt und dreimal so schnell tippen konnte – ohne hinschauen.

Es ist bisweilen sehr anstrengend, anders zu sein als alle anderen. Mit dem Spott der Kollegen kann man noch umgehen. Der Aufwand aber, fortwährend die Unzulänglichkeiten der eigenen Religion zu reparieren, ist bizarr. Ja, klar, habe ich meinen Atari in den Neunzigern schließlich in dieses Internet gebracht. Ja, klar, habe ich mein Blacky so manipuliert, dass ich irgendwann Android-Apps darauf installieren konnte. Aber es dauerte Tage und Nächte und der Schmerz war oft größer als der Nutzen. Lange hat’s mich nicht gekümmert. Vernunft und Religion vertragen sich nun mal nicht.

Mein langsamer Abschied von "Blacky"

Doch die Anzeichen, dass es nicht mehr lange so weitergehen würde, habe irgendwann sogar ich gesehen. Als 2014 das monströse Passport erschien, wurde selbst mir klar, dass BlackBerry eine sehr abschüssige Bahn eingeschlagen hatte. Außenseiter sein: schön und gut. Aber selbst meine Liebe zu einer echten Tastatur würde nicht so weit gehen, mit diesem Trum jemals öffentlich zu hantieren.

Das Q10 war mein letztes Blacky. Drei Monate nach dem Erlebnis im Bus war es vorbei. Als ich es zum letzten Mal ausschaltete, ihm die SIM-Karte wegnahm und in mein neues Smartphone stopfte, hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. War das Verrat? Hätte ich doch noch das BlackBerry Priv ausprobieren sollen, das erste, so schrecklich teure BlackBerry mit Android-Betriebssystem? War ich jetzt mit schuld am Niedergang eines Pioniers, der die mobile Kommunikation und die Arbeitswelt einst revolutioniert hat, lange bevor erstmals ein Gerät die Bezeichnung Smartphone trug?

Ich muss zugeben: Ich vermisse mein Q10 nicht mehr. Wenn ich eines sehe (zwei sind in der Redaktion noch in Gebrauch), kann ich kaum glauben, dass ich damit wirklich gearbeitet und gelebt habe. Dieses winzige Display! Diese lächerlichen Apps! Selbst die Tastatur kommt mir inzwischen fremd vor.

Heute tippe ich meine Mails wie alle anderen auf einer Glasscheibe, die so tut als wäre sie eine Tastatur. Ich bin damit so langsam wie alle anderen, mache dieselben Tippfehler, verwirre meine Gesprächspartner mit denselben unverständlichen Autokorrektur-Pannen. Und im Bus schaut mich keiner mehr an.