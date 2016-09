Es ist so weit: Die Internationale Funkausstellung, besser bekannt als Ifa, hat offiziell begonnen. 1.850 Aussteller präsentieren ihre Produkte in diesem Jahr auf der Messe unter dem Funkturm. Sie wollen Trends aus der Unterhaltungselektronik, IT-Technik und der Hausgerätebranche vorstellen.

Vor allem Letzteres brachte der Ifa zuletzt den Ruf ein, in erster Linie eine Messe für vernetzte Kühlschränke und noch größere, schärfere und mutmaßlich smartere TV-Geräte zu sein (Nanokristalle! Quantum Dots! Curved! UHD! 8K!). Das ist natürlich unfair, auch wenn in diesem Jahr wieder jemand versucht hat, einen Kühlschrank mit Windows auszustatten. Nichts macht Designern offenbar mehr Spaß als eine Runde Minesweeper in der Küche zu spielen, während sie im Pyjama das Müsli löffeln.

Fakt ist: Die Ifa ist eine der größten und wichtigsten Elektronikmessen weltweit. Als besonders hip gilt sie in Fachkreisen dennoch nicht; wirklich große und opulente Produktvorstellungen sind selten; die finden auf dem Mobile World Congress, der Consumer Electronics Show oder der Gamescom statt. In den vergangenen Jahren hat sich die Ifa daher vor allem im Bereich von Smartwatches, E-Readern und dem vernetzten Eigenheim einen Namen gemacht.

Doch auch abseits davon gibt es einiges zu entdecken. Manche Hersteller suchen den Erfolg in der Nische, andere folgen den Trends und wieder anderen scheinen die Designer etwas durchgegangen zu sein. Wir stellen fünf Produkte zwischen interessant und größenwahnsinnig vor:

Acer Predator 21X

Handlich sieht anders aus. © Acer

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Zug zwischen Fulda und Kassel und wollen unbedingt noch schnell das neue Battlefield in bestmöglicher Qualität spielen. Hätten Sie jetzt ein gewöhnliches Macbook oder einen gewöhnlichenWindows-Laptop, sähe es für Sie schlimmer aus als der Latte Macchiato im Speisewagen. Die ganzen casual Mühlen sind bekanntlich nicht ernsthaft für Games ausgelegt. Glücklicherweise gibt es Hersteller wie Acer, die für solche Ausnahmesituationen vorbereitet sind.

Im bizarren Wettrüsten um den leistungsfähigsten Gaming-Laptop hat Acer den Predator 21X vorgestellt. Er sieht ähnlich bedrohlich aus wie die namensgebende Filmfigur: Als erster Laptop überhaupt hat er ein gekrümmtes 21-Zoll-Display bei einer Auflösung von 2.560 mal 1.080 Pixeln. Im Innern arbeiten 64 Gigabyte Arbeitsspeicher, gleich zwei aktuelle Nvidia-Grafikkarten, fünf Lüfter, ein Eye-Tracker und zwei Subwoofer. Weil wer gute Grafik mag, mag auch guten Sound. Statt einer schnöden Laptoptastatur hat Acer dem Predator eine mechanische Tastatur spendiert, der Ziffernblock kann umgedreht und als Touchpad verwendet werden.



Mit diesen Spezifikationen übertrifft der Predator 21X so manchen leistungsfähigen, stationären Gaming-PC. Das ist durchaus beeindruckend – blöd nur: Mit einem Gewicht von acht Kilogramm und seinen Ausmaßen ist das Monstrum weder für den modernen mobilen Gamer geeignet noch für die Klapptische in Zügen. Über den Preis müssen wir gar nicht reden, er dürfte um die 5.000 Euro liegen.