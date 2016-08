Sony hat sein neues Top-Smartphone vorgestellt. Da der japanische Hersteller die Z-Serie abgeschafft hat, heißt das neue Gerät konsequenterweise Xperia XZ. Es hat eine Ausstattung der Oberklasse, konkurriert damit aber mit dem erst vor Kurzem veröffentlichten Xperia X Performance. Golem.de hat sich das Xperia XZ in einem ersten Hands on angeschaut. Dabei überrascht der Bruch mit bisherigen Designprinzipien – und die ein oder andere Entscheidung bei der Wahl der Hardwarekomponenten.

Das Gehäuse des XZ besteht aus Alkaleido, einem speziell behandelten Aluminium. Durch die Behandlung fühlt sich die Rückseite nicht wie Metall an, sondern eher wie Kunststoff. Das Smartphone soll in den Farben Blau, Weiß-Silber und Schwarz erhältlich sein und ist nach dem Standard IP68 vor Wasser und Staub geschützt. Der 5,2 Zoll große Bildschirm hat eine Auflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln.



Sony folgt beim Xperia XZ den Ansatz des Unified Design, einer neuen Designrichtlinie für das Gehäuse und die Software. Diese zeichnet sich beim Gehäuse durch stärker abgerundete linke und rechte Kanten aus sowie durch eine nicht abgerundete Unter- und Oberkante. Das Display-Glas geht etwas in den Rand hinein, der Bildschirm ist aber nicht gekrümmt.

Aufgrund der runden Kanten liegt das Xperia XZ gut in der Hand, wenngleich sich die behandelte Oberfläche der Rückseite etwas billig anfühlt. Insgesamt sieht das Modell anders als bisherige Sony-Smartphones aus, eine wirkliche Neugestaltung stellt es aber nicht dar.

Wie frühere Sony-Smartphones hat das Xperia XZ einen am rechten Rand angebrachten Einschalter, der gleichzeitig ein Fingerabdrucksensor ist. Auch beim neuen Smartphone ist diese Kombination praktisch. Wer den Sensor nicht mit seinem Fingerabdruck nutzen möchte, kann ihn dennoch zum Entsperren verwenden: Wird das Smartphone über den Einschalter gestartet, genügt ein weiterer Tipp auf den Knopf, um den Sperrbildschirm nach links verschwinden zu lassen – ein nettes Gimmick. Alternativ kann das Xperia XZ auch wie gehabt mit einer Wischgeste, einer PIN oder einem Passwort entsperrt werden.

23-Megapixel-Kamera mit prädiktivem Fokus

Bei der Kamera setzt Sony beim Xperia XZ auf einen 23-Megapixel-Bildsensor aus eigener Produktion und ein G-Lens-Objektiv aus sechs Linsen – also die gleiche Ausstattung wie beim Xperia X, dem X Performance oder dem Xperia Z5. Insgesamt drei Einzelsensoren sollen allerdings für schärfere und rauschärmere Bilder sorgen.

Die Anfangsblende liegt bei f/2.0, der Fokus soll innerhalb von 0,6 Sekunden eingestellt sein. Sony kombiniert verschiedene Fokusarten: einen Kontrastfokus, einen Phasenvergleichsfokus und einen Autofokus, der Bewegungen des zu fotografierenden Objektes vorausahnen soll. "Prädiktiver Fokus" nennt Sony dies.

Fotografiert der Nutzer etwa einen Menschen, der sich auf ihn zubewegt, soll die Kamera des Xperia XZ den erwarteten Laufweg berücksichtigen. Wird das Foto geschossen, soll das Objekt dadurch schärfer als bei anderen Smartphone-Kameras sein. Eine wirkliche Objektverfolgung, in der ein Bildteil markiert und dauerhaft scharf gehalten wird, scheint dieses System aber nicht zu sein.

Die Qualität der Bilder konnten ein kurzes Hands On nicht abschließend bewerten. Auf den ersten Blick sehen die Fotos gut aus, Genaueres wird sich aber erst in einem detaillierten Vergleichstest feststellen lassen. Videos lassen sich mit dem Xperia XZ in 4K aufnehmen. Das kann das Xperia X nicht, bei dem bei 1080p Schluss ist.