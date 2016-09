Früher war Apple eine Blackbox: Was nicht explizit öffentlich sein sollte, hielt das Unternehmen geheim, streng geheim. Insbesondere, was neue Produkte betraf. Die Enthüllung jedes neuen iPhones, iPads oder selbst Macbooks hielt einige Überraschungen parat, das Warten auf das nächste "one more thing", wie es der Apple-Gründer Steve Jobs in unzähligen Keynotes sagte.

Diese Zeiten sind vorbei. Am Mittwochabend wird Apple in San Francisco das neue iPhone vorstellen, und glaubt man den einschlägigen Bloggern, Zulieferkreisen und Kaffeesatzlesern, sind die meisten Details bereits seit Wochen bekannt: Das Gerät wird wohl iPhone 7 heißen, wieder in zwei Größen erscheinen, mehr Speicher und Rechenpower haben als der Vorgänger und zumindest im größeren Modell eine neue Kamera enthalten. Es wird voraussichtlich keine Kopfhörerbuchse haben und womöglich wasserdicht sein.

Vor allem aber wird es sich, da sind sich alle einig, bis auf Kleinigkeiten wie die Antennenstreifen äußerlich kaum vom iPhone 6 und 6s unterscheiden. Damit wäre es das dritte Modell, das der gleichen Designlinie folgt. Kann es sich Apple leisten, ein neues iPhone auf den Markt zu bringen, dass, nun ja, nicht wirklich neu aussieht?



Das iPhone bleibt Apples wichtigstes Produkt

Mehr als eine Milliarde iPhones hat Apple inzwischen verkauft, sie machen knapp 60 Prozent des Umsatzes aus. Das iPhone ist Apples wichtigstes Produkt. Gleichzeitig verkauft Apple aber, gemessen an den vorherigen Jahren, weniger Geräte. Im vergangenen Quartal verkaufte das Unternehmen 15 Prozent weniger iPhones im Vergleich zum Vorjahr, andere Produkte wie die Apple Watch oder Apple TV konnten das nicht ausgleichen. Apple ist nun, nach Jahren kontinuierlichen Wachstums, ein "normales" Unternehmen. Das iPhone hat an Glanz verloren, der "Wow-Faktor" ist dahin. Dass die praktisch alle anderen Smartphone-Hersteller ebenfalls weniger Geräte absetzten, wurde häufig ignoriert.

Apples CEO Tim Cook stört das nicht. Wirklich nicht. Das sagt er jedenfalls. Das Quartalsdenken, die ständige Erwartungshaltung der Investoren, die Vergleiche mit der Konkurrenz, all das passe nicht in Apples Vision von einem zukunftsorientierten Unternehmen, sagt er. Und selbst wenn die iPhone-Verkäufe zurückgingen, gebe es in der Smartphone-Branche immer noch genügend Potenzial. Stichwort künstliche Intelligenz. Stichwort persönliche Assistenz. Oder anders gesagt: Das iPhone ist mehr als ein Gehäuse, größer als die Summe seiner Kanten und Antennenstreifen.



Erst die Funktionen, dann die Form

Es würde folglich in die Philosophie von Tim Cook passen, das iPhone 7 nicht von Grund auf neu zu gestalten, sondern den Fokus auf die Funktionen zu legen. Auf das druckempfindliche Display etwa, das Apple mit dem iPhone 6s einführte und das noch viel Potenzial für neue Anwendungen hat. Oder auf eine Kamera, die möglicherweise Lichtfeld-Fotografie ermöglicht, mit der sich Bilder refokussieren lassen.

Gleichzeitig würde Apple zeigen, dass die Zeiten, in denen jede Smartphone-Generation zwingend leichter, dünner, eleganter sein muss als die vorherige, vorbei sind. Auch beim größten Konkurrenten Samsung drehen sich die Design-Mühlen seit der Veröffentlichung des Galaxy S6 langsamer. Materialien, Formfaktoren, Haptik – all das scheint sich in den vergangenen zehn Jahren der Smartphone-Entwicklung auf einen Punkt hin verdichtet zu haben, an dem sich tatsächlich mutige Neuentwicklungen vor allem in der Nische finden lassen. Eine Scheibe Glas und ein Metallgehäuse: Smartphones sind so ausgereift, dass Individualität zunehmend durch Accessoires und Farben – von Roségold bis Klavierlackschwarz – vermittelt wird.