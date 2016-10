Samsung hat das Problem mit dem Galaxy Note 7 noch nicht in den Griff bekommen. Der Weltmarktführer hat einem Medienbericht zufolge die Produktion des Smartphones vorläufig eingestellt. Grund seien Berichte über brennende Akkus, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. Der Schritt sei in Absprache mit den Behörden in China und den USA erfolgt, hieß es unter Berufung auf einen Mitarbeiter einer Partnerfirma Samsungs. Der südkoreanische Konzern äußerte sich zunächst nicht zu der Meldung. Zuvor hatte Samsung erklärt, Berichte über Hitzeschäden an den Geräten würden geprüft.

Ein Produktionsstopp wäre ein weiterer Dämpfer für Samsung bei dem Versuch, eine sich ausweitende Rückrufkrise in den Griff zu bekommen. Am Sonntag hatten zwei führende US-Mobilfunkanbieter angekündigt, die Herausgabe des Galaxy Note 7 zu stoppen. AT&T und T-Mobile US teilten mit, auch keine Ersatzgeräte herauszugeben, da diese ebenfalls von den Akkuproblemen betroffen sein könnten.

In den USA hat The Verge bereits fünf solcher Fälle registriert. Unter anderem war in der vergangenen Woche wegen eines qualmenden Samsung-Handys ein startbereites Flugzeug geräumt worden.



Aktienkurs sinkt um drei Prozent

Die größte Mobilfunkgesellschaft Südkoreas, SK Telecom, erklärte, sie beobachte die Situation aufmerksam, wollte aber weiter kein Kommentar abgeben.

Die Aktien von Samsung gaben am Montag im Verlauf um mehr als drei Prozent nach.

Die meisten Probleme sind bisher in den USA, Kanada und Südkorea bekannt geworden. Allein aus den Vereinigten Staaten erreichten Samsung nach eigenen Angaben 92 Berichte von überhitzten Akkus, von denen rund ein Drittel Feuer fing und mehr als die Hälfte zu Sachschäden führte.