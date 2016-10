Mit dem Moto Z hat Lenovo nicht nur eines der dünnsten Android-Smartphones auf dem Markt vorgestellt, sondern auch eines der interessantesten: Von der Hardware her in der Oberklasse angesiedelt, bietet das Gerät dank magnetisch haltender Module eine Besonderheit, die es von der Konkurrenz unterscheidet: Ausschalten müssen die Nutzer das Gerät beim Wechsel nicht. Mit dem Moto Z Play hat der Hersteller zusätzlich eine Variante im Sortiment, die für weniger Geld zu bekommen ist.



Lenovo nicht der erste Hersteller, der mit Smartphones experimentiert, die sich um Module erweitern lassen: LG hat mit dem G5 auf dem MWC 2016 ein Gerät mit vergleichbarem Konzept vorgestellt, dem der Erfolg bisher allerdings verwehrt blieb. Zuletzt hatte Google mit Project Ara sein Projekt für ein modulares Smartphone beendet.



Nimmt der Nutzer das Moto Z zum ersten Mal aus der Verpackung, wirkt es mit seinen fünf Millimeter Dicke schon fast zerbrechlich. In dieser Form kann das Smartphone genutzt werden, mit dem mitgelieferten magnetischen Rückdeckel liegt es aber besser in der Hand – dann ist das Gerät mit 7,1 Millimeter immer noch sehr schlank. Technisch gesehen ist dieser Deckel nicht nötig, da das Moto Z auch ohne ihn ein geschlossenes Gehäuse hat; er deckt jedoch die Metallkontakte ab, über die das Smartphone mit den Modulen kommuniziert. Zudem wirkt die weit aus dem Gehäuse ragende eingebaute Kamera nicht mehr so auffällig.





Automatische Modul-Softwareupdates

Die Kontakte befinden sich am unteren Ende der Rückseite. Um ein Modul an das Gerät anzuschließen, muss es einfach an die Rückseite des Smartphones gelegt werden. Die Magnete sind stark und halten die Module fest an ihrem Platz, in unserem Test ist keines abgefallen. Im Gegenteil: Stellenweise müssen wir mitunter recht kräftig an den Modulen ziehen, um sie wieder abzubekommen.



Erkannt werden die von uns getesteten Module mit der Hasselblad-Kamera und dem JBL-Soundboost-Speaker nach dem Anstecken automatisch, der Nutzer muss nichts weiter tun. Die Module erhalten automatisch Softwareupdates – so bekamen wir beispielsweise eine Aktualisierung für das Kameramodul aufgespielt, die das Rauschverhalten verbesserte.



Der JBL-Soundboost-Speaker verbessert dank seiner zwei 3-Watt-Lautsprecher den Klang des Moto Z erheblich. Bässe sind merklich wahrnehmbar, mit dem eingebauten Lautsprecher des Smartphones sind diese deutlich schwächer. Der Sound ist insgesamt voller und klarer, was verglichen mit dem dünn klingenden Frontlautsprecher besonders auffällt. Praktisch ist der kleine Standfuß, der zwischen den Lautsprechern auf der Rückseite des Soundboost Speakers eingebaut ist. Dank diesem lässt sich das Moto Z aufstellen, wodurch sich beispielsweise Videos bequem schauen lassen.

Hasselblad-Modul macht das Moto Z zur Digitalkamera

Das zweite Testmodul ist die Hasselblad-Kamera. Diese macht aus der 13-Megapixel-Kamera des Smartphones eine 12-Megapixel-Kamera mit optischem Zehnfach-Zoom. Der Blendenbereich liegt je nach Zoomstufe zwischen f/3.5 und f/6.5 – ist also bei weitem schlechter als bei der Moto-Z-Kamera, die bei einer Auflösung von 13 Megapixeln eine Anfangsblende von f/1.8 hat.

Mit dem Hasselblad-Modul lässt sich das Smartphone allerdings wie eine echte Digitalkamera benutzen: Die Kamera wird über einen separaten Knopf eingeschaltet, hat einen zweistufigen Auslöse-Button und eine Zoom-Wippe. Zudem sorgt der Griff am rechten Rand für eine gute Haptik.



Die Benutzung der beiden Moto-Z-Smartphones ist mit dem Kameramodul somit weitaus komfortabler als die der eingebauten Kameras, zudem bietet der optische Zoom einen Gewinn an Einsatzmöglichkeiten. Der Zoom ist dank optischem Bildstabilisator auch voll ausgefahren noch sehr gut nutzbar, der optische Bildstabilisator hält das Bild sehr ruhig. Bei Videos wird eine elektronische Stabilisierung verwendet.

Die im Moto Z eingebaute Kamera ist etwas schärfer als die des Hasselblad-Moduls, verglichen mit anderen Smartphones wie dem Galaxy S7 ist sie bei beiden Kameras etwas geringer. Details werden mit dem Modul besser dargestellt, das geht allerdings auf Kosten eines etwas stärkeren Rauschens. Dafür wirken die Bilder der Hasselblad-Kamera weniger "glattgebügelt" als die der eingebauten Kamera des Moto Z.