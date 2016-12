In der Welt der Smartwatches hatte Pebble immer eine Sonderstellung. Die Technik in Pebbles Produkten war vergleichsweise rudimentär und gerade dadurch auch ein Statement. Zudem war das ganze Projekt nur möglich, weil die Käufer die Herstellung vorab finanzierten. Es begann 2012 mit dem Ziel, 100.000 US-Dollar auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter einzusammeln. Es wurden dann mehr als zehn Millionen – ein neuer Rekord. Für die Entwicklung der zweiten Generation, der Pebble Time und Time Steel, bekam die junge Firma sogar doppelt so viel von ihren enthusiastischen Unterstützen. Aus dem Crowdfunding war ein Geschäftsmodell geworden.

Auch die technischen Details unterscheiden sich von den Konkurrenzprodukten. Die Pebble-Modelle haben kein berührungsempfindliches LCD, sondern ein E-Ink-Display, wie man es von E-Readern kennt. Dadurch müssen sie frühestens nach vier bis fünf Tagen wieder aufgeladen werden, die meisten anderen Smartwatches halten maximal zwei Tage durch.

Außerdem werden lange nicht benutzte Apps automatisch von der Smartwatch entfernt, wenn deren Speicherplatz zur Neige geht. Sie verbleiben aber auf dem Smartphone des Nutzers und werden erst bei Bedarf wieder per Bluetooth auf die Uhr geladen. Eine pfiffige Idee, um mit einem kleinen Speicherchip auszukommen – und einer von mehreren Gründen, warum die Zeit der Smartwatch jetzt abläuft. Denn Pebble ist pleite. Das Aus kam keineswegs plötzlich, schon seit Monaten war klar, dass Kickstarter-Kampagnen und ein paar Millionen Kunden nicht ausreichen, um dauerhaft zu überleben, geschweige denn zu wachsen.



Fitbit hat kein Interesse an der Pebble-Hardware

Am Mittwoch hat die Firma Pebble offiziell bekannt gegeben, dass sie dichtmacht und keine weiteren Geräte mehr produzieren und verkaufen wird. Der Fitness-Wearable-Hersteller Fitbit kauft Pebble, hat allerdings kein Interesse an der Hardware. Fitbit geht es allein um die Software und deren Entwickler. Nur 40 Prozent der Belegschaft werden deshalb übernommen.

Was das für seine Kunden bedeutet, hat Pebble an fünf verschiedenen Stellen zusammengefasst: hier, hier, hier, hier und hier. Die Garantie erlischt ebenso wie das Rückgaberecht. Wer die Entwicklung der neuen Pebble 2 über seinen Kickstarter-Beitrag ermöglicht, das Gerät aber noch nicht erhalten hat, bekommt nur sein Geld zurück. Der bitterste Satz aber lautet: Pebble functionality or service quality may be reduced in the future.

Das bedeutet: Regelmäßige Software-Updates, geschweige denn neue Funktionen durch Updates, wird es nicht mehr geben. Bestenfalls mit ein paar Fehlerbeseitigungen können Kunden noch rechnen. Die cloudbasierte Diktierfunktion zum Einsprechen von Kurznachrichten (die über das Smartphone verschickt werden) wird nur noch so lange zur Verfügung stehen, wie Fitbit den Betrieb der nötigen Server bezahlt. Und wer sich ein neues Smartphone kauft und es mit einer Pebble per Bluetooth verbindet, verliert alle selten genutzten Apps endgültig, die auf dem alten Smartphone abgelegt waren. Denn der Pebble Appstore wird früher oder später vom Netz gehen, wie das Unternehmen in seinem Entwicklerblog schreibt. Dann kann man sich die Apps nicht erneut herunterladen.

Der finale Countdown der Pebble-Smartwatches hat damit begonnen. Das ist ärgerlich für Kunden, die vielleicht erst vor einem Jahr 250 Euro für eine Pebble Time ausgegeben haben. Aber es erinnert auch daran, wie wenig Kontrolle die Nutzer über moderne Hardware haben.