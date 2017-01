Gekrümmte Fernseher, sprechende Kühlschränke, selbsteinparkende Autos und knuffig aussehende Roboter, die im Hausflur patrouillieren – all das gab es im Jahr 1967 nicht, als die erste Consumer Electronics Show (CES) erstmals in New York stattfand. Stattdessen konnten die 17.500 Besucher unter anderem die aktuellsten Taschenradios und die ersten Fernsehgeräte mit integrierten Schaltkreisen bestaunen.

Wenn am Donnerstag die 50. Ausgabe der CES beginnt, werden in Las Vegas rund 175.000 Besucher erwartet. Die Messe ist in den vergangenen 50 Jahren größer geworden, hat mehrfach den Standort gewechselt, aber an ihrem Anspruch hat sich nichts geändert: Zum Anfang des Jahres wollen die weltweiten Elektronikhersteller einen Vorgeschmack auf die kommenden Technik- und Gadget-Trends geben. Dabei dürfen abenteuerliche bis absurde Gerätschaften auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Und dieses Jahr? Pressevertreter durften schon zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung in die Hallen. Sie haben einige Trends ausgemacht, auch wenn viele der auf der CES angekündigten und vorgestellten Produkte teilweise nie oder erst später in den Handel kommen. Deshalb stehen teilweise in vielen Fällen auch noch keine Preise fest.



Autos vernetzen sich

Autos sind auch nur große Gadgets. Deshalb kommen seit einigen Jahren die Autobauer nach Las Vegas. Für eines der ersten Highlights sorgte in diesem Jahr der kalifornische Hersteller Faraday Future. Er präsentierte einen Prototypen seines Elektroautos FF 91, der es mit den Modellen von Tesla aufnehmen soll. Nachdem es im vergangenen Jahr Berichte über Finanzierungsprobleme bei Faraday Future gab, will das Unternehmen nun ein Auto gebaut haben, dass sowohl schneller beschleunigt als ein Tesla, eine höhere Reichweite hat und von selbst einparken soll. Die Präsentation war vor allem eines: ziemlich großspurig.



Faraday Future stellt das Elektroauto FF 91 vor. © Steve Marcus/Reuters

Etwas leiser, aber ähnlich futuristisch zeigte sich Fiat Chrysler. Portal ist ein elektrisches Auto, das eines Tages autonom fahren soll. Interessant ist die Kooperation mit Waymo, wie Googles Autoprojekt seit Dezember heißt. Erstmals arbeiten damit ein bekannter Autokonzern und ein bekanntes Softwareunternehmen zusammen. Unter anderem soll das mobile Betriebssystem Android künftig in die selbstfahrenden Autos von Fiat Chrysler integriert sein.

Neben kompletten Autos ist deren Vernetzung ein zentrales Thema auf der diesjährigen CES. Der Chiphersteller Qualcomm hat eine Zusammenarbeit mit VW angekündigt, in der es darum geht, wie die Autos der Zukunft miteinander und letztlich auch mit dem Internet kommunizieren sollen, etwa um Straßenverhältnisse, technische Werte in Echtzeit zu übermitteln. Übrigens sollen nicht nur Autos miteinander sprechen: Das chinesische Unternehmen LeEco will Android bald auch in Fahrräder packen.

Scharfe Bilder, kabelloser Klang

Klassische Unterhaltungselektronik ist auf der Consumer Electronics Show nicht mehr so wichtig wie früher, ist aber präsent. Bei Fernsehern und Bildschirmen geht der Trend in diesem Jahr weiter hin zur Krümmung, wie unter anderem neue Modelle von Samsung zeigen. Dabei steigt die Auflösung: 4K-Fernseher werden in diesem Jahr zum Standard werden. Auch der Trend zu HDR (High Dynamic Range), das einen höheren Kontrastumfang liefert, setzt sich fort. Allerdings hat sich die Branche hier noch auf keinen Standard geeinigt.



Gekrümmte Displays sind laut Samsung die Zukunft. © Samsung

Neben der Bildauflösung spielt guter Klang eine Rolle. Samsung will unter anderem Boxen mitUltra High Quality (UHQ) Sound verkaufen. Interessanter sind die Entwicklungen im Bereich von kabellosen und Lightning-Kopfhörern, gerade nachdem Apple im Herbst die Klinkenbuchse im iPhone 7 abgeschafft hat. Auf der CES stellen unter anderem die Start-ups Earin und The Fuse neue, kabellose In-Ear-Kopfhörer vor.

Schon im vergangenen Jahr hat sich ein Trend zu kabellosem Audio abgezeichnet, in den USA wurden erstmals mehr kabellose Kopfhörer als kabelgebundene verkauft. Immer mehr Geräte ohne Klinkenanschluss sowie neue, hochwertigere Entwicklungen im Bereich von Bluetooth und Audioübertragung dürften die Entwicklung in diesem Jahr fortsetzen. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht alle Produkte künftig so stark Zahnbürsten ähneln wie Apples AirPods.