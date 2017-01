Schuld am Fiasko mit dem Smartphone Galaxy Note 7 von Samsung sind einem Bericht zufolge Akkus, die nicht exakt passten. Wie das Wall Street Journal berichtete, entsprachen die Batterien der Samsung-Tochter SDI nicht ganz genau der nötigen Größe für das Note 7. Samsung will die Ergebnisse seiner Untersuchung zu den fehlerhaften Akkus des Smartphone-Modells erst am Montag vorstellen.

Der koreanische Konzern musste Mitte Oktober die Produktion seines neuen Geräts komplett einstellen, nachdem er Probleme mit brandgefährdeten Akkus nicht in den Griff bekommen hatte. Laut Wall Street Journal ging Samsung zunächst davon aus, dass lediglich die Akkus von Samsung SDI fehlerhaft waren, und rief entsprechend Geräte mit diesen Batterien zurück. Doch die neuen Akkus, die der Hersteller Amperex Technology (ATL) in Hongkong lieferte, machten ebenfalls Probleme – die Smartphones wurden heiß und qualmten.

Bei Amperex sei die Produktion wegen des plötzlichen Bedarfs zu schnell hochgefahren worden, berichtete die US-Wirtschaftszeitung. Daher seien auch dessen Akkus fehlerhaft gewesen. Was genau das Problem in diesem Fall war und ob auch sie die falsche Größe für das Note 7 hatten, erläuterte das Wall Street Journal nicht. In Zukunft wolle Samsung einen neuen, achtstufigen Qualitätssicherungsprozess einführen, damit ähnliche Probleme nicht mehr auftauchen.

Klarheit, bevor das Galaxy S8 erscheint

Samsung hatte mit dem Smartphone, das gegen das iPhone 7 von Apple antreten sollte, ein für die Branche beispielloses Debakel erlebt. Im dritten Quartal 2016 brach der Unternehmensgewinn ein. Nachdem auch vermeintlich sichere Ersatzgeräte in Brand gerieten, stellte der Smartphone-Marktführer das Modell komplett ein. Es folgten Klagen von Verbrauchern unter anderem in den USA und Südkorea. Die US-Flugaufsicht FAA und dann auch ihr europäisches Pendant EASA verboten Flugreisenden, Geräte des Modells in Flugzeugen zu nutzen oder aufzuladen.

Samsung will die Sache nun mit dem Bericht abschließen, bevor mit dem Galaxy S8 das nächste wichtige Smartphone des Unternehmens vorgestellt wird. Zuletzt präsentierte das Unternehmen die neuen Generationen der S-Serie auf dem Branchentreff Mobile World Congress in Barcelona. In diesem Jahr findet dieser ab Ende Februar statt. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, Samsung könne das S8 erst später präsentieren.