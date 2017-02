LG hat sich mit seinem neuen Oberklasse-Smartphone G6 viel Mühe gegeben, ein 5,7 Zoll großes Display in ein möglichst schlankes Gehäuse zu bekommen. Das Display hat dabei das ungewöhnliche Seitenformat von 2:1, dadurch wirkt das Gerät sehr lang gestreckt. Es ist mit einer Breite von 71,9 mm gut mit einer Hand zu bedienen, aber auch nur minimal schmaler als ein gewöhnliches 5,5-Zoll-Gerät. Hier muss ein ausführlicher Test zeigen, ob das spezielle G6-Format im Alltag mehr Vorteile oder Nachteile bringt. Beim ersten Ausprobieren auf dem Mobile World Congress fielen uns keine weiteren Besonderheiten auf.

Die hohe Auflösung von 2.880 x 1.440 Pixeln sorgt für gestochen scharfe Bilder. Außerdem werden Dolby Vision und HDR 10 unterstützt, so dass das Display entsprechend gute Ergebnisse liefern sollte. Amazon will nach Aussage von LG verstärkt Video-Inhalte anbieten, die bildschirmfüllend auf einem 2:1-Display angeschaut werden können.

Die weitere Besonderheit sind die beiden im Smartphone enthaltenen Hauptkameras, die jeweils eine Auflösung von 13 Megapixeln liefern. Eine der beiden Linsen hat einen Weitwinkelbereich von 125 Grad, die andere liefert 71 Grad. Damit sollen die meisten denkbaren Fotogegebenheiten abgedeckt werden. Mit den beiden Linsen kann der Nutzer aber auch gezielt in einen Motivbereich hineinzoomen. Die 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite hat einen Weitwinkel von 100 Grad.

Oberklasse-Ausstattung

Wenn das Smartphone bei den Kameraaufnahmen im Hochformat gehalten wird, werden die geschossenen Bilder direkt neben dem Sucherbild angezeigt. Damit sollen Nutzer schneller sehen, ob ein Schnappschuss etwas geworden ist. Das G6 läuft mit Qualcomms Octa-Core-Prozessor Snapdragon 821. Der Hersteller will spezielle Vorkehrungen getroffen haben, um einer starken Hitzeentwicklung im Gerät vorzubeugen. Der Arbeitsspeicher beträgt 4 Gigabyte, zusätzlich sind Versionen mit 32 oder 64 GByte Flash-Speicher geplant. Auch wird es einen Micro-SD-Kartensteckplatz geben.

Das LTE-Smartphone unterstützt WLAN-ac, Bluetooth 4.2 LE sowie NFC und ist mit einem GPS-Empfänger versehen. Neben einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse gibt es einen USB-Type-C-Anschluss. Wie bei den G-Serie-Smartphones seit einiger Zeit üblich, gibt es den Einschalter auf der Rückseite, in den ein Fingerabdrucksensor integriert ist. Das nach IP58 zertifizierte Gehäuse soll gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt sein. Das Smartphone hat einen 3.300-mAh-Akku, der fest eingebaut ist.

Google Assistant ist mit dabei

LG will das Smartphone mit Android 7.0 alias Nougat ausstatten. Darauf läuft LGs eigene Oberfläche UX in der Version 6.0. Nach den Pixel-Smartphones ist das G6 wohl das erste Smartphone, das mit dem Google Assistant ausgeliefert wird. LG soll auch mit Amazon in Gesprächen gewesen sein und erwogen haben, das Smartphone mit Alexa auszuliefern. Das ist nicht passiert, Google hat den Zuschlag erhalten. Der Assistant kann durch langen Druck auf den Home-Button oder mit dem Spruch "Ok, Google" aktiviert werden. Dann soll Assistant Fragen beantworten und bei der Organisation des eigenen Alltags helfen.

LG nennt bisher weder einen Preis noch einen Termin für den Verkaufsstart. Das Vorgängermodell G5 kam vergangenes Jahr im Sommer für 700 Euro auf den Markt.

Fazit

Besonders im Vergleich zum Vorgängermodell wirkt das G6 unspektakulär. Das Modulsystem hat LG schon nach einer Gerätegeneration wieder aufgegeben und war beim G5 doch etwas Besonderes. Das Display des G6 mit seiner hohen Auflösung und der Unterstützung von Dolby Vision und HDR 10 sorgt für sehr gute Ergebnisse. Abseits davon bleibt noch das langgezogene Gehäuse, um ein 5,7-Zoll-Smartphone noch mit einer Hand bedienen zu können. Im Vergleich zu einem 5,5-Zoll-Gerät ist der Unterschied nur gering.