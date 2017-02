Wer über die Gegenwart von Samsung schreiben möchte, muss zunächst die Zeit zurückdrehen. Vor ziemlich genau einem Jahr veranstaltete Samsung auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona eine erstaunliche PR-Show. Neben der Vorstellung des Galaxy S7 blieb sie vor allem deshalb in Erinnerung, weil die Gäste an einem Punkt allesamt eine Gear-VR-Brille aufziehen sollten und sich währenddessen Facebook-CEO Mark Zuckerberg auf die Bühne schlich. Die Kooperation mit Facebook war ein Coup für Samsung; die Bilder des Auftritts gingen nicht nur in der Technikbranche um die Welt.



Ein Jahr später steht Samsung aus anderen Gründen im Fokus. Im Herbst musste das Unternehmen sein Riesensmarthone Galaxy Note 7 zurückrufen. Eine fehlerhafte Akku-Verarbeitung ließ Geräte reihenweise in Flammen aufgehen. Für Samsung war es ein Debakel, nicht zuletzt für seinen Ruf. In den USA steht man einer aktuellen Umfrage zufolge nur noch auf Platz 49 in der Gunst der Verbraucher. Im vergangenen Jahr war es noch der siebte Platz. Dazu kommen die Berichte über einen Korruptionsskandal in Südkorea, in den die Samsung-Geschäftsführung verwickelt sein soll. Und chinesische Hersteller wie Huawei oder Oppo wittern derweil die Chance, mit ihren Smartphones Samsung auch außerhalb Chinas anzugreifen.



Vor diesem Hintergrund war die Fachwelt gespannt, was Samsung auf dem diesjährigen Mobile World Congress vorstellen würde. Sicher war: Die Vorstellung des Galaxy S8, dem neuen Oberklasse-Smartphones, würde es nicht sein. Sie wurde auf Ende März verschoben, über die Gründe wird gemutmaßt: Möglicherweise möchte Samsung nach dem Note-7-Fiasko kein neues Gerät vorstellen, bevor man es nicht wirklich ausgiebig getestet hat.



Das Galaxy Tab S3 für die Oberklasse

Jedenfalls zeigte sich Samsung in Barcelona gemäßigter, was nicht nur an der kleineren Location im katalanischen Kongresszentrum lag. Hier gab es keine riesigen Video-Leinwände, keine Lasershow, keine VR-Brillen unter den Sitzen der Journalisten und nein, auch keinen Mark Zuckerberg als Stargast. Stattdessen: eine Entschuldigung. "Die vergangenen sechs Monate waren einige der schwierigsten in unserer Geschichte", sagte David Lowes, Europachef von Samsung, zu Beginn der Präsentation. Man habe Fehler gemacht und müsse sich das Vertrauen der Kunden zurückholen.



Im Mittelpunkt der Präsentation stand trotzdem die Galaxy-Serie. Statt neuen Smartphones zeigte Samsung einerseits das Tablet Galaxy Tab S3. Bereits der Vorgänger war vor zwei Jahren als Oberklasse-Tablet auf den Markt gekommen, das Tab S3 soll diesen Anspruch nun fortführen und richtet sich damit unter anderem gegen Apples iPad Pro. Mit einem Gewicht von 429 Gramm und einem Gehäuse aus Aluminium und Glas-Rückseite fühlt es sich sehr gut und hochwertig an.



Das Samsung Galaxy Tab S3 wird im März auf den deutschen Markt kommen. © Albert Gea / rtr

Die Bildschirmgröße ist mit 9,7 Zoll und einer Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixeln identisch mit der des Vorgängers, unterstützt aber HDR-Video sowie die Vulkan-Technik für aufwändige mobile Games. Der Speicher ist 32 Gigabyte groß und kann auf bis zu 256 Gigabyte erweitert werden. Im Vergleich zum Vormodell wurde auch die Kamera verbessert: Sie nimmt nun Fotos mit 13 Megapixeln auf, die Frontkamera kommt auf fünf Megapixel. Das Betriebssystem ist Android 7.0.



Die Besonderheit liegt, neben den vier von AKG getunten Lautsprechern in den vier Ecken, im mitgelieferten neuen Stylus-Pen. Den hatte das Tab S2 nämlich nicht unterstützt, aber nachdem Apple das iPad Pro mit entsprechendem Stift ausliefert, darf so etwas auch in Samsungs neuem Tablet nicht fehlen. Gleichzeitig schlägt Samsung damit die Brücke zur (zumindest vorübergehend) eingestellten Note-Serie: Der integrierte Stift war deren Alleinstellungsmerkmal. Der neue S-Pen hat einen Clip wie ein Kugelschreiber, allerdings gibt es im Tab S3 keine Möglichkeit, den Stift im Gehäuse unterzubringen. Neben dem Stift gibt es eine ansteckbare Tastatur, die allerdings zusätzlich gekauft werden muss.