Wer sein WLAN-Netz anderen zur Verfügung stellt, soll künftig keine Kosten juristischer Abmahnungen mehr fürchten müssen. Die Bundesregierung strebt an, die Rechtsrisiken für WLAN-Betreiber weiter zu senken und die Gesetze dazu eindeutiger zu fassen. Wie aus einem Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Nachbesserung des Telemediengesetzes hervorgeht, ist geplant, auch die sogenannte Störerhaftung auf Unterlassung abzuschaffen. Damit wären die Anbieter vor den Kosten einer juristischen Abmahnung geschützt, wenn WLAN-Nutzer etwa illegal Musik, Videos oder andere Daten herunterladen.

Bisher war nur vorgesehen, dass WLAN-Anbieter nicht mehr verpflichtet sein sollten, ihr Funknetz zu verschlüsseln. Unverschlüsselte Netzwerke ermöglichen Nutzern, sich einfach ohne Eingabe eines Passwortes ins WLAN einzuloggen. Sie sollten dann jedoch auf die Eingabe von persönlichen Daten, Logins oder ähnlichem verzichten, da ihre Aktivitäten im Netz technisch leicht von anderen Nutzern mitverfolgt werden können.



Weiterhin war vorgesehen, dass Anbieter nicht haften müssen, wenn Nutzer Illegales herunterladen. Dass Anwälte eine Unterlassungserklärung verlangen, wenn WLAN-Nutzer durch Downloads die Rechte von Musik- oder Videoproduzenten verletzen, war aber weiterhin möglich. Bei Unterlassungserklärungen werden in der Regel drei- bis vierstellige Anwaltsgebühren fällig.



Die Neufassung des Telemediengesetzes ist besonders wichtig für WLAN-Anbieter in Hotels, Bahnhöfen, der U-Bahn oder in anderen öffentlichen Einrichtungen, wo viele Touristen verkehren. Viele Hotelanbieter waren gezwungen, an der Rezeption individuelle Nutzungscodes an die Gäste zu verteilen. WLAN-Nutzer sind insbesondere Bürger aus Nicht-EU-Staaten, denn für sie ist das Nutzen ihrer Datenverbindung in Deutschland, das Datenroaming, teuer. Bedeutsam ist es ebenso an Orten, in denen das Mobildatennetz nicht stark genug anliegt, etwa in Bahntunneln oder Gebäuden mit viel Stahlbeton. Für Kunden deutscher oder europäischer Mobilfunkunternehmen ist es weniger wichtig, weil immer mehr Mobilfunktarife ein Datenvolumen beinhalten, das WLAN im Alltag verzichtbar macht. Nur wer größere Datenmengen bewegen will, etwa Videos oder Musik streamen, sollte sich einen WLAN-Hotspot suchen.



An dem Gesetz ergab sich Nachbesserungsbedarf vor allem aus einem zwischenzeitlich ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Demnach hätten die Anbieter zur Einführung von Passwörtern gezwungen werden können, um die Wiederholung von Verstößen zu verhindern.

Sperrung noch nicht zuverlässig

Behörden dürfen die Anbieter zudem nicht verpflichten, ihre Nutzer zu registrieren und den Zugang zu ihren Netzen durch Passwortvergabe zu beschränken, um Rechtsverstöße zu verhindern. Doch eine Schwelle bleibt: Im Fall fortgesetzter Schädigung können die Rechteinhaber in letzter Konsequenz verlangen, dass die Netzbetreiber den Zugriff etwa auf illegale Downloadseiten durch technische Sperren am Router blockieren. Bisher funktioniert das bereits bei vielen Routern im Hinblick auf Websites, also etwa YouTube.de. Technisch noch nicht zuverlässig zu gewährleisten ist derzeit die Sperrung von Smartphone- oder Tablet-Apps, die Videos oder Musik streamen.



Das Gesetz müsse angepasst werden, um den Betrieb offener WLAN-Netze "rechtssicher gewährleisten zu können", erklärte das Wirtschaftsministerium. Deutschland hinke bei der WLAN-Verbreitung anderen europäischen Ländern hinterher. Deshalb müssten Anbieter vor Kosten geschützt und die Einrichtung solcher Funknetze erleichtert werden.

Der Entwurf wird derzeit zwischen den verschiedenen Ministerien der Bundesregierung abgestimmt, zudem werden die betroffenen Verbände befragt. Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin soll der Gesetzentwurf noch vor der Bundestagswahl vom Kabinett gebilligt werden. Einen Termin gibt es bisher aber nicht.