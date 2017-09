Richard Yu wird laut, als er den ersten einsatzbereiten Prozessor vorstellt, der mit einer eigenen Recheneinheit für künstliche Intelligenz (KI) ausgestattet ist. Der CEO von Huaweis Konsumelektroniksparte ist sicht- und hörbar stolz darauf, auf der Ifa in Berlin den Kirin 970 präsentieren zu können, der neben CPU und GPU auch eine NPU hat – eine Neural Processing Unit, angepasst an die Funktionsweise künstlicher neuronaler Netze. Die NPU wurde also speziell für Algorithmen entwickelt, wie sie bei der Bild- und Spracherkennung benötigt werden. Und sie ist rasend schnell.

Bis zu 2.000 Bilder soll die NPU pro Minute beispielsweise erkennen können, 20 mal mehr als der Hauptprozessor (CPU) und der Grafikprozessor (GPU). Gleichzeitig arbeitet die NPU laut Huawei wesentlich energieeffizienter.

Das erste Smartphone, das den Kirin 970 bekommt, ist das Mate 10. Huawei wird das Smartphone am 16. Oktober in München vorstellen. Es wird das neue Topmodell der Chinesen und nicht zuletzt gegen das iPhone 8 (oder wie auch immer es heißen wird) positioniert, das Apple erstmals am 12. September zeigen wird.

Künstliche Intelligenz Neuronale Netze Ein sehr einfaches neuronales Netz kann man sich vorstellen wie Reihen von Wasserbecken, die schichtweise übereinander angeordnet sind. Von jedem Becken fließt Wasser in alle Becken darunter. Die unterste Ebene enthält nur noch ein einziges Becken. In jeder Wasserleitung lässt sich einzeln einstellen, wie viel Wasser höchstens durchfließen darf (man startet meistens mit einer zufälligen Verteilung), und für die Abflüsse in den Becken entscheidet man auch einzeln, ob und wie viel Wasser sie ablaufen lassen, wenn Wasser kommt. Nun gießt man in die oberste Beckenreihe Wasser, in das eine Becken mehr, in das andere weniger, abhängig von den Eingabedaten. In den Eingabedaten steht auch, ob der Computer für die jeweilige Startverteilung von Wasser im untersten Becken Wasser erwarten soll oder nicht. Abhängig davon simuliert der Computer den Wasserfluss und passt an, wie viel Wasser künftig durch Rohrleitungen und Abflüsse fließen soll: Er "lernt", wie er das Wasser zu leiten hat.

Der daumennagelgroße Chip mit seinen 5,5 Milliarden Transistoren ist Teil der Kampfansage von Huawei an Apple. Bei der Bilderkennung soll er fünf mal so schnell sein wie der A10 im iPhone 7, wobei der Vergleich natürlich schon in wenigen Tagen bedeutungslos sein könnte, wenn Apple wie erwartet einen A11 präsentiert.

Wofür die NPU im Einzelnen gebraucht wird, ist bisher allerdings nur teilweise klar. Sie soll zum Beispiel die Kameraautomatik verbessern, abhängig von Motiv und Szene, oder auch die interne Ressourcenverwaltung, damit das Smartphone maximale Leistung bei minimalem Akkuverbrauch bringt. Weitere auf Machine-Learning-Algorithmen beruhende Funktionen dürfen Huaweifans bei der Präsentation des Mate 10 erwarten.

App-Entwickler sollen sich die NPU zunutze machen

Aber Huawei-Manager Christophe Coutelle betont im Gespräch mit ZEIT ONLINE, dass die NPU im Kirin 970 vor allem eine Art Einladung an externe App-Entwickler ist. Sie sollen sich die Fähigkeiten der KI-Einheit zunutze machen und ihre Sprach- oder Bilderkennungsanwendungen dadurch schneller machen – und unabhängig von einer Internetverbindung.

Denn der Kirin 970 ist Huaweis Antwort auf eine industrieweite Entwicklung: Künstliche Intelligenz kommt aus der Cloud aufs mobile Endgerät. Der Chip ist leistungsfähig genug, um auch rechenintensive KI-Anwendungen zu bewältigen, die Internetverbindung zu großen Serverfarmen ist nicht länger zwingend notwendig. Bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist die lokale Lösung zudem sicherer als die über eine Cloud.