Um den Elefanten im Raum gleich mal vorab anzusprechen: Das iPhone X wird das letzte Smartphone-Highlight in diesem Jahr. Aber bis es wohl im November auf dem Markt ist, stehen diese drei Modelle im Rampenlicht: das Huawei Mate 10 Pro, das Google Pixel 2 XL und das iPhone 8 Plus. Alle drei sind erst seit wenigen Tagen oder Wochen im Handel und stellen die Grenze des derzeit massentauglich Machbaren dar.



Ich habe alle drei getestet und dabei vor allem auf Design, Display, Kamera, Akkuleistung, Alleinstellungsmerkmale, Software, künstliche Intelligenz und natürlich den Preis geachtet. Einen Sieger zu ermitteln, ist mir schwergefallen.



1. Design

Bis auf wenige Millimeter sind die Geräte praktisch gleich groß. Alle drei haben Metallgehäuse und keines von ihnen hat noch eine Klinkenbuchse für Kopfhörer. Damit enden die äußerlichen Gemeinsamkeiten aber auch. Das iPhone 8 Plus sieht exakt so aus wie sein Vorgänger und hat ein mit 5,5 Zoll deutlich kleineres Display als die Geräte von Huawei und Google. Die orientieren sich am Designtrend des Jahres 2017, was bedeutet, dass die Displays im 2:1-Format fast die gesamte Front einnehmen. Aus Nutzersicht ist das zunächst einmal ein Vorteil, es gibt einfach mehr zu sehen.

© ZEIT ONLINE Patrick Beuth Redakteur im Ressort Digital, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Die Fingerabdrucksensoren liegen bei beiden auf der Rückseite, im Fall des Mate 10 Pro für meinen Geschmack allerdings ein wenig zu nahe an den Kameralinsen. Beim Herumtasten kann es sein, dass man erst auf der Linse landet und sie verschmiert. Dafür ist der Powerbutton leichter erreichbar als an den Geräten von Google und Apple. Das Mate 10 Pro ist an den Rändern der Rückseite, das Pixel 2 XL an den seitlichen Displayrändern stärker abgerundet als das vergleichsweise kantig, um nicht zu sagen klassisch wirkende iPhone. Apples aktuelles Topmodell ist außerdem deutlich schwerer als die beiden Android-Smartphones, ein Unterschied von immerhin rund 25 Gramm.

Zwischenfazit: Gewinner fürs Äußere ist für mich das Pixel 2 XL. Insbesondere die Bildschirmseite sieht in ihrer Schlichtheit und mit der sanften Krümmung an den Rändern sehr ansprechend aus, was sich übrigens auf der Benutzeroberfläche fortsetzt. Pures Android, wie es bei den Pixel-Modellen üblich ist, heißt eben auch: keine unnötige Effekthascherei.

2. Display

Ein letztes Mal vertraut Apple auf ein LCD-Display, ehe es mit dem iPhone X auf die OLED-Technologie umschwenken wird. Die ist bei der Konkurrenz längst die Regel. Doch die Technik sagt noch nichts über die Bildqualität aus.

Das Retina-Display des iPhone 8 Plus ist nämlich von allererster Güte. Nicht immer konnte ich einen Unterschied zum Vorgängermodell zweifelsfrei feststellen, aber insgesamt wirken Bilder auf dem 8 Plus noch einen Hauch heller, klarer und schärfer.

Das POLED des Pixel 2 XL hat einige US-Kollegen hingegen schwer enttäuscht. Sie schreiben von körnigen, geradezu "schmutzig" wirkenden Hintergründen und einem teils heftigen Blaustich. Sichtbar wird das tatsächlich vor allem bei weißen Hintergründen, zum Beispiel im Play Store. Außerdem berichten einige Nutzer von eingebrannten Icons, die also auch sichtbar sind, wenn sie gerade gar nicht beleuchtet werden. Google sagt, man prüfe die Berichte. Bunte 4K-Bilder dagegen sehen für mein Empfinden so aus, wie sie auf einem OLED eben aussehen: vor allem knallig.