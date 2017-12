Im Streit um langsame ältere iPhones hat sich Apple bei seinen Kunden entschuldigt und Preisnachlässe für bestimmte Akkus angekündigt. "Wir wissen, dass manche von Ihnen das Gefühl haben, Apple habe sie im Stich gelassen. Wir entschuldigen uns", hieß es auf der Seite des US-Konzerns.

Zugleich versicherte das Unternehmen, dass es "niemals" das Erlebnis der Nutzer absichtlich verschlechtern würde, nur um neue Geräte zu verkaufen. Apple habe stets die Absicht gehabt, dass "unsere Kunden ihre iPhones so lange wie möglich nutzen können". Man sei "stolz" auf die Langlebigkeit und den Wertbestand der eigenen Produkte.

In den USA werde ein nötiger Batteriewechsel außerhalb der Garantiezeit bei dem iPhone 6 und späteren Modellen bis Ende kommenden Jahres 29 statt 79 Dollar kosten. Preise für Europa gab es zunächst nicht. In Deutschland kostet eine von Apple-Leistungen nicht abgedeckte Batterie-Reparatur bisher 89 Euro. Apple kündigte zudem an, als weitere Maßnahme Anfang kommenden Jahres ein Update des Mobil-Betriebssystems iOS durchzusetzen, das Nutzern mehr Informationen über den Zustand ihrer iPhone-Batterie geben werde.

Verbraucherklagen in den USA

Hintergrund der Kontroverse sind Messwerte, die gezeigt hatten, dass bei iPhones mit alter Batterie die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt war, während sie nach einem Batteriewechsel auf normales Niveau zurückkehren. Nutzer vermuteten deshalb, dass Apple seine iPhones durch Software-Updates gezielt verlangsamt habe, um sie zum Kauf neuer Modelle zu verleiten.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Verbraucherklagen gegen den Konzern – vor allem in den USA – eingereicht. Die Kläger argumentieren, dass ein Batteriewechsel günstiger sei als der Kauf eines neuen Geräts. Apple habe jedoch die Kunden nicht auf diesen Weg hingewiesen, ihr iPhone schneller zu machen.

Apple bestritt die Messergebnisse nicht und verwies auf Maßnahmen zur Regelung des Stromverbrauchs bei abgenutzten Batterien. Die Funktion greife nur bei Kälte, niedriger Batterieladung oder abgenutzten Batterien ein.