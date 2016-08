Langsam beugt sich eine Gestalt über mich und holt zu einem Faustschlag aus. Ich kann mich nicht bewegen, kann nichts tun, um den Angreifer aufzuhalten. Mein einziger Ausweg ist, mir die digitale Brille vom Kopf zu ziehen, mit der ich vor wenigen Minuten den virtuellen Raum betreten habe. Brian Handy nimmt mir das Gerät aus der Hand, grinst mich an und sagt: "Verstörend, oder? Obwohl ich die Technik selbst programmiere, krieg ich immer noch Gänsehaut."

Was ich gerade erlebt habe, ist Teil eines Forschungsprojekts an der University of Southern California (USC) zum Thema sexuelle Gewalt. Die Wissenschaftler der Filmhochschule wollen mit ihrer Arbeit Empathie für ein fiktives Opfer erzeugen. Handy ist einer der Studenten, die am Projekt Left of Boom arbeiten. In Dreiergruppen entwickeln er und seine Kommilitonen das Aggressor-, das Bystander- und das Me x 3-Szenario. Bei allen geht es darum, ein virtuelles Erlebnis emotional aufzuladen.

Beim Bystander-Szenario soll der User für Aufsehen sorgen und Zivilcourage zeigen. Dazu betritt er einen Raum, der aussieht wie eine Bar in der Computerfiguren umherlaufen. Klatscht oder ruft er, drehen sie den Kopf in seine Richtung und starren ihn an. Beim Me x 3-Szenario soll der User Grenzen für sein digitales Ich setzen und andere Figuren davon abhalten, diesen Raum zu betreten.

Ich kann auf sie einschlagen

Ich teste das Aggressor-Szenario, unter den Blicken der Studenten begebe ich mich auf eine Freifläche im Projektraum. Sobald ich die Brille aufsetze, befinde ich mich in einem computeranimierten, schlichten Raum wieder. Obwohl nicht alle meine Sinne angesprochen werden, fühlt sich die Virtual Reality erstaunlich echt an. In einer Ecke des Raums sehe ich eine weibliche Figur, sie liegt reglos auf dem Boden. Über die zwei Controller, die ich in meinen Händen halte, kann ich mit ihr interagieren.

So sieht es aus, wenn man die 3D-Brille auf hat. © Lucas Negroni

Das Programm bietet nur drei Handlungsmöglichkeiten: nichts tun, die Figur umherschieben oder auf sie einschlagen. Ich probiere alle drei Varianten aus und beobachte für einen Moment, wie sich die Figur unter den Bewegungen der Plastikkellen in meinen Händen zuckend bewegt – ein unangenehmes Schauspiel. Plötzlich wechselt die Perspektive und ich sehe und erlebe alles noch einmal. Allerdings mit vertauschten Rollen: Ich liege auf dem Boden, was ich eben mit der Figur angestellt habe, geschieht jetzt mir.

Der Programmierer Brian Handy glaubt, dass diese Technik die Gesellschaft verbessern könne. Er sagt: "Virtual Reality kann dazu verwendet werden, Leuten etwas beizubringen. Wir könnten Menschen helfen – seien es Kriminelle oder Leute, die ein soziales Defizit haben." Seine Studienkollegin Mari Kyle würde die Erfindung sogar auf ihre Kommilitonen anwenden. "Sexuelle Belästigung ist ein Riesenthema", sagt sie, "gerade auf Partys von Studentenverbindung. Vielleicht wäre es gut, wenn solche Studenten die 3D-Brille mal aufsetzen würden?"