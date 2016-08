Unter US-Amerikanern gibt es eine große Sehnsucht nach Miami. Denn die Stadt an der Südspitze Floridas ist gefühlt schon Karibik. Am besten sieht man das auf dem Ocean Drive, der Vorzeigemeile direkt am Atlantik. Hier sind die Menschen aufgepumpt, die Autos getunt, die Lichter grell. Und die Fassaden der Häuser so pastellig, dass man denken könnte, sie seien nur Kulisse. Dass dem nicht so ist, sieht man, wenn man die Parallel- und Querstraßen erkundet. Genau das hat der Berliner Fotograf Holger Talinski getan.