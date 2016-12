5/16

Verlassene Gebiete: Detroit im US-Bundesstaat Michigan ist auch als "The Motor City" bekannt. Der Arbeitskräftebedarf der Automobilindustrie führte bis in die 1950er Jahre zu einem raschen Wachstum auf 1,85 Millionen Einwohner. Dieser Trend wurde durch die Probleme in der Industrie und durch Abwanderung der Bevölkerung in die Vorstädte umgekehrt. Dass heute in Detroit weniger als 680.000 Einwohner leben, wird im Satellitenbild durch die ausgedünnte Bebauung sichtbar.