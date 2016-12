Sie haben gestritten, sich vertragen, sich wieder gestritten. Sie haben einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Welt. Sie haben einander E-Mails geschrieben – der Sohn an den Vater, der Vater an den Sohn. In unserer zehnteiligen Kolumne "Apfel an Stamm".

Vater, wir haben es geschafft.

Haben uns geschafft. Letzte Folge dieser Kolumne. Einfach war gar nichts. Sollte es auch nie sein. Haben uns aneinander aufgerieben und abgekämpft, neun Briefe lang, und jetzt, beim zehnten, wie geht es uns da?

Wie geht es Dir?

Dieser Briefwechsel war ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Wie ehrlich bleibt man, wenn hundert Fremde mitlesen? Hast Du Dich zensiert? War ich zu hart zu Dir? Warst Du zu weich mit mir?

Wir wollten unsere Beziehung bis zur Erschöpfung ausdeuten. Ich hatte mir vorgenommen, so direkt, offen und ehrlich zu sein, als würden wir uns gegenüber sitzen – und habe dann gemerkt, dass eben darin ein Fehler liegt. Dass es gerade die briefliche Distanz war, die mich wahrhaftig werden ließ. Ehrlicher als sonst womöglich. Direkter. Höflichkeitsfloskelbereinigt. Doch, wirklich, ich glaube, wir haben es gut gemacht. Wir haben das gebraucht. Ich habe das Gefühl, dass wir geschrieben haben, was wir uns nicht sagen konnten.

Zu Beginn musste ich mich allerdings zwingen, Dir nicht nur den Bauch zu pinseln, diesen Reflex unterdrücken, nur Deine guten Seiten zu betonen. Logisch, ich wollte allen zeigen, was für ein verdammt cooler Typ Du bist, und ich, Dein Sohn, konsequenterweise gleich mit. Jeder sollte neidisch erkennen: Dieses Gespann funktioniert. Mit den beiden ist zu rechnen. Das wäre keine Lüge gewesen, aber auch nur die halbe Wahrheit. Ich habe gemerkt, dass es nicht reicht, wenn wir uns abfeiern oder Alltäglichkeiten zuwerfen. Als Vater bist Du anders als andere Väter, aber die Gefühlsaggregate, die wir hier über Wochen verhandelt haben, kennt doch jeder: Freude, Stolz, Ärger, Enttäuschung. Nur stärker, stärker in alle Richtungen. Wenn ich Dich für etwas liebe, dann aus vollem Herzen. Und wenn ich deinetwegen wütend bin, dann brennt mein ganzer Körper. Aber, Vater, versteh mich nicht falsch: da ist viel mehr Liebe als Hass. Immer gewesen. Ich habe mich an Dir ausgerichtet wie der Eisenspan am Magneten. Nur manchmal, da wollte ich einfach weg. Da wurde ich Dir zu ähnlich.

Ich habe also versucht, Vorwürfe zu formulieren in diesen Briefen, Dich mit meinen Meinungen und Wahrheiten zu provozieren, Dir ins Herz zu dringen. Das fiel erstaunlich leicht. Es hat sich richtig angefühlt, ziemlich ehrlich, und Ehrlichkeit war doch, worauf wir gezielt haben, oder?



Die Leser, die noch mehr Zerwürfnis und Drama erwartet haben, frage ich: Wie ehrlich und offen sind Sie selbst mit Ihren Eltern? In jeder Vater-Sohn-Beziehung, auch in den besten oder dem, was man dafür hält, gibt es Orte, die man meidet. Aus gutem Grund. Aus Furcht vor den Entdeckungen, die möglich sind, davor, dass dabei etwas zerbrechen könnte. Man hat keine Ahnung, was passieren würde, wenn man gemeinsam dorthin geht. Aber wir, Vater, sind losmarschiert. Ohne Licht ins Dunkel. Diese Exkursion erfordert Mut. Wir waren mutig, Vater.

Moritz Herrmann, Jahrgang 1987, aus Hamburg. Freier Reporter für DIE ZEIT, "Neon", "Dummy", "11Freunde" und andere. Herrmann schreibt Reportagen und Porträts, aber auch ausgesprochen gern über sich selbst. © privat

Ich hätte vor diesem Briefwechsel behauptet, Dich in Gänze zu kennen. Heute kenne ich Dich besser. Weiß noch mehr, was Dich beschäftigt. Weiß, dass ich Dich auch mal verletzt habe mit meinen Sätzen, habe es gemerkt an der Zeit, die verstrichen ist, bis endlich Deine Antwort kam. Wenn Du getroffen warst, hast Du Wochen gebraucht und dann doch milde reagiert. Ich wollte nicht totgelobt werden, Vater, ich wollte Deine Attacken. Hätte mir mehr Härte von Dir gewünscht, weißt Du, warum? Weil ich sie jetzt, 29 Jahre alt, eigenes Leben, eigener Kopf und eigener Plan, ertragen kann. Früher konnte ich das nicht.

Unser Briefwechsel wird mir fehlen. Das Schreiben, Abwägen, Abschicken. Was frage ich Dich, was will ich wirklich wissen? Schließlich das Warten auf Deine Antwort. Download der nächsten Gefühlslieferung. Methadon für die Seele. Dieser Spagat auch, aus absolut privat und maximal öffentlich. An Dich adressieren, aber für alle Welt verständlich. Es gab Folgen, da habe ich laut gelacht. Und ich habe mich gewundert über Dich. Ich habe geweint, als ich las, wie Du Dir Deinen Tod vorstellst. Du wolltest dieses Experiment aufgeben, mehr als nur einmal, das hast Du gestanden, zu kräftezehrend war es, zumal für Dich, der Du kein Schreiber bist, anders als ich. Danke, dass Du trotzdem durchgehalten hast.

Eines Tages werde ich diesen Briefwechsel aus dem Karton holen und meinem eigenen Kind daraus vorlesen, in der Hoffnung, dass es uns beide versteht. Erkennt, was für einen eigenartigen, aufrechten, großartigen Opa es hat. Der Tag ist gar nicht mehr so fern. Ich werde nämlich Vater, bald schon, im April ist es soweit. Dir habe ich davon schon erzählt. Nur was es wird, weißt du noch nicht. Tja, Vater.

Es wird ein Mädchen.