Als Martin Schulz am vergangenen Sonntag seine Antrittsrede als SPD-Kanzlerkandidat hielt, stand er mit beiden Beinen in Berlin, mit dem Kopf aber war er in Würselen, seiner Heimatstadt. Er werde Politik für die "hart arbeitenden Menschen" machen, sagte Schulz, für jene, "die sich an die Regeln halten". Er dachte dabei an seine Nachbarn und seine Schulkameraden, an die nordrhein-westfälisch Kleinstadt, in der er elf Jahre lang Bürgermeister gewesen war, bevor er 1998 ganz nach Brüssel wechselte und es bis zum Präsident des EU-Parlaments brachte. Martin Schulz, der Mann, der fünf Sprachen spricht, bretonisch noch dazu, aber immer noch Probleme hat, das "sch" an die richtige Stelle zu setzen.

Niemand muss sich an seiner Herkunft messen lassen. Es sei denn, er tut alles dafür, so wie Martin Schulz. Sind wir nicht alle ein bisschen Würselen, fragt er bei jeder Gelegenheit und gibt die Antwort vorsichtshalber gleich selbst: Ja, natürlich sind wir das. Schulz ist über diesen Ort hinausgewachsen, ohne ihn hinter sich zu lassen, jedenfalls stellt er das so dar. Würselen ist seine Allzweckwaffe, sie ist Metapher, Legitimation und Programm zugleich. Ein Ort wie aus dem Märchenbuch.

Das echte Würselen hat 40.000-Einwohner und liegt nordöstlich von Aachen im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande. Eine Kleinstadt, in der die Bäckereifachverkäuferin das belegte Baguette "schön knusprig antoastet" und sich nach dem Befinden des werten Gatten erkundigt. Wo die Nachkriegsbauten trotz ihrer Kanten eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlen, weil sie nie mehr als drei Stockwerke haben, und die Einkaufsstraße im Ort so schmal ist, dass die Laternen an einem Stahlseil hängen, gespannt von einer Fassade zur anderen. Fluchtpunkt ist die St.-Sebastian-Kirche, die sie hier Wöschelter Dom nennen und deren Glockenläuten noch Ehrfurcht verbreitet, egal, ob man nun fromm ist oder nicht.

Schule der Demokratie

Gleich dahinter liegt die Kneipe Houben, in der Martin Schulz viel Zeit verbrachte, als er noch bei den Jusos war. Hier hat er das Reden gelernt, etwa im Streit um den NATO-Doppelbeschluss Anfang der Achtziger, den er natürlich ablehnte. Für den Beschluss, der die Stationierung neuer Atomraketen in Europa vorsah, waren die Mitglieder der Jungen Union. Die waren nämlich auch im Houben, weil man eben hier herkam. Man muss diese Kleinstadtkneipe als Schule der Demokratie begreifen, hier trafen allabendlich verschiedene Weltsichten aufeinander. Man stritt und man vertrug sich, spätestens wenn man wieder nüchtern war.

Sonntag, Houben hat Ruhetag, die schlanken Leuchtbuchstaben über dem Eingang sind dunkel, kein Pils für 1,40 Euro heute Abend. Wenigstens der Dom hat noch auf, das Kirchenschiff ist leer, in einem Nebenraum wird ein Betkreis abgehalten. Ein Mann ist dabei die Hauptforte abzuschließen. Martin Schulz? Natürlich kennt er den, den kenne hier jeder, er lässt das Schlüsselbund sinken. Heimatverbunden sei der Schulz, sagt er, und bodenständig, als sei das allein eine Qualifikation. Er habe sich sogar den Namen des Mitarbeiters gemerkt, der sich am tiefsten ins Stadtarchiv eingegrabenen hatte und nur selten aus dem Keller des Rathauses aufstieg.

Man hat ein komisches Gefühl, wenn man die Kirche verlässt, als habe sich jeder hier eine Anekdote über Schulz zurechtgelegt, als habe sich Würselen immer schon heimlich auf den Moment vorbereitet, einen Bundeskanzler hervorzubringen.

"Wer Würselen heute nicht kennt, ist selber Schuld", sagt der örtliche CDU-Vorsitzende Hans-Josef Bülles. Er sitzt in seinem Büro im Erdgeschoss des modernen Rathauses und freut sich über die Werbung für die Stadt. "Sehr medienträchtig, wie der Martin das macht", sagt er. Man duzt sich, kennt sich seit Jahren, war zusammen in derselben Maigesellschaft, von denen es je Stadtteil einen gibt, das heißt insgesamt 13. Würselen ist berühmt für seine Jungenspiele, deren Tradition sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Ein Jahr führte Schulz als Pritschenmeister den Umzug an, ein anderes Jahr Bülles.

Trotz aller Gemeinsamkeiten, CDU bleibt CDU, über Bülles' Schreibtisch hängt ein Foto von Angela Merkel, jung war sie da, gerade Kanzlerin geworden, schon eine Weile her. "Der Martin würde einen sehr guten Vizekanzler abgeben", sagt Bülles, ohne sich dabei seinen Schnauzbart zu Zwirbeln, denn das hat er schon am Morgen mit ordentlich Pomade getan. "Ich persönlich halte ihn für einen hervorragenden Politiker, rhetorisch sehr begabt, er ist aber auch eitel. Der willet dann auch wisse’, würde man bei uns sagen." Es wundert ihn nicht, dass Schulz jetzt auch Kanzler werden will.

Was er an Schulz schätzt, ist dessen tiefe demokratische Überzeugung. Im Würselener Rathaus habe Schulz seinerzeit eine Streitkultur geprägt, die bis heute nachwirkt, Respekt für den politischen Gegner sei ihm wichtig gewesen. "Wenn es um das Wohl der Menschen ging, war Martin Schulz immer einer der Lautesten, das ist sein Naturell", sagt Bülles.