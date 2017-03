Wahrscheinlich hat kein Ort dieser Welt eine solche Anziehungskraft wie New York, die Stadt, die in den Himmel strebt, die man an ihrer Höhe misst und nicht an ihrer Ausdehnung. Aber New York ist auch Fläche, vor allem Queens, der größte der fünf Bezirke: knapp 462 Quadratkilometer Flachland, der John F. Kennedy Flughafen, vor allem aber einstöckige Holzhäuser in unendlichen Reihen, vor denen Pick-ups mit durchgesessenen Ledersitzen parken. Für den Fotoband Landscape as Longing (Steidl) sind Frank Gohlke und Joel Sternfeld durch Queens gestreift.