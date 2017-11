9/17

Granada: Granada ist ein Musterbeispiel einer von einer langen, wechselvollen Geschichte geprägten Stadt. Nach Jahrhunderten unter römischer, vandalischer und westgotischer Herrschaft fiel es im Jahr 711 an die Mauren, die bald den Großteil der Iberischen Halbinsel, Al-Andalus genannt, beherrschten. Granada fiel 1492 als letzte Stadt während der Reconquista an das Königreich Kastilien — kurz vor Columbus' Landung in der Neuen Welt. Berühmt ist die Festung Alhambra, in deren Architektur sich einige Epochen der Stadt wiederfinden.