Zugegeben, die Einrichtung riecht ein wenig muffig und sieht nach Siebzigerjahren aus. In der Eingangshalle des alten Kornhauses stehen mit braunem Cordstoff überzogene Stühle aus Stahlrohren, auf denen man sich am besten grauhaarige Damen vorstellen kann. Und dennoch kommen viele Besucher ins Sackmuseum nach Nieheim. Die private Sammlung ist unter den ersten zehn Plätzen eines inofiziellen Rankings kurioser Museen in Deutschland.

Nieheim ist ein kleiner Ort am südlichsten Ausläufer des Teutoburger Waldes, ungefähr da, wo einst der starke Hermann die Römer in einer sagenumwobenen Schlacht geschlagen hat. Nicht minder schlagkräftig ist die kleine Einheit mit Helfern aus dem Heimatverein rund um Ulrich Pieper, die mittlerweile mehr als 700 verschiedene Säcke in dem ehemaligen Kornhaus ausstellt: Filtersäcke aus Kernkraftwerken, Air(säcke)bags und neben Kartoffelsäcken auch eine ganze Sackflicker-Werkstatt, eine Sackdruckerei und Sackausklopfmaschinen.



Der vielleicht kleinste Postsack der Welt © Gudrun Weitzenbürger

Der größte Hopfensack der Welt wird hier ebenso archiviert wie der kleinste Postsack. Letzterer stammt aus dem New York der 1930er-Jahre, ist aus Jute und so groß wie eine Postkarte. Der Sack wurde Pieper mitsamt innenliegender Postkarten von der Größe heutiger Visitenkarten durch einen Sammler aus Detmold übergeben. In mehr als 20 Sackmuseumsjahren haben sich rund 7.000 Artikel unter Ausweitung des Begriffs Sack auf Beutel und Tüten zusammengefunden. "Wir fanden alles so spannend, dass wir es irgendwie an die Wand kloppten", sagt der Museumsleiter Pieper. Der Erfolg seines kleinen Museums scheint ihn immer noch zu überraschen.



Ein aufklärerisches Museum

Über hölzerne Stiegen gelangt man in drei Etagen, von der jede vollgestopft ist mit Jutesäcken, Kotz(sack)tüten verschiedener Fluggesellschaften und Sandsäcken aus Hochwassergebieten, die sich in wohl geordnetem Zusammenhang bestaunen lassen. Auf einer Kornbühne sind Kornsäcke für den Transport von Roggen und Weizen untergebracht. In der zweiten Etage finden sich historische Schlafsäcke, Soldatenschlafsäcke und High-Tech-Produkte, mit der man eine Nordpolexpedition bestehen würde. "Der Sack findet sich überall im Alltag", verweist Pieper auf die nutzerorientierte Sammlung, "er begleitet uns durchs Leben. Nach der Geburt ist es der Strampelsack, dann kommt der Rucksack als Symbol für das Verlassen des Elternhauses und zuletzt dann der Leichensack."



Natürlich steht das Sackmuseum im großen Museumsvergleich schlecht da: Die Alte Pinakothek in München beispielsweise wurde im Jahr 2016 von mehr als 193.000 Kunstinteressierten besucht, das Essener Folkwang Museum verzeichnete nach dem Abschaffen des Eintrittsgeldes für die ständige Ausstellung eine Besucherwelle von mehr als 100.000 Menschen für dasselbe Jahr. Das ostwestfälische Sackmuseum hingegen kann rund 10.000 Neugierige im Jahr vorweisen, und damit fast doppelt so viel Besucher, wie Nieheim Einwohner hat.



Dass die Entdeckerwut der Besucher auch vor dem menschlichen Körper nicht haltmachen, zeigt das skurrile Vorhaben eines Gynäkologen: ein Verhütungsmuseum, das in einem Weltkriegsbunker in der Altstadt von Soest eröffnet wurde. Hier zeigt Erwin Göckeler-Leopold zunächst in einer kleinen Dauerausstellung, wie schon die alten Ägypter mit Baumwollfäden verhüteten und stellt alte Spülapparate und Kondome aus. Der Arzt will nicht nur Kuriositäten zur Schau stellen, sondern auch zur Gesundheitsaufklärung beitragen. Der Bunker wird derzeit weiter ausgebaut.