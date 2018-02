Wenn man Mitte der Neunzigerjahre als bereits bedenklich vielsemestriger Student nebenberuflich in einer Videothek arbeitete, fürchtete man kaum etwas so sehr wie die Tage, an denen die je neue Ausgabe der Bravo Hits angeliefert wurde. Viermal im Jahr war es so weit. Die Furcht kam daher, dass es sehr, sehr viele Exemplare waren, die dann ins CD-Verleihsystem aufgenommen werden mussten. Die Compilation-Reihe war geradezu erschreckend beliebt bei jungen Kundinnen und Kunden. Vor allem aber wusste man, dass die mehrheitlich im späten Teenageralter befindlichen Kollegen die Bravo Hits umgehend zur Filialbeschallung nutzten. Lautstärke auf Brüllniveau! Dr. Alban, bis der Arzt kam, weil einem als Erwachsenen die Ohren bluteten, zumindest innerlich. "It’s my life, my worries / It’s my life, my problems" ...

Du bist einfach zu alt für den Mist, dachte man, musikalisch, jobtechnisch, überhaupt. Man konnte sich ja sogar noch daran erinnern, wie die Compilations aufkamen. Es war das obskure Label K-Tel das in den 70er-Jahren auf die Idee kam, die jeweils aktuellen Charthits von anderen Plattenfirmen zu lizenzieren und auf einer LP zu versammeln. So brauchte man sich als charthöriger Jugendlicher nicht alle Lieder einzeln als Singles zu kaufen. Das sparte wahnsinnig viel Taschengeld, und mit dem, was übrig blieb, konnte man sich dann zum Beispiel jede Woche die neue Bravo leisten.

Als die anderen Plattenfirmen merkten, wie gut sich die K-Tel-Compilations verkauften, veröffentlichten sie ihre eigenen, auf Labels mit lustigen Namen wie Arcade, Ariola, Polystar. Auch deutsche Musiksendungen wie Formel Eins und Ronny’s Pop Show bekamen in den Achtzigern ihre eigene Compilation-Serien, deren Vinyl stets so billig und wenig haltbar war wie jeder einzelne Hit darauf. Mit Beginn des CD-Zeitalters Mitte der 80er-Jahre veränderte sich das Kaufverhalten der Hörerinnen und Hörer: Die jungen Leute liehen sich geldsparend gegenseitig CDs, weil man die anders als Platten nicht kaputt zurückbekam; die nicht mehr so jungen Leute kauften sich erst mal alte Alben ihrer Lieblingsbands auf CD nach, die sie zwar schon als Platten besaßen, aber mittlerweile total verkratzt waren.

Als im April 1992 die erste Bravo Hits herauskam, war gar nicht klar, wer da eigentlich von wem profitierte. Half der bekannte Name der Zeitschrift mit einer Auflage von rund einer Million der Plattenfirma Warner? Oder half umgekehrt die noch knapp ein Jahrzehnt von ihrer tiefsten Krise entfernte Musikindustrie der Bravo gegen den Abschwung? Die damalige Hysterie um Boybands hielt den begonnenen Abwärtstrend des Teeniemagazins nämlich eine ganze Weile auf. Heute verkauft sie nicht mal mehr 100.000 Exemplare.

Jedes Mal die Nummer eins

Die Bravo-Hits-Alben aber schienen von Anfang an abgekoppelt zu sein von den einsetzenden Problemen der Labels und Verlage. Seit der Bravo Hits 3, also seit 1993, hat es jede einzelne Ausgabe der Reihe auf die Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Compilation-Charts geschafft. Und das obwohl einige Neuerungen eigentlich gegen jeden Erfolg sprachen: CD-Verleih, CD-Brenner, Digitalisierung. Die Bravo Hits haben all das überlebt. Und auch wenn heute erheblich weniger Exemplare eines Albums verkauft werden müssen, um es auf einen Spitzenplatz zu hieven – die hundertste Ausgabe, die am Freitag in die Läden kommt, wird ganz sicher wieder auf Nummer eins landen. Und über Videotheken und CD-Brenner spricht heute kein Mensch mehr.

Sollte eines Tages wirklich die Welt untergehen, so würde wohl nicht nur die Spezies der Bärtierchen überleben (laut einer Harvard-Studie noch unkaputtbarer als Kakerlaken). Nach knapp 26 Jahren Bravo Hits ist zu hoffen – oder steht zu befürchten –, dass auch das Armaggedon diese Compilation-Reihe nicht stoppen könnte. Sollte es einen Gott geben, besitzt er bestimmt das Herz eines Teenagers. Und das braucht viermal im Jahr die neue Bravo Hits, um weiter glühen zu können. Da können die Ohren der Erwachsenen noch so bluten.