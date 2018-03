Es gibt Straßen in Berlin, da stehen, mal links, mal rechts, alle paar Hundert Meter große Schilder, die einen Neubau ankündigen. Strahlende Häuser sind darauf zu sehen, dahinter ein Rohbau mit zugeklebten Fenstern oder ein Gerüst. Oder es liegt da, ganz unberührt, aber umso vielversprechender, ein Viereck Bauland, eingezäunt und Security-bestanden. In manchen Straßen häufen sich die Schilder derart, das man meint, durch eine Website zu scrollen, die Hotels listet: "The Haus", "Ahoj", "Johns Home", "Bänsch-Quintett", "Glint".

Es sind aber keine Hotels, sondern Wohnhäuser, in die mehr oder weniger normale Leute einziehen sollen. Dass diese Gebäude nun Namen bekommen, kann man als nächsten logischen Schritt der Gentrifizierung begreifen. Mit der Taufe wird ein Haus zur Marke, es wächst über sich hinaus, verselbstständigt sich quasi, hebt ab. Was wir gerade erleben, ist die Hotelifizierung des Wohnens.

Früher wohnte man überm Uhren Zeisig oder neben Blumen Gitti, nicht im "The Haus". Eine der wenigen Ausnahmen war Udo Lindeberg, der gefühlt schon immer im "Atlantic" residierte. Wollte man Udo einen Brief schreiben, brauchte man nicht mal die Adresse des Hotels zu googeln. Jede Wette, dass es reicht, "Udo Lindenberg / Atlantic" auf den Umschlag zu schreiben und ihn ausreichend zu frankieren. "Atlantic", das ist doch so viel klingender als "An der Alster 72-79 / 20099 Hamburg". Für sich betrachtet ist die Uferlage zwar ein Asset, aber die fiese zweifache Hausnummer versaut den Gesamteindruck schon wieder. Mit einem Namen lassen sich solche Zahlenkolonnen elegant vermeiden. Das machen sich nun auch Immobilienentwickler zunutze. Ein bisschen Udo-Lindenberg-Feeling für alle.

"Hurry up, Marc!", formerly known as Tiroler Straße 103

Versteht man Markenbildung als Ablösung des Werts vom eigentlichen Objekt, dann spiegelt der Trend zur Haustaufe den deutschen Immobilienmarkt ganz gut wider. Da ist Bewegung drin, und zwar nach oben. Dass die aufgerufenen Kaufpreise noch verhältnismäßig sind, bezweifeln immer mehr Experten. Solange das genug andere anders sehen und die Zinsen niedrig sind, ist das aber vollkommen irrelevant.

Gegen jeden Restzweifel © Alexander Krex/Zeit Online

Es wird also weiter gedichtet in den Immobilienbüros der Republik, dürften schon mal die dreifachverglasten Isolierfenster beschlagen, wenn da zwar nicht Jamben und Trochäen, doch aber vielsilbige Termini unter den Neonlampen entlangsegeln, bis der Chef befindet: So soll es heißen. Die beinahe dadaistische Verquickung von Ortsbezeichnungen wie Hof, Quartier, Bogen oder Oase ist eine Kunstform für sich: "Hofgartenquartier", "Oasenbogenquartett". Derart zusammengesetzte Namen laden ein Gebäude mit inneren Widersprüchen auf, welche die glatte Architektur vermissen lässt – und an der jede Dialektik scheitern muss. Das ist spannend! Da latzt man gleich noch mal zweieinhalb Tausend Euro mehr, "pro kuh emm", versteht sich.



Distinktion mit dem Vorschlaghammer

Fast schon mysteriös ist der Name eines Plattenbaus, der derzeit in Frankfurt am Main entsteht: "Hurry up, Marc!". Strammer Imperativ, aber warum soll sich Marc beeilen? Und wer ist das überhaupt? Es bleibt den Eigentümern in spe überlassen, sich das auszumalen. Demgegenüber stehen Namen, die jeden Restzweifel ausräumen, in Berlin etwa bald das Wohnhaus "Pandion4Living". Gut zu wissen, dass man darin leben können soll. Eine weitere beliebte Inspirationsquelle bei der Namenswahl ist royale Romantik à la "Palais" oder "Schlossgarten". Ein bisschen Restauration geht immer, es ist ja viel Geld im Spiel, und da verspricht die Monarchie – anders als die volatile Volksherrschaft – zumindest klanglich: Solidität.

Immobilienentwickler, die eine neureiche Klientel im Blick haben, sollten sich dagegen an der Autoindustrie orientieren, Stichwort Überholprestige. Manchmal muss es eben knallen, muss ein Name niedere Instinkte triggern – ähnlich der glucksenden Freude, die entsteht, wenn der C-Klasse-Fahrer den Nissan Micra rechts liegen lässt, um dann im Rückspiegel zu beobachten, wie die blecherne Kugel in den Luftverwirbelungen ins Schlingern gerät. Wie wäre es mit "U cant afford this"? Oder "Not for everybody"? Klingt doch Wow!, oder? Klingeln muss man leider immer noch bei Krause.