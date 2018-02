Und dann knackt das Eis. Ich stehe mit Banjo, dem fröhlichsten Hund, der mir je begegnet ist, mitten auf dem See und weiß: Wenn ich jetzt einbreche und senkrecht nach unten verschwinde, wird auch er mich nicht retten können. Die roten Holzhäuschen sind außer Rufweite. Ob mir eine Rutschpartie auf dem Hosenboden zur nächsten Insel helfen könnte? Allerdings ist der Syväri-See riesig. Der Sage nach hat der Teufel so viele Inseln eingestreut, wie es Sommernächte gibt, um, wenn er sich in der Gegend verlustiert, jede Nacht auf einer anderen schlafen zu können. "Der Teufel ist auch bloß ein Mann", lacht Reija, als sie mir die Sage erzählt. "Er liebt die Abwechslung."

Nun aber ist Reija ins Städtchen gefahren, der Teufel macht hier nur im Sommer Ferien, und ich stehe allein auf dem knackenden Eis. Einen Kilometer habe ich mit dem Tretschlitten zurückgelegt, juchzend wie ein Kind auf dem Roller, freie Bahn auf einer unendlichen, sonnenbeschienenen Schneefläche. Es ist Mitte Februar, und Temperaturen um –25 Grad sind in Finnland keine Seltenheit. Seit gestern aber gibt es keinen Frost mehr, die Sonne wärmt, und das Eis … knackt.



Abends kichert Reija, als ich ihr von dem Erlebnis erzähle. Das Eis sei, obwohl die Tage frostfrei waren, noch immer einen halben Meter dick, erklärt sie. Wieder einmal war es also nur meine eigene Angst, das in meinem Nervenkostüm eindeutig zu kurz geratene Stück zwischen profanem Schreck und Todesgewissheit.

Ich hatte an einen Ort gewollt, wo ich keine Menschenseele kenne, die Sprache nicht spreche und noch niemals war. Allein zu reisen, war die Idee, und darüber hinaus nichts zu planen. Nicht gerade meine Stärke.

"Fahr zu Reija", hatte Timo, ein Bekannter der selbst aus Finnland stammt, mir geraten. "Die ist Schamanin, wohnt mit ihren Tieren am See, ich glaub, da findest du, was du suchst."

Finnland nimmt mich selbstverständlich entgegen, Reija wartet in Kuopio am Gate. Sie ist eine blonde, kräftige Frau mit schmalen Augen und trägt eine St.-Pauli-Pudelmütze. Auf dem Weg zu ihrer Ranch im Wald halten wir in einem kleinen Städtchen an.

Die Hexen von heute kaufen im Discounter ein. Sie haben klapprige Autos und offene Zahnarztrechnungen. Auf einer Bank vor dem Supermarkt treffen wir eine alte Frau, die wie eine originale Baba Jaga aus den russischen Märchenfilmen meiner Kindheit aussieht. "Das ist Ulla", ruft Reija aus und fügt hinzu: "Meine Hexenschwester." Ullas Blick fährt mir bis ins Mark. "Heij!" Sie grüßt eigentlich freundlich, aber das hat Baba Jaga bei ersten Begegnungen auch immer getan. Mir wird bange, alles ist fremd, und ich scheue und kann doch nicht mehr zurück.



Der Text ist ein Auszug aus Ulrike Stöhrings Buch "Vielen Dank für alles". Es erscheint am 23.02.2018 im Ullstein Verlag und kostet 15,-€. © Ullstein

"Komm erst mal an!", bestimmt Reija und fährt auf ihr Gehöft zu, das sich als eine Art Gnadenhof für Mensch und Tier erweist, und zwar im allerbesten Sinne. Reija grinst: "Meine Tochter sagt, ich sammle Gestrandete."



Im Haupthaus herrscht Chaos, und ich habe Mühe, im Halbdunkel zwischen Wäschehaufen, Kartons, Tüten und Tieren die Großmutter auf der Couch auszumachen. Ebenfalls anwesend ist Niilo, ein Mittfünfziger mit todtraurigen Augen, und ein stilles junges Stallhelferpaar. Wie ich später erfahren werde, stammen die beiden aus im Schnaps versunkenen Elternhäusern und sind nun vollständig ineinander verwachsen. Ziemlich viel Leben für einen Ort, an dem ich lernen wollte, mit Einsamkeit umzugehen … Oder ging es darum, zu lernen, mit Menschen umzugehen?

Zunächst aber fallen mich die Tiere an. Banjo, der große Mischlingsrüde aus Deutschland, springt mir für einen feuchten Begrüßungskuss mitten ins Gesicht. Suza, wegen ihres dunkel umrandeten Auges nach der Schwarzäugigen Susanne benannt, reibt ihren Kopf an meinem Stiefel. Sie ist winzig für eine Katze und eindeutig die Chefin im Haus.

Mein Platz für die nächsten Tage ist eine Ecke im Nebenhaus mit Blick auf Koppel, Wald und See. Die Hausherrin schiebt Pferdedecken, Kartons und Reithelme von der Klappcouch auf den Boden. Es ist kalt im Raum, und so bin ich erleichtert, als Reija neben Laken auch noch einige Felldecken bringt. Aus diesen baue ich mir, als alle Lichter gelöscht sind und nur noch ein scheinwerferheller Mond durchs Fenster scheint, eine dunkle, rauhe Betthöhle. Sie wird schnell warm, und sie riecht nach Tier. Kaum schließe ich die Augen, bin ich auch schon weg.



Ulrike Stöhring Ulrike Stöhring, geboren 1962, studierte Kultur- und Kunstwissenschaften und ist Hypnose- und Kunsttherapeutin. Sie leitet ein kunsttherapeutisches Kinderatelier in Berlin-Mitte und ist Kolumnistin auf der Wahrheitsseite der taz. Sie hat einen Sohn und eine Tochter und zwei Enkelkinder.

Die Träume sind sofort heftig und bescheren mir schnell wechselnde Bilder. Es ist, als wollte sich mein halbes Leben noch einmal im Zusammenschnitt präsentieren. Glücksmomente wechseln mit Zeiten der Verlassenheit. Und ich träume, nicht ganz unerwartet, zum wohl hundertsten Mal jene Abschiedsszene, in der mein Mann mir fristlos kündigt. Als ich gerade zu weinen beginne, weckt mich ein sanfter Stoß. Ich öffne die Augen und blicke in die von Suza, die mir auf die Brust gesprungen ist und mich nun sehr energisch anschnurrt. Gerührt über die Rettung lasse ich sie dort thronen, ziehe nur die Füße unter Banjo hervor, der es sich ebenfalls auf mir gemütlich gemacht hat. Und dann liege ich, hellwach in der Sternennacht nahe Lappland, unter Fellen und freundlichen Tieren und fühle mich wie Joseph Beuys bei den Tataren.

Warum nicht hier gesunden? Ich finde, es ist an der Zeit.