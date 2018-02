Die Häuser auf dem Vogelmarkt in Alt-Kabul sind aus Lehm. Keiner weiß, wie alt sie sind. Sonne und Regen haben ihre Spuren hinterlassen und die harten Kanten der engen Gassen weichgeschliffen. Der Lärm der Stadt muss draußen bleiben und wird durch frohes Gezwitscher ersetzt. Kräftige Kampfhähne und elegante Rebhühner krächzen in Weidenkörben, Kanarienvögel und Wachteln trillern in Drahtkäfigen. Der Vogelmarkt ist für viele Afghanen Zufluchtsort in einer gefährlichen Stadt. Ein Ort der Unterhaltung und des Humors. Nur Frauen sucht man meist vergeblich.