Das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens ist ein besonderer Ort. In dem riesigen Ökosystem leben mehr toxische Tiere als irgendwo sonst. Die Einheimischen nennen das Riff daher auch den giftigsten Ort der Welt. Genau dorthin wird uns unsere Expedition führen, tief hinein in den Unterwassergiftschrank.



Wir wollen nicht ganz unvorbereitet sein, deshalb sprechen wir vorher mit dem Meeresbiologen Richard Fitzpatrick von der James Cook University in Cairns. Der Mann ist ein echter Haudegen, er hievt Tigerhaie mit bloßen Händen an Bord, hat sich unzählige Male irgendwelche Knochen gebrochen und musste mehrfach reanimiert werden. Neben Haien hat er vor allem ein Faible: Gift. Je giftiger, desto besser. Er kennt sich aus am Great Barrier Reef und gibt uns einen Rat mit auf den Weg. "Bloß nichts anfassen", sagt er grinsend, "könnte immer das letzte Mal gewesen sein."

Am nächsten Morgen checken wir ein auf unserem Tauchschiff. Der erste Eindruck zählt und die Spirit of Freedom wirkt vertrauenerweckend. Nicht unwichtig für die dreitägige Expeditionskreuzfahrt an die Außenkante des weltberühmten Riffs, wo sich der australische Kontinentalsockel in den Tiefen des Meeres verliert und die Korallen noch gesund sind.

Schon beim ersten Checktauchgang entdecken wir einen Steinfisch am Meeresgrund. Nur ein wirklich geübtes Auge kann dieses merkwürdige Tier überhaupt ausmachen, so perfekt ist seine Tarnung. Wir halten vorsichtshalber gut einen Meter Abstand, das reicht, wir passen nicht in sein Beuteschema. Und das ist auch gut so, denn das Nervengift in seiner Rückenflosse besteht aus verschiedenen Proteinen und gehört zum Schmerzhaftesten und Gefährlichsten, das die Natur hervorgebracht hat. Wird ein Taucher gestochen, stehen die Chancen schlecht, dass er die Oberfläche lebend erreicht.

Die Spirit of Freedom ankert über dem Great Barrier Reef. © Jean-Michel Mille

Tiere wie der Steinfisch interessieren Toxikologen, Mediziner und Meeresbiologen wie Fitzpatrick. Sie fragen sich: Warum zerstört das Gift Nervenzellen eines Opfers, nicht aber die eignen Körperzellen? Oder: Warum können die Karettschildkröten der Region massenweise streichholzkopfgroßer Irukandjiquallen vertilgen, während ein Fischer sterben kann, nur weil er den Magen einer Schildkröte aufschneidet? Wenn bestimmte Gifte lediglich bestimmte Zellen angreifen, könnte man dann nicht auch ganz gezielt Krebszellen zerstören? Das wäre ein Durchbruch in der Humanmedizin, da ist sich Fitzpatrick ganz sicher.



Hinab in die Schlangengrube

Am nächsten Morgen ankert die Spirit of Freedom direkt über Snake Pit, der Schlangengrube. Mit dem Sprung ins Wasser tauchen wir mitten hinein in eine Schule von ausgewachsenen Barrakudas. Regungslos starren uns Dutzende Augenpaare an. Nach dem ersten Schreck lassen wir uns einfach durchsacken, hinein in eine Wolke aus Tausenden pinkfarbenen Königsfeenbarschen, dann weiter hinab bis kurz über Grund auf 40 Meter Tiefe, wo es nur so wimmelt von Plattschwanzseeschlangen. Mir sind diese Olive Sea Snakes nicht geheuer und ich versuche, einen gebührenden Abstand zu halte, zählen sie doch zu den giftigsten Reptilien auf Erden. Unmöglich, wie sich schnell herausstellt, schon schwimmt eine schnurstracks auf mich zu.

Giftnattern greifen nur an, wenn sie sich provoziert fühlen. Den Biss selbst bemerkt der Mensch oft nicht einmal, nach 30 Minuten setzt dann eine rasant fortschreitende Lähmung der Extremitäten und der Atemmuskulatur ein. Absolut fatal unter Wasser. Wer es trotzdem irgendwie an Bord schafft, kann nur noch auf einen Rettungshubschrauber hoffen. Kleiner Trost: Die Zähne von Seeschlangen sind so kurz, dass sie einen Neoprenanzug nicht durchdringen können. Bleiben Hände, Hals und Gesicht. Meine neugierige Schlange taucht jedenfalls knapp unter mir hindurch.

An unserem letzten Tag wollen wir die schönen Seiten der märchenhaften Unterwasserwelt sehen. Wir ankern am wohl berühmtesten Tauchspot Australiens, am Cod Hole, wo schon zentnerschwere Zackenbarsche und Napoleonlippfische auf uns warten. Seit über zwei Jahrzehnten werden die Schwergewichtler an dieser Stelle von Tauchern angefüttert. Wenig später beginnt das große Fressen, die Drei-Zentner-Kolosse umkreisen uns eng und schnappen sich die Leckerbissen. Ganz nah, auf Augenhöhe.

Taucher schweben über einem Korallengarten des Great Barrier Reef. © Jean-Michel Mille

Als der letzte Happen verschlungen ist, machen wir uns auf den Rückweg. Ein giftiger Rotfeuerfisch kreuzt gemächlich unsere Bahn, ohne ein Zeichen von Angst auszusenden. Die muss er auch nicht haben, selbst Haie machen lieber einen Bogen um ihn, wir natürlich auch. Dabei entdecken wir einen autoreifengroßen Dornenkronenseestern, der dabei ist, eine Steinkoralle zu fressen. Durch die nährstoffreichen Einleitungen der Zuckerrohrplantagen im Küstenstreifen haben sich die bordeauxroten Seesterne in den letzten Jahren explosionsartig vermehrt. Da sie ausschließlich Steinkorallen fressen, ist das ein ernsthaftes Problem für das weltweit größte UNESCO-Weltnaturerbe Great Barrier Reef.



Giftschnecken melken

Die Wissenschaft hat den Seesternen jetzt den Kampf angesagt und bekämpft sie mit Giftinjektionen. Es ist eine Sisyphosarbeit, eine sehr teure dazu. Immerhin reicht heute eine Injektion, vor kurzem waren noch sechs vonnöten. "Das Programm soll in Kürze intensiviert werden", sagt Russell Reichelt von der Marineparkbehörde. "Das Great Barrier Reef leidet derzeit außerdem unter einer massiven Korallenbleiche im Norden. Im Februar lag die Temperatur dort bei durchschnittlich 33 Grad an der Wasseroberfläche, das ist viel zu warm. Die Hälfte der Korallen ist schon abgestorben."

Unser Tauchgebiet am kühleren Außenriff ist von der Bleiche weitgehend verschont geblieben. Dort entdecke ich beim Schweben über feines Sediment eine fingergroße Kegelschnecke. Das schön gezeichnete Schneckenhaus möchte ich mir etwas genauer ansehen – doch dann hallt mir Fitzpatricks Stimme wieder in den Ohren: "Bloß nichts anfassen, könnte immer das letzte Mal gewesen sein."

Wie recht der Mann doch hat, vor mir liegt eine Killer Cone Snail im Sand. Ein hübsches Tierchen, das es wirklich in sich hat und der Wissenschaft so manches Rätsel aufgibt. Mit einer haarnadelgroßen Harpune schießt die Schnecke einen tödlichen Giftcocktail in ihre Opfer. Der ist mit über 100 Einzelgiften so komplex, dass es selbst heute noch kein Gegengift gibt.



An so einem Serum arbeiten Fitzpatrick und seine Kollegen an der Universität in Cairns. Eigens dafür hat er eine Minimelkmaschine für die Giftzwerge konstruiert. Jetzt muss er sie nicht mehr töten, um an ihr Toxin zu gelangen. Wer weiß denn schon, wozu das Gift der Killerschnecken einmal gebraucht wird?