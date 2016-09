Palm Springs ist eine Kleinstadt 180 Kilometer östlich von Los Angeles. Der Ort wirkt zeitlos, allen Problemen dieser Welt enthoben. Zu denen, die dort aufwuchsen, zählt Nancy Sinatra. Die Sängerin beschreibt Palm Springs so: "Jedes Mal, wenn ich die klare Wüstenluft atme, trägt mich der wundervolle Geruch zurück an einen besseren Ort, wo sich die alltäglichen Sorgen in die Schatten zurückziehen, um sich in nichts aufzulösen." Man glaubt es ihr sofort, vor allem, wenn man die vor Sonne und Farben übersatten Bilder der Fotografin Nancy Baron betrachtet.