Die Berge sind ein Kunstwerk der Natur. Sie sind Inspirationsquelle, sie regen den Menschen dazu an, über Ewigkeit und Endlichkeit zu sinnieren. Der Fotograf Michele Caliari versucht mit seinen neuen Arbeiten, den Bergen ein paar ihrer Geheimnisse zu entlocken. In seinen Fotos geht es nicht allein um Landschaft, sondern um die Frage, was diese Landschaft mit seinen Betrachtern macht. Die Galerie erstererster zeigt bis Ende Oktober die Ausstellung Poeninus – Dolomiten und Rätische Alpen, Vernissage ist am 14.10.2016 um 19:00 Uhr.