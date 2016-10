Der Grenzbeamte am Flughafen sitzt unter einer flackernden Leuchtstoffröhre. Mit ausdrucksloser Miene blättert er in meinem Pass. "Why are you in Usbekistan?", fragt er. Ich sage ihm nicht, dass ich mithilfe eines Reisestipendiums für einen Roman recherchiere. Meiner Erfahrung nach sind Schreiberlinge jeder Art unbeliebte Gäste in Diktaturen. "Tourismus", antworte ich und bekomme dafür einen Stempel. Beim Zoll gleich dahinter gebe ich bis aufs Cent genau die mitgeführte Geldsumme an. Ein Bekannter hat mich vorgewarnt, er selbst hatte es nicht so genau genommen und sich so bei der Ausreise vierundzwanzig ungemütliche Stunden auf der Polizeiwache eingehandelt.

Nach einer kurzen Nacht in Taschkent breche ich nach Samarkand auf. Meine Reise entlang der Seidenstraße beginnt am Hauptbahnhof. Dort ist es, wie an allen Bahnhöfen des Landes, verboten, Fotos zu machen. An mehreren Kontrollpunkten wird mein Visum kontrolliert, das Gepäck durchleuchtet. Die Polizisten grüßen militärisch.

Der Zug namens Sharq fährt nach Südwesten. Draußen zieht die Steppe vorüber. Jedes Abteil ist mit weinroten Teppichen ausgelegt. Schaffner verkaufen frisch gebrühten Tee oder Teigtaschen, gefüllt mit Zwiebeln und Fleisch.



Schlanke Propaganda

In der Mitte des Wagons hängen vier Flachbildschirme. Nach wenigen Minuten startet die Berieselung bei voller Lautstärke. Zunächst Musikvideos. Männer mit Wohlstandsspeck und Frauen mit Wespentaillen singen, sie tragen Traditionstracht oder Ausgehkleidung: weiße Stehkragen und luftige Röckchen. Ihre Liebe zu Usbekistan wird in theatralischen Gesten ausgedrückt, Zeitlupen und Rissschwenks heischen Dramatik.

Nach einer halben Stunde Unterhaltung folgen Berichte über die Opfer terroristischer Anschläge. Weinende Mütter, aufgebahrte Leichen, Reden schwingende Politiker. Im Südosten des Landes, dem Ferghana-Tal, gibt es regelmäßig Unruhen von Islamisten, die gegen die "Unterdrückung" des Islam durch die Regierung protestieren. Tatsächlich hegen die Herrschenden Skepsis gegen die Religion, obwohl rund 90 Prozent der Bevölkerung Moslems sind, Politiker inklusive. Die zwiespältige Haltung zum Glauben zeigt sich auch im öffentlichen Leben: Einen Muezzin höre ich auf meiner ganzen Reise nicht. Frauen mit Hidschab sind eine Seltenheit, Frauen mit freizügigem Dekolleté nicht.

Ein Dorf im Chimgan-Gebirge im äußersten Nordosten des Landes CC BY-SA 2.0: Stefan/Flickr

In Samarkand zeigt mir ein Deutschlehrer und engagierter Touristenführer, nennen wir ihn N., "seine Märchenstadt". Wenn er etwas erzählt, das "nicht für alle Ohren bestimmt" ist, flüstert er. Zum Beispiel vor einem Porträt Amir Timurs. Dessen kantige Miene und schwarzes Haar entsprechen nicht den historischen Fakten: mongolische Gesichtszüge und feuerrote Haarpracht.



Timurs Eroberungsfeldzüge im 14. Jahrhundert führten ihn nach Indien, Syrien und bis nach Bulgarien. Er galt als gerissen, grausam, gerecht. Für die Regierung muss er als Gallionsfigur herhalten. Nach der Unabhängigkeit 1991 gab es kein ausgeprägtes Nationalbewusstsein. Man bedurfte eines identitätsstiftenden Über-Usbeken. Heute schmücken Amir-Timur-Statuen viele der Städte Usbekistans – dabei lässt sich der Begriff "Usbeke" nur ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen, der Name steht für einen mit den Timuriden verfeindeten Stamm.



Über Politik spricht man nicht

Wie die meisten Usbeken, denen ich auf der Reise begegne, spricht N. nicht gerne über Politik. Die usbekische Bevölkerung scheint in einen biedermeierhaften Märchenschlaf verfallen. So etwas wie eine intellektuelle Szene existiert nur im Untergrund. Im Kino laufen fast ausschließlich nationale Produktionen. Das Regime hat die Menschen mit dem Thema Sicherheit weichgespült. "Lieber weniger Rechte und dafür herrscht Frieden" – solche und ähnliche Aussagen bekomme ich mehrmals zu hören. "Wir sind ein höfliches Volk", erklärt mir eine Frau. "Wir wollen uns nicht beschweren." Aus ihr spricht die Angst. Gerüchten zufolge soll die Regierung unter Islom Karimov, dem kürzlich verstorbenen langjährigen Präsidenten, Staatsfeinde zu Tode gekocht haben.



Umso tragischer, als dass die intellektuellen Zentren der Welt sich vor der Moderne nicht in Europa befanden, sondern in Bagdad und Balch, Buchara und Samarkand. Die Seidenstraße – so benannt vom deutschen Geologen Ferdinand von Richthofen, Onkel des berühmten "Roten Barons" im Ersten Weltkrieg – diente als zentrales Nervensystem der Welt.

Wer genau hinsieht, kann die Zeugnisse dieser Hochzeit noch heute erkennen. Etwa an der Islamschule Shir Dar Madrasa aus dem 17. Jahrhundert, das Eingangsportal zieren Sonnengesichter und Tiger, obwohl Abbildungen im Islam ja eigentlich verboten sind. In Usbekistan findet man das schönste Blau nicht nur am Himmel. Die türkisfarbenen Kuppeln gehören zu den Glanzstücken islamischer Architektur.

Der Staat verlangt zwar, dass ich als Ausländer jede Nacht im Hotel mit einer Registrierkarte belege, aber die Bevölkerung lässt mich nie spüren, dass ich von woanders bin. Im Gegenteil: Die Leute sind freundlich, weltoffen, hilfsbereit. Auf dem Bahngleis schnappt ein Mann sich meinen Koffer und trägt ihn mir in den Zug. Und eine Apothekerin holt jemanden von der Straße in ihren Laden, damit er für mich übersetzen und sie mir helfen kann, das richtige Medikament zu finden. Ein junger Ziegenhirte weist mir in einwandfreiem Englisch den Weg durch Ruinen.

Die usbekische Nationalküche nimmt mich nicht so schnell für sich ein. Als ich in einer Gaststätte Schaschlik bestelle, landet ein Spieß, so lang wie ein Schwert, auf meinem Teller. Darauf faustgroße Fleischstücke, außen angekohlt, innen sehnig und roh. Ich frage nach dem vegetarischen Schaschlik auf der Speisekarte. Die Bedienung grinst. Kurz darauf serviert sie mir ein Schwert mit halbgaren Kartoffeln und genau einer Tomate. Dazu lokales Bier mit 14 Prozent Alkohol.

Ein halbes Pferd auf dem Teller

Ein anderes Mal probiere ich Plov, das Nationalgericht. Es soll über zweihundert unterschiedliche Varianten geben. Meine: ein Haufen Reis, darin Gemüsefutzelchen, überhäuft mit Rindfleischwürfeln, wiederum bedeckt von dicken Scheiben Pferdefleisch. Früher dachte ich, viele Menschen essen kein Pferd, weil sie diesem Tier mehr Seele zusprechen als anderen. Aber nach meiner ersten Portion Plov muss ich dieses Urteil revidieren. Pferdefleisch mundet einfach nicht.

Usbekisches Brot ist nicht nur ästhetisch sehr zu empfehlen. © Christopher Kloeble

Die Landesküche genießt hohes Ansehen. Ein Taxifahrer urteilt über Deutschland: Dort sei das Brot furchtbar und die Paarung alter Mann/junge Frau im Cabriolet großartig. Auch wenn ich ihm nicht zustimme: Das usbekische Brot mit seinen kunstvollen Stempelmustern schmeckt tatsächlich so gut, wie es aussieht. Kombiniert mit der Vielfalt an Nüssen und Früchten auf den Märkten, lässt es sich kulinarisch aushalten.

Als meine Reise zu Ende geht, habe ich noch lange nicht genug gesehen von Usbekistan. Ich will wiederkommen, frage mich aber, wie viel Freiheit die Usbeken aufgegeben haben werden, wenn es soweit ist. Sollte der Interimspräsident Shavkat Mirziyoyevihre die repressive Politik seines Vorgängers Karimov fortsetzen, wird er das Land zunehmend isolieren. Das wäre ein großer Verlust.