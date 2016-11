Tasmanien – das war ein Jugendtraum. Mit 65 Jahren ist es endlich soweit. Wir geben uns der Landschaft hin und wandern über einsame Sandstrände. Wir besuchen Bruny Island, wo riesige Uferbäume wie urzeitliche Skulpturen aufragen und der Blick von dem alten Leuchtturm am Kap weit hinaus über eines der gefährlichsten Gewässer der Welt geht, der Stoff alter Seefahrergeschichten. Südlich von hier kommt bis zum Pol nur noch das Meer. Frühmorgens lauern wir Walen und weißen Wallabys auf. Wir schlürfen die besten Austern der Welt, am liebsten schon zu Mittag mit einer Flasche tasmanischem Riesling.

Auf die Idee, in Tasmanien eine Kunstsammlung zu besuchen, wäre ich nie gekommen. Doch in der Provinzhauptstadt Hobart – sie ist 17.397 von London und 16.612 Kilometer von New York entfernt – gibt es ein Museum, das vieles aussticht, was man in den coolen Kunstmetropolen Europas und Amerikas zu sehen bekommt. Das jedenfalls hatte ein hipper, junger Hamburger Kunsthändler meiner Frau erzählt.

He must have been joking!

Sie besteht darauf. Die Sammlung firmiert unter dem Kürzel Mona, was für Museum Alter und Neuer Kunst steht. Kein Name, der einen vom Hocker reißt. Trotz wunderschönen Wetters führt kein Weg an einem Besuch vorbei.

Als wir durch die nördlichen Ausläufer Hobarts auf eine in den Derwent River ragende Halbinsel fahren, wissen wir noch nicht, dass das Museum for Old and New Art nach seiner Eröffnung 2001 seine Sammlung Monanism genannt hatte. Was offenbar keine brillante Idee war, da der Name auf einen gewissen Charakter des Alten Testaments verwies, den Gott tötete, weil er beharrlich seinen Samen zu Boden fallen ließ. Das schreckte Besucher ab.

Wir wissen auch noch nicht, dass der Mann, der das Museum mit satten 75 Millionen Dollar finanziert hat, ein 55-jähriger Tasmane namens David Walsh ist, ein professioneller Zocker, der in seinen jungen Jahren Algorithmen entwickelte, mit denen er Casinos und Buchmachern das Fürchten beibrachte. Auf Fotos sieht er mal wie ein Späthippie und mal wie ein geschmacksverwirrter Exzentriker aus. Walsh sei, das erzählte uns ein Einheimischer, asperger-autistisch veranlagt. Was vielleicht nicht ganz atypisch ist, schließlich war schon der Entdecker des Syndroms, der Österreicher Hans Asperger, der Meinung, ohne einen Schuss Autismus kämen herausragende Erfolge in Wissenschaft und Kunst selten zustande.

Uferbäume wie Skulpturen © Reiner Luyken

Walsh scheint auch unter den typischen sozialen Interaktionsproblemen zu leiden. Der offiziellen Mona-Website zufolge antwortet er Leuten, die ihm eine Frage stellen: "Kauf mein Buch, du knausriger Arsch, da steht es drin." Vielleicht ist das aber auch nur die Ausdrucksweise eines australischen Pioniergeistes.