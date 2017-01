Zwei Propeller, die Kabine wie eine Zwangsjacke und ein Höllenlärm: So fühlt sich echtes Fliegen an. 3.000 Meter über Schottland steuert Flugkapitän Alex Brand seine DHC6 Twin Otter mit 13 Passagieren an Bord Richtung Barra, einer kleinen Insel am südlichen Ende der Äußeren Hebriden. Für die 220 Kilometer von Glasgow braucht Brand eine Stunde.

Das schottische Wetter ist über weite Strecken des Jahres eine launische Angelegenheit, an diesem Nachmittag aber scheint die Sonne, nur ein paar Wolkenberge sorgen für leichte Turbulenzen. Schon von Weitem ist die Landebahn von Tràigh Mhòr im Norden Barras zu erkennen: ein weiter Bogen aus weißem Sand vor türkisblauem Meer, eingerahmt vom Grün grasbewachsener Dünen. Tràigh Mhòr ist gälisch und heißt so viel wie "Großer Strand".

Loganair ist die einzige Airline der Welt, die im regelmäßigen Flugbetrieb einen Strand anfliegt. Damit hat es die 1962 gegründete Linie sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Mit nur zwei Minuten zwischen Start und Landung auf den Orkney-Inseln Westray und Papa Westray hält sie zudem den Rekord für die kürzeste Flugzeit zwischen zwei Landeplätzen.

Auch wenn National Geographic die Strandpiste von Barra wegen der unberechenbaren Windverhältnisse zu einem der heimtückischsten Flugplätze der Welt erklärt hat, für Alex Brand ist es auch der schönste. Jedenfalls an einem Tag wie diesem. Schon seit 20 Jahren fliegt der gebürtige Glasgower die Strecke, doch von Barra ist er noch immer fasziniert. "Schau dir das an", sagt er und deutet auf das sandige Flugfeld vor ihm. "Ist das nicht fantastisch?"

Scheut weder Wind noch Wasser: Loganair-Pilot Alex Brand. © Frank Stern

Doch, ist es. Die Landung ist so sanft, dass man kaum spürt, wie die Räder der Maschine aufsetzen. Letztes Jahr zählte Schottlands älteste Fluggesellschaft auf der Strecke über 15.000 Passagiere, darunter etliche, die das Ticket einzig wegen der Strandlandung gebucht hatten und sich mit der nächsten Maschine wieder davonmachten. Wer auf dem Festland erzählt, er wolle mehr als einen Tag auf Barra verbringen, erntet oft ungläubiges Staunen. Selbst Kapitän Brand fragt überrascht, was man denn ab dem zweiten Tag vorhabe.

Insel ohne Plan und Vorhaben

Vielleicht ist es genau das, was den Reiz von Barra ausmacht. Nichts vorhaben zu müssen, nichts zu planen, einfach auf einer Düne zu sitzen und aufs Meer zu schauen. Oder Rad zu fahren. Man sieht die Radler überall auf der Insel, wie sie sich bei Gegenwind die Hügel hinaufquälen. Die Einheimischen schicken ihnen mitleidige Blicke hinterher und steigen ins Auto. Andererseits sind sie natürlich froh, dass ein bisschen Leben auf ihre Insel kommt. Und ein bisschen Geld.

Die Hebrideninsel Barra

Frances MacIntyre lebt davon. Seit 18 Jahren leitet sie das Craigard Hotel in Castlebay an der Südspitze von Barra. Vor allem in den Sommermonaten hat sie gut zu tun. Engländer, Iren, Amerikaner und Deutsche kommen, mache sogar jedes Jahr wieder. "Aus Singapur hatten wir auch schon jemanden hier", sagt Frances. Im Winter dagegen bleiben die Insulaner weitgehend unter sich.

Castlebay verdankt seinen Namen einer kleinen Feste im Meer – Kisimul Castle. Vom Craigard hat man freien Blick auf die Seeburg, die für Generationen Sitz des MacNeil-Clans war, einer Bande von edlen Piraten und weniger edlen Ganoven, deren Stammbaum sich bis in die Linie der irischen Könige verästelte. Im Jahr 2000 verpachtete der Nachfahre Ian MacNeil, ein amerikanischer Juraprofessor, die Burg für 1.000 Jahre an die Historische Gesellschaft Schottlands – für die Jahresmiete von einem Pfund und einer Flasche Whisky.

Mitten im Meer: Die Burg Kisimul beansprucht fast das gesamte Eiland. © Frank Stern

Neben dem alljährlichen "Barrathon", einem Halbmarathon, der im Juni veranstaltet wird, sind die Barra-Spiele im Juli die größte Attraktion auf diesem Vorposten des noch Vereinigten Königreichs. Es handelt sich um die Inselversion der schottischen Highland Games, bei denen sich korpulente Männer in karierten Röcken an einem Tau über Wiesen zerren und Baumstämme durch die Gegend werfen. Was auf Barra schon allein deswegen bemerkenswert ist, weil es dort seit tausend Jahren keine Bäume mehr gibt.

Ein Besuch im Heritage Center, dem kleinen Insel-Museum, bringt keinen Aufschluss. Dafür erfährt man, dass das Leben auf Barra über Generationen hinweg von Landlords geprägt war, die Charles Dickens' herzloseste Figuren wie Samariter erscheinen lassen. Einer von ihnen verwehrte den Inselbewohnern sogar, am Strand von Tràigh Mhòr Muscheln zu sammeln. Gras zum Abdichten ihrer Dächer zu schneiden war auch verboten. Inzwischen ruhen Gerechte wie Ungerechte Seite an Seite in geweihter Erde.

Es gibt zwei Friedhöfe auf Barra. Der von Eolaigearraidh liegt auf einer Anhöhe mit Blick übers Meer und reicht bis ins 7. Jahrhundert zurück. Eine Meile, sagt der Busfahrer, nachdem er uns am Flugplatz abgesetzt hat, und deutet Richtung Norden. 1,6 Kilometer, das ist zu schaffen. Außer zwei Radfahrern, die gegen den Wind ankämpfen, hat man die zwischen grasbewachsenen Böschungen eingezwängte Straße ganz für sich. Es heißt, Barra sei die Miniaturausgabe der Hebriden, jede Landschaftsform der Inselkette sei dort zu finden, außerdem mehr als 1.000 Wildblumenarten.

Die Whiskyflasche gibt es immer noch

Nach einer guten halben Stunde sind in der Ferne eine Friedhofsmauer und Grabeskreuze auszumachen. Eines erinnert an den Schriftsteller Compton Mackenzie. Der gebürtige Engländer hatte viele Jahre auf Barra verbracht und durch seinen später verfilmten Roman Whisky Galore einige Berühmtheit erlangt. Darin geht es um einen Frachter, der 1941 mit einer Ladung schottischem Whisky vor Barra auf Grund lief. Wahre Geschichte. Bevor die Zollbehörden die Kisten sicherstellen konnten, hatten die Insulaner – Tradition verpflichtet – das Schiff geplündert. Eine dieser Whiskyflaschen steht im Craigard-Hotel in einer Vitrine.

Mackenzie starb 1972 und wurde auf dem Hügel über dem Meer beigesetzt. Hugh MacNeils Vater hat damals das Grab ausgehoben. Ein Grab auszuheben ist nie besonders erfreulich. Auf Barra im Dezember ist es eine Qual. "Das Wetter war furchtbar, und der Totengräber krank", erzählt uns MacNeil später. "Also ging der Auftrag an meinen Vater." Die Totenfeier nahm dann eine ziemlich überraschende Wendung, als der 82-jährige Callum Johnston, ein Freund Mackenzies, zum Abschied ein Requiem auf dem Dudelsack spielte, neben der Grube zusammensank und starb. Auch er wurde dort oben begraben.

Hugh MacNeil ist Postbote und Automechaniker in einem, und wer einen Mietwagen braucht, ist bei ihm ebenfalls an der richtigen Adresse. Kaum einer kennt Barra so wie er, und wer Glück hat, kann ihn ein Stück auf seiner Briefträger-Tour begleiten. So erfährt man einiges über die kleinen Geheimnisse der Insel. So zum Beispiel, dass es auf der Ostseite einen Felsen gibt, der zwei der einflussreichsten Frauen der britischen Geschichte zeigt.

Nähert man sich von der einen Seite, nimmt der Stein die markanten Züge von Königin Viktoria an. Aus der anderen Richtung trifft einen – ein wenig Fantasie vorausgesetzt – der strenge Blick Margaret Thatchers. Man erfährt auch, dass der Golfplatz der Insel der westlichste im gesamten Königreich ist. Oder dass man den Hebridian Toffee von Barra am besten mit einem Schluck Whisky genießt? Ein Geheimtipp, der sich im Selbstversuch als Offenbarung erweist.

Wenn die Boote auf dem Trockenen liegen, können die Flugzeuge landen. © Frank Stern

Eine andere Offenbarung erlebt man, wenn man an einem der wenigen Sonnentage die Westroute über die Insel nimmt. Oberhalb von weißen Stränden und einem tiefblauen Atlantik verwandelt sich die Strecke in eine spektakuläre Küstenstraße mit einem Hauch von Karibik. Das Meer, oft drohend und bleischwer, schimmert an solchen Tagen so verlockend, dass der Spitzname "Barrabeidos", von dem Hugh MacNeil gesprochen hatte, gar nicht mehr so abwegig klingt. Mit 14 Grad ist das Wasser allerdings nur was für Helden.

Zurück in Tràigh Mhòr haben sich schon einige Besucher an der Absperrung zum Flugfeld eingefunden, mit Kameras im Anschlag warten sie auf die Ankunft der nächsten Maschine. Wenn Scherwinde unvermittelt über die Hügel fegen, können Starts und Landungen zu einer spannenden Angelegenheit werden. Letztes Jahr hat es einen Loganair-Piloten auf der Insel Lewis and Harris, weiter im Norden, erwischt. Starke Böen drückten seine Maschine kurz vor dem Abheben von der Landebahn, der vordere Teil des Fahrwerks brach und die Propeller schlugen in den Boden. Verletzt wurde niemand, doch das Flugzeug war schrottreif.

Auf Barra aber bleibt es an diesem Tag ruhig. Die Wolken haben sich verzogen, der Strand ist trocken, der Sand ist fest. In der Ferne kommt die Twin Otter in Sicht. In einem weiten Bogen zieht sie mit sonorem Brummen über Tràigh Mhòr, bevor sie schließlich zur Landung ansetzt. Die Maschine rollt über das vom Meer für ein paar Stunden freigegebene Flugfeld und kommt direkt vor dem kleinen Inselterminal zum Stehen.

Nachdem alle Passagiere von Bord gegangen sind, taucht Kapitän Alex Brand in der Flugzeugtür auf. Erst außerhalb des Cockpits bemerkt man seine Größe, schätzungsweise 1,50 Meter. "1,45 Meter, um genau zu sein", sagt Brand und lacht. "Das macht mich wohl zum kleinsten Berufspiloten Großbritanniens."

Wahrscheinlich sogar weit darüber hinaus. Das wäre glatt einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde wert.