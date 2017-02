Entschuldigung, aber hier stimmt doch was nicht. Sind die Waggons

enger geworden? Oder man selbst schon wieder breiter? Eine Bahnfahrt,

von München nach Hamburg, aber das wohlig vertraute ICE-Reisegefühl

will einfach nicht aufkommen. Verkrampft rutscht man im

Plastikschalensitz vor und zurück, auf der Suche nach der alten

Bequemlichkeitsstellung. Wo ist sie nur hin? Es stellt sich heraus:

Das hier ist der brandneue ICE 4, "das neue Rückgrat des Fernverkehrs

der Deutschen Bahn", da gibt es so etwas nicht mehr. Schon seit

Dezember ist die Baureihe auf dieser Strecke im Einsatz, zum

Ausprobieren. In den nächsten Jahren soll sie die meisten der älteren

ICE-Züge ersetzen. Generationswechsel, friedliche Machtübergabe im

Schienenverkehr. Man selbst darf zufälliger Gast einer Testfahrt sein.

Als hätte man noch eine weitere Erinnerung nötig, dass sich zwar

alles ändert, aber nichts zum Guten.

Schon beim Einsteigen der Schock: Wo sind bloß die tollen

Verkleidungen in Kirschholzoptik aus dem alten ICE hin? Die erinnerten

doch wenigstens entfernt noch an die Tage des mondänen Reisens. Für

den neuen Zug haben sich die Designer nicht am Train Bleu orientiert,

sondern an schwedischen Möbelhausketten mit Hackbällchenausschank. Helle Buche statt Bourbon-Teint. Material- und Farbauswahl stammen aus den Untiefen der nuller Jahre, als sich der deutsche Massengeschmack so folgenschwer abgewandt hatte vom Süden, von der Wischtechnik Toskana hin zum kühlen Skandinavien – oder zu dem, was man dafür hielt.

Auch in Design-Fragen gilt bei der Bahn: Verspätete Bereitstellung, Anschlusstrends können leider nicht mehr erreicht werden. Statt dass der Reisende sich, zwischen Kirschholz und gedimmten Lampen, in den Nachtzug nach Mailand phantasieren darf, die geheimen Notenblätter für die Premiere an der Scala im Hutkoffer zwischen den Beinen versteckt, fühlt er sich jetzt: wie in der S-Bahn auf einer Fahrt durch die Vororte Hannovers.

Protestantischer Holzspielplatz

Die Bahn verabschiedet sich auch von einer sympathischen und in

Deutschland nicht ganz unklugen Sitte: Sie benennt ihre Züge zukünftig

nicht mehr nach unverdächtigen, langweiligen Orten ("ICE Gießen"),

sondern nach Persönlichkeit aus der deutschen Geschichte. Diesen hier

hat Margot Käßmann persönlich Martin Luther getauft, und so sieht er

auch aus. Protestantischer Holzspielplatz mit Prädikat pädagogisch

Vollkorn. Wie bei Ikea kleben an den Türen Riesenlogos, mit

abgerundeten Ecken, damit sich ja kein Kinderblick daran stoßen und

verletzen möge. Wie bei Ikea auch das schreckliche Gefühl, jetzt

mitmachen, das heißt: mitarbeiten zu müssen.

Das WLAN soll zwar besser funktionieren als früher, aber nur wenn keiner aus der Reihe tanzt. "Bitte vermeiden Sie unnötige Datennutzung wie das Streamen von Videos", damit beeinträchtige man die anderen Fahrgäste. Im Ton eines Jugendherbergsvaters wird ansonsten mit Drosselung der Verbindung gedroht. Woher weiß der Zugchef eigentlich, ob mein Videostreaming nötig oder unnötig ist? Kommt demnächst die Mahnung: Bitte vermeiden Sie unnötige Reisen, um die anderen Erdenbewohner nicht zu beeinträchtigen?

"Was die Wollust des Reisens ausmachte, vom Abschiedwinken durchs

offene Fenster angefangen, die Sorge freundlicher Trinkgeldempfänger,

das Zeremonial des Essens, das unablässige Gefühl der Vergünstigung,

die keinem etwas entzieht, ist verschwunden", beschwerte sich schon

Adorno, nach dem sicher nie ein ICE 4 benannt wird, über die Züge

seiner Zeit. "Wer käme auf den Einfall, im Bewusstsein solcher

Bedingungen mit seiner Geliebten so zu reisen wie einst von Paris nach

Nizza?"

Die Geliebte kann man im ICE 4 tatsächlich nicht mehr mitnehmen,

höchstens noch seinen Yoga-Lehrer oder Bankberater. Und ein

Reisegefühl, das diesen Namen verdient, wird in Zukunft nur noch auf

der Hochgeschwindigkeitsstrecke Frankfurt – Köln zu erleben sein, wo der ältere, aber schnellere ICE 3 weiterhin so rasant verkehrt, dass man Schluckauf bekommt. Und wer es sich leisten kann, weicht zwischen Stuttgart und Karlsruhe auf die vollplüschige erste Klasse des TGV aus

und bestellt sich Mini Saucissons Secs an den Platz.

Im ICE 4 gibt’s nur Bifi.