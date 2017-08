Jessica Braun über die Bereicherung, sich selbst an fremden Orten immer wieder neu entdecken zu können:

Seit mehreren Jahren verreisen mein Mann Christoph und ich als Haustauscher. Elf Mal haben wir unser Berliner Zuhause schon Fremden überlassen – im Tausch mit Domizilen in Schweden, Mexiko, Australien, Kanada und nun Italien. An das Haus in Oakland, Kalifornien denke ich besonders gern. An das Klick, Klick, Klick der Katzenkrallen auf dem Parkett, das mich weckt. Den Geruch von Filterkaffee und Oatmeal in der großen Küche mit Erker. An den Blick vom Hügel auf das graue Meer. An die Wolken, die mit der Dämmerung wie Piratenschiffe angesegelt kommen, um sich erst die Golden Gate Bridge und dann San Francisco mit all seinen Lichtern einzuverleiben. Fast täglich versinkt die Bay im Winter im Nebel, Oaklands Straßen leuchten weiter im kupferfarbenen Abendlicht.

Oaxaca, Stockholm, Barcelona – dank des Haustauschs waren wir in vielen tollen Städten. Aber Oakland ist mein Sehnsuchtsort. Das Zuhause von Karen und Richard, unseren Tauschpartnern, trug viel dazu bei. In einer Straße hübscher Einfamilienhäuser gehörte es zu den älteren. Es war geschmackvoll eingerichtet, aber unordentlich genug, dass ich mich beim Fernsehen traute, die Füße auf den Tisch zu legen. Die Dellen in den Sofakissen, die Fotos im Flur, die lustigen Kaffeetassen im Schrank und das sonnenbeschienene Gemüsebeet erzählten von einer frohen, ein bisschen schrägen, linksliberalen Familie.

Über die Autoren Jessica Braun, Jahrgang 1975, ist Journalistin und lebt in Berlin. Sie schreibt unter anderem für DIE ZEIT, WirtschaftsWoche, Salon und Glamour und ist freie Mitarbeiterin von ZEIT ONLINE. Ihr Ehemann Christoph Koch, Jahrgang 1974, schreibt ebenfalls als freier Journalist, unter anderem für brand eins, Neon und das SZ-Magazin. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, darunter Ich bin dann mal offline. Gemeinsam haben sie gerade das Buch Your home is my castle: Als Wohnungstauscher um die Welt (Malik) veröffentlicht, aus dem wir hier einen Auszug zeigen.



Einer Familie, in der ich mich vermutlich auch wohlgefühlt hätte. Als Tochter von Karen und Richard, aufgewachsen zwischen Tennisschlägern und Katzenspielzeug, "I love Obama"-Aufklebern und "Gay Rights"-Wimpeln, der Harry-Potter-Sammlung und Ratgebern wie dem Hippie-Handbuch, hätte ich es womöglich als Studentin bis nach Berkeley geschafft. Vielleicht hätte ich aber auch die Schule geschmissen, um mit einem surfenden Bäcker durch die Welt zu reisen und Bücher zu schreiben. Was wiederum der Beschreibung von Christophs und meinem Leben ziemlich nahekommt.



Man schlüpft in das fremde Leben, wie in eine getragene Jacke

Mit jedem Tag, an dem ich in Kalifornien morgens die New York Times vom taunassen Rasen klaubte, Waschmittel in die nach oben geöffnete Waschtrommel kippte oder Bananenbrot backend in der Küche stand, wuchs ich mehr in das Leben einer Kalifornierin hinein. Die Menschen, mit denen ich dort für meine journalistischen Artikel sprach – zum Beispiel mit einer irrwitzig klugen Wissenschaftlerin über die Wiederbelebung von Mammuts oder mit einem Designer über Roboterkämpfe –, haben keine Angst davor, groß und optimistisch zu denken. Ich spürte förmlich, wie sich mein Horizont weitete.

Das Haustauschen erlaubt es mir, den Alltag anderer Menschen anzuprobieren, wie eine getragene Jacke. Manche passen auf Anhieb. Andere nicht so. Aber dadurch lernen Christoph und ich immer etwas dazu. Wie viel Platz brauchen wir? Weniger als in Perth (sechs Zimmer), mehr als in Stockholm (eineinhalb Zimmer). Sind wir Hunde- oder Katzenmenschen? Beides! Und sicher auch Meerschweinchen- und Schildkrötenmenschen. Macht uns Gartenarbeit Spaß? Ja. Aber deswegen aufs Land ziehen? Eher nein. Dieses gemeinsame Entdecken schweißt uns zusammen.

Haustausch Wie funktioniert das? Beim Haustausch verabreden Fremde über eine Plattform ihre Wohnungen oder Häuser miteinander zu tauschen. Mal für ein paar Tage, mal für mehrere Monate. Aber immer kostenlos. Die Absprachen sind individuell und können auch die Nutzung des Autos oder Pflege des Haustiers beinhalten. Offenheit, Flexibilität und Respekt gegenüber dem Zuhause des Anderen sind Voraussetzung. Was kostet das? Die Übernachtungn kosten nichts. Abhängig von der Plattform, die man nutzt, wird aber eine Jahresgebühr zwischen 70 und 160 Euro fällig. Einige dieser Plattformen, darunter große Anbieter wie Homelink oder Intervac, werden seit ihrer Gründung von Ehrenamtlichen betrieben. Mit der Gebühr unterstützt man also deren Arbeit. Daneben ist sie auch eine gewisse Absicherung gegen Fake-Accounts. Wie lange gibt's das schon? Erfunden haben es Lehrer in den fünfziger Jahren. Damals wurden noch kopierte Adresslisten per Post herumgeschickt. Heute ähnelt die Tauschsuche eher dem Online-Dating: Man erstellt ein Profil, beschreibt sich selbst und seine Wohnung – ihre Größe, Lage, Ausstattung – und stellt ein paar Fotos online. Dann kann man entweder in den anderen Profilen nach jemandem suchen, mit dem man tauschen möchte. Oder man lässt sich finden. Wo kann man sich anmelden? Das Blog Sharetraveler bietet eine jährlich aktuelle Übersicht von ca. 70 verschiedenen Plattformen aus der ganzen Welt. Manche sind sehr spezifisch (für Senioren/für Skihütten-Besitzer) andere offen für jeden. Vier der größten: Homelink International, homelink.de

Gegründet 1953, in Deutschland als "HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V." seit 1977 aktiv. Intervac International Home Exchange Holiday Service, haustausch.de

Gegründet 1953, Intervac-Repräsentanten in 30 Ländern

Die Website bietet 20.000 Tauschinserate in mehr als 50 Ländern Haustauschferien, haustauschferien.com

Deutsche Website des Betreibers HomeExchange.com, gegründet 1992 in Kalifornien. Home for Exchange, homeforexchange.com

Haustauschagentur aus den Niederlanden, auch Tausch von Wohnmobilen, Wohnanhängern und Yachten.

Dazu gehören auch unsere Laufrunden. Zu Hause joggen wir zwei- bis dreimal in der Woche. Wenn wir tauschen, auch. In Oakland führte unsere Runde um den Lake Merritt, einen Salzwassersee mit kleinen Inseln, auf denen silberne Reiher nisten. Wenn die Sonne untergeht, wird in den am Ufer geparkten Autos heftig gekifft – und die Rauchwolken, die aus den geöffneten Fenstern wabern, sorgen für eine ganz andere Art von Runner's High. In Stockholm joggten wir entlang der Villen am Strandvägen und über verwunschene kleine Inseln aus Granitfelsen. Manchmal auch durch den Wald. Da kamen wir wegen der reifen Heidelbeeren aber nur mittelgut voran.

In Perth trieb die Sonne die Temperaturen an manchen Tagen über die 40-Grad-Marke. Da laufen nur Lebensmüde! Also packten wir die Badesachen in den mitgetauschten Jaguar und fuhren ins nächste Schwimmbad. Mit neonfarbenen Sunblockern bemalt wie Pool-Schamanen zogen wir im kühlen Wasser unsere Bahnen. Christoph machte das Bahnenschwimmen so viel Spaß, dass er zurück in Berlin dabeiblieb und nun regelmäßig ins städtische Hallenbad pilgert.

So werden wir zu Entdeckern – der neuen Umgebung und unserer selbst. Und was wir entdecken, gefällt uns fast immer. In einem 1975 veröffentlichten Essay schrieb der US-Autor Walker Percy: "Jeder Entdecker nennt seine Insel Formosa: schön. Sie ist schön, weil er der Erste ist. Er kann sie betreten und sie so sehen, wie sie wirklich ist. Für niemand anderen wird sie jemals so schön sein – mit Ausnahme vielleicht für denjenigen, dem es gelingt, sie wiederzuentdecken. Der weiß, dass sie wiederentdeckt werden muss."