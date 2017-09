Ich bin fast oben. Aber ich merke es nicht. Steigungen gehören an sich zu einer Bergbesteigung, aber der Weg war eigentlich nur am Anfang etwas anstrengend. Je höher ich komme, desto flacher wird das Gelände. Fichten rechts, Fichten links, hier und da eine Buche, keine Aussicht. Der Schneeberg ist ein komischer, ein unsichtbarer Berg. Jedenfalls, wenn man ihm mit etwas Unangemessenem kommt: mit Nähe.



Am Fuß dieses Berges im Nordosten Bayerns bin ich aufgewachsen. In meiner Kindheit in den Achtzigern wäre es lebensgefährlich gewesen, ihn zu betreten. Der Gipfelbereich war weiträumig abgesperrt, unter Androhung von Schusswaffengebrauch durfte niemand in die militärische Sperrzone. Hieß es. Bis an diese Grenze herangewagt habe ich mich nie. Dafür hatten wir Kinder viel zu viel Angst vor den Manövern, den am Haus vorbeidonnernden Panzern, auch wenn die Soldaten uns manchmal zuwinkten. Einer hat mal zum Spaß auf meinen Bruder geschossen, mit irgendwelchen Panzer-Platzpatronen. Die Druckwelle riss ihn um.



Der Turm ist immer da

Der knapp 73 Meter hohe Fernmeldeturm auf dem Schneeberggipfel ist für die Bewohner des Fichtelgebirges so etwas wie der Fernsehturm am Alexanderplatz für die Berliner: Man sieht ihn von fast überall aus. Gleichzeitig war der Schneeberg etwas Abstraktes. Das Raunen und die Gerüchte waren hier zu Hause. Am Gipfel, sagte man, lebten die letzten Auerhühner außerhalb der Alpen. Doch einen Auerhahn zu Gesicht zu bekommen, war damals so unwahrscheinlich wie der Weltfrieden.



Während vom Turm aus die Bundeswehr den Osten belauschte, brachte sein Nachbargipfel, der Ochsenkopf, mit seinem riesigen Sendemast so erfolgreich die westliche Fernsehwelt in die DDR, dass "Ochsenkopf" dort zum Synonym für selbst gebaute Antennen wurde. Mit seinen Sesselliften und Skipisten ist er auch heute noch der gut gelaunte Zwilling des Schneebergs.



Ich beginne meinen Aufstieg von Vordorf aus. Es sind gute fünf Kilometer bis zum Gipfel. Von hier aus wanderten zu Pfingsten 1793 auch schon die Begründer der deutschen Romantik, Ludwig Tieck und Heinrich Wackenroder, zum Schneeberg hinauf. "Die Gegend hatte etwas Einsames, düster Melancholisches", notierten sie, die nahen Berge gäben ihr "ein ernsthaftes, majestätisches Ansehen". Mir begegnet auch heute kaum jemand, und die Luft schmeckt nach frischem Quellwasser. Giftige Fingerhüte blühen am Wegrand, im schattigen Dunkel der Fichten singen Buchfinken.

Größer noch als Köln

Es gibt eine merkwürdige Prophezeiung vom Schneeberg. Matthias von Kemnath, der das Fichtelgebirge erstmals beschrieb, berichtet Mitte des 15. Jahrhunderts von einem Einsiedler: Niclas von Fichtelberg. Der soll geweissagt haben, dass oben auf dem Gipfel "in ettlichen jaren" eine Stadt gebaut werden soll, "grosser dan Collen am Rhein". Vielleicht hatte ihm die Einsamkeit diese Vision vom Nabel der Welt eingepflanzt?

Als Kind fühlte ich mich hier eindeutig am Rand der Welt, nahe der innerdeutschen und der tschechoslowakischen Grenzen im Osten. Trotzdem war es sehr einfach, sich in dieser Welt auszukennen, denn die Gipfel des Fichtelgebirges stehen fast im Kreis: Osten, das war die Kösseine mit ihrem Twin Peaks-Doppelhöcker. Süden, das war die dunkle Kuppe der Hohen Mätze. Norden war eine grüne Hochfläche, hinter der ich Nils Holgerson vermutete, und der Westen: der höchste Berg in Franken mit seinen 1.051 Metern, der Schneeberg. Er war wirklich der erste, der Schnee trug, wenn der Winter kam, und ist der letzte, den ich jetzt, als Erwachsene, entdecke. Immer war er da, und doch kenne ich ihn nicht. Er hat einfach nie "hier!" gerufen.