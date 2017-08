Was macht einen Ort besonders? Worauf lenkt man den Blick? Seit Ende des 19. Jahrhunderts versuchen Reisefotografen das zu beantworten. Anfangs noch konform mit touristischen Erwartungen. Seit den 1920er Jahren suchten Künstler wie Erich Salomon oder Marianne Breslauer jedoch ihren eigenen Zugang – und fanden so zu einem neuen Stil. Die Ausstellung Die fotografierte Ferne – Fotografen auf Reisen (1880–2015) dokumentiert, wie sich Reisefotografie gewandelt hat. Noch bis 11.9. in der Berlinischen Galerie, Berlin. Der Katalog erschien bei Prestel.