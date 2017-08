Es ist August, eine Hitze, die auch die Köpfe zum Dampfen bringt. Der Gedanke kommt plötzlich, wohl vom Schweiß getrieben. "Wir müssen in die Berge", sagt der eine Freund, Alex Müller-Welt. Und der andere Freund, Philipp Reiss, findet ein Angebot der Bahn: mit dem Zug bis nach Meran, Italien. Mitten in die Alpen.

Einen Plan haben die beiden nicht. Aber eine Wanderkarte von Südtirol. Alex, hitzemüde und längst von Reiselust gepackt, zeigt auf ein paar nahe beieinanderliegende blaue Flecken. "Da sind Bergseen, ich will zu den Seen."

Sie sind Mitte 30, wandern gern, aber nicht zu oft und zum ersten Mal gemeinsam. Zelte nehmen sie keine mit. "Kein Bock drauf", sagt Philipp. Ist doch nur unnötiger Ballast. Auf dieser Tour suchen sie für die Nächte ein Dach über dem Kopf. Sei es aus Brettern, Stein oder Blech. Hauptsache: eine Hütte.

Die Bahn und der Zufall haben Alex Müller-Welt und Philipp Reiss schließlich in die Texelgruppe geführt, an den südöstlichen Zipfel der Ötztaler Alpen, nahe der italienisch-österreichischen Grenze. 1976 wurde die Bergregion zum Naturpark erklärt. Hütten für Wanderer, hungrig oder müde oder beides, stehen dort schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts.

Der erste Anstieg: Hochgangschartl, von 1.400 auf 2.400 Meter. Schweißausbrüche, sonnenrote Köpfe – die lästigen Begleiter einer Wanderung. Doch etwas später auch die ersten Seen: Langsee und Grünsee. Alex taucht mit Köpper ein. Er hat so lange darauf gewartet. Kalt ist es. In der Texelgruppe treiben bisweilen noch im Sommer Eisschollen auf dem Wasser.

Etappe 1

Bergstation Seilbahn Hochmuth – Grünsee: Die Schutzhütte am Grünsee ist stark renovierungsbedürftig und höchstens als Notlösung bei schlechtem Wetter zu empfehlen. Besseram Grünseeufer die Schlafsäcke ausbreiten. Der See liegt 2.338 Meter hoch, ist fast kreisrund und von grünschieferverfärbtem Wasser.

Die Hütte steht am Ufer des Grünsees, Lago Verde. Ein verwitterter Verschlag, an einen Felsen gelehnt. Morsche dunkle Bretter, dort hat schon lange kein Wanderer mehr übernachtet. Auch Alex und Philipp bleiben draußen, sie legen ihre Schlafsäcke im Schutz einer Wand aus. Die erste Lektion dieser Hüttentour ist eine unerwartete: Manchmal ist es bei der Hütte besser als in der Hütte.

Der nächste Morgen, es geht weiter bergauf. Längst sind die Bäume verschwunden und einer Mondlandschaft gewichen. Wolken zerreißen über blankem Stein zu Fetzen. Die beiden Freunde kriechen auf allen vieren über Geröll. Ein herbes Land, von Eis und Wasser geschaffen: dunkle Gneise, kristalliner Schiefer.

Aber die Texelgruppe kann auch anders. Über den südlichen Hängen flirrt der trockene Duft des Mittelmeeres. Wacholderbüsche und Beeren wachsen zwischen dürrem Gras. Vipern und Eidechsen räkeln sich auf heißen Steinplatten, und auf Bergwiesen tummeln sich die Murmeltiere. Alex und Philipp halten ihre warnenden Pfiffe zunächst für das Kreischen eines Greifvogels. Das Trillern wird zum Background-Sound ihrer Reise.

Etappe 2

Grünsee – Milchsee (Lago di Latte): Der Guido-Lammer-Biwak (2.706 Meter ü. d. M.) ist eine blecherne Notunterkunft für maximal neun Wanderer. Vom Biwak aus haben sie einen sensationellen Blick auf die Ötztaler und Stubaier Alpen sowie den Alpenhauptkamm.

Etwas oberhalb des Milchsees, Lago di Latte, finden die Wanderer die nächste Hütte, eine Biwakschachtel. Es ist ein orangefarbener, zerbeulter Blechcontainer, mit Drahtseilen gesichert gegen Gipfelstürme. Neun Betten in Etagen auf drei Quadratmetern.

Die beiden Wanderer sind allein mit den Bergen, weit über dem Meeresspiegel – diese Hütte ist ihr Schutzschild. Den ganzen Tag hat die Natur an ihnen gezerrt, nun ist sie ausgesperrt. Die Wolken fliegen an der milchigen Fensterscheibe vorüber. Alex zündet eine Kerze an. "Ein bisschen gemütlich darf es sein."

In einem Regal stapelt sich, was vorherige Besucher zurückgelassen haben: Fischkonserven, Teebeutel, Salz und Nudeln, Streichhölzer. Kleine, wohlgemeinte Grüße. Auch sie machen aus der Blechschachtel ein Heim für eine Nacht.

Als Alex und Philipp am nächsten Morgen aufbrechen, stellen sie ein Kilo Reis in das Regal. Die zweite Lektion des Hüttenwanderns: Auch in der kleinsten Hütte ist noch Platz für ein Geschenk an die Nachfolgenden.

Die beiden Freunde umrunden an diesem Tag ein gutes Stück der Texelgruppe. Ein paar Stunden wandern sie im Schatten einiger Dreitausender über ein Hochplateau. Nur ein paar unvorsichtige Steinböcke kommen den beiden in die Quere.

Dann geht es hinauf zum Halsljoch-Pass, 2.800 Meter hoch. Der seicht abfallende Weg danach führt sie zur Lodnerhütte.

Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe von "Walden", dem Magazin für alle, die gerne draußen unterwegs sind. © Walden

Mittagspause. Die Freunde bestellen, was jeder Hüttengast im Meraner Land bestellt: ein "Speckbrettl", ein Holzbrett, auf dem sich Speck, Käse und Tiroler Kümmelbrot stapeln.

"Zu viel Speck", findet Philipp Reiss. Und isst ihn doch auf.

Der Speck hilft ihnen allerdings nicht weiter, als sie am Nachmittag hinauf zum Johannesschartl steigen. "Jauchenjoch", nennt es Philipp in atemlosen Selbstgesprächen, als er die enge, steile Geröllrinne durchklettert. Unter den Sohlen bricht der Stein, eine Kette bietet wenig Halt.

Etappe 3

Milchsee – Stettiner Hütte: Die Stettiner Hütte (2.875 Meter) liegt auf der höchsten Etappe des Meraner Höhenwegs und ist zur Zeit im Wiederaufbau. Eine Jausenstation wird von Anfang Juli bis Ende September betrieben, auf Übernachtungsgäste wartet ein provisorischer Schlafsaal. (Wirtin Christa Anna Fontana, Tel. +39 347 8742805)

Vom Pass ist es nicht mehr weit bis zur Stettiner Hütte. Eine erste Hütte mit diesem Namen entstand bereits im Jahr 1805 am steilen Hang. Ihre Nach-Nachfolgerin traf 2014 eine Lawine. Der Wiederaufbau läuft. Essen wird schon wieder angeboten, natürlich Speckbrettl. Die Freunde sehen ein: Sie haben definitiv zu viele Vorräte im Gepäck. In den Sommermonaten sind die Hüttenküchen geöffnet und allemal schmackhafter als ihre Tütensuppen-Diät.