Italien, 1930er-Jahre: Bauersfrauen an einem Wegkreuz in der Nähe von Cortina d’Ampezzo. Vermutlich unterhalten sie sich auf Ladinisch, im rätoromanischen Dialekt, der nur noch in einigen Dolomitentälern gesprochen wird. Cortina war schon als Ferienziel beliebt, als es noch zu Österreich-Ungarn gehörte. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg fiel der Dolomitenort, ebenso wie Südtirol und Triest, an Italien.