Hongkong, 1931. Eine Straße in Hongkong. Vom Hafen aus steigt die Stadt steil bis zum wolkenverhangenen Victoria Peak an. Während die Hauptverkehrsstraßen der ehemaligen britischen Kronkolonie waagerecht verlaufen, wirken die vielen Querstraßen wie Leitern. Einige sind so abschüssig, dass sie in Treppen angelegt und nur zu Fuß oder in einer Sänfte zu bewältigen sind. Hunderttausende Chinesen leben, lieben, lachen und handeln in dieser unüberschaubaren Welt der Plätze und Balkone.